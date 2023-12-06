https://ria.ru/20231206/podrostki-1914037729.html
Подросткам могут разрешить работать в выходные во время каникул
Подросткам могут разрешить работать в выходные во время каникул - РИА Новости, 06.12.2023
Подросткам могут разрешить работать в выходные во время каникул
В ГД прорабатывают инициативу о разрешении подросткам работать в выходные во время школьных летних каникул, сообщил депутат ГД Михаил Киселев в своем... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T09:28
2023-12-06T09:28
2023-12-06T10:34
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В ГД прорабатывают инициативу о разрешении подросткам работать в выходные во время школьных летних каникул, сообщил депутат ГД Михаил Киселев в своем Telegram-канале. "Вышел с инициативой разрешить подросткам работать в выходные дни... Минтруд инициативу поддержал. Будем обсуждать законопроект на комитетах в Думе. Сразу подчеркну, речь идет о том, чтобы разрешить работать в выходные только во время школьных летних каникул, при этом сохранить продолжительность рабочего дня", - написал он. По его словам, во время каникул подростки подрабатывают на культурно-развлекательных мероприятиях, на фестивалях, форумах, которые чаще всего проходят в выходные дни. Депутат напомнил, что сейчас для несовершеннолетних предусмотрен сокращенный рабочий день: от 14 до 15 лет не более 4 часов в день, с 15 до 16 лет - не более 5 часов, в возрасте от 16 лет до 18 лет - не более 7 часов. "Также сохранится и продолжительность рабочей недели. Для работников до 16 лет она составляет не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю. В действующем законе работа в выходные дни для подростков разрешена только в творческих профессиях, например, актером в фильмах и театральных постановках", - добавил Киселев.
https://ria.ru/20231204/podrostki-1913637815.html
https://ria.ru/20211124/podrostki-1760454333.html
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общество, госдума рф, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Госдума РФ, Социальный навигатор, Детские вопросы
Подросткам могут разрешить работать в выходные во время каникул
Госдума хочет разрешить подросткам работать в выходные во время летних каникул
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
В ГД прорабатывают инициативу о разрешении подросткам работать в выходные во время школьных летних каникул, сообщил депутат ГД Михаил Киселев в своем Telegram-канале
.
"Вышел с инициативой разрешить подросткам работать в выходные дни... Минтруд инициативу поддержал. Будем обсуждать законопроект на комитетах в Думе. Сразу подчеркну, речь идет о том, чтобы разрешить работать в выходные только во время школьных летних каникул, при этом сохранить продолжительность рабочего дня", - написал он.
Депутат призвал пересмотреть работу с трудными подростками
По его словам, во время каникул подростки подрабатывают на культурно-развлекательных мероприятиях, на фестивалях, форумах, которые чаще всего проходят в выходные дни.
Депутат напомнил, что сейчас для несовершеннолетних предусмотрен сокращенный рабочий день: от 14 до 15 лет не более 4 часов в день, с 15 до 16 лет - не более 5 часов, в возрасте от 16 лет до 18 лет - не более 7 часов.
"Также сохранится и продолжительность рабочей недели. Для работников до 16 лет она составляет не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю. В действующем законе работа в выходные дни для подростков разрешена только в творческих профессиях, например, актером в фильмах и театральных постановках", - добавил Киселев.
В России создадут единый центр по работе с трудными подростками