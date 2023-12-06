https://ria.ru/20231206/poddelka-1914065186.html

На заводе по производству Ми-8 и "Ансатов" выявили поддельные детали

На заводе по производству Ми-8 и "Ансатов" выявили поддельные детали - РИА Новости, 06.12.2023

На заводе по производству Ми-8 и "Ансатов" выявили поддельные детали

Служба качества Казанского вертолетного завода (КВЗ входит в холдинг "Вертолеты России" "Ростеха") выявила дефекты в резиновых прокладках для вертолетов Ми-8 и... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:26

2023-12-06T11:26

2023-12-06T12:56

происшествия

ростех

вертолеты россии

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Служба качества Казанского вертолетного завода (КВЗ входит в холдинг "Вертолеты России" "Ростеха") выявила дефекты в резиновых прокладках для вертолетов Ми-8 и "Ансат", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. "Данные изделия были поставлены на предприятие одним из поставщиков, который являлся победителем проведенных закупочных процедур. Дефект продукции был выявлен заводской службой качества", — сказали в "Ростехе". В пресс-службе уточнили, что дополнительные испытания подтвердили неаутентичность поставленной резины. Материалы проверки и заявление предприятия направили в правоохранительные органы. "По результатам рассмотрения материалов ОМВД было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества", — добавили в госкорпорации. В "Ростехе" подчеркнули, что после испытаний дефективную резину отделили из общей массы, а уже использованную продукцию изъяли из цехов и заменили на готовых вертолетах. Кроме того, проведенная внутренняя проверка установила, что документы о качестве резины подделали.Ответственные службы казанского завода дополнительно приняли исчерпывающие меры по недопущению таких ситуаций в будущем. Так, в службу безопасности предприятия передали документы, подтверждающие несоответствие продукции техническим условиям и ГОСТу.Когда именно вскрыли махинации, не уточняется, но, по данным госкорпорации, сейчас уголовное дело уже на стадии судебного разбирательства.Ранее в российских СМИ опубликовали информацию, согласно которой в серийном производстве российских гражданских вертолетов Ми-8 и "Ансат" выявили факты использования поддельной резины для производства прокладок топливной системы. Их применение могло привести к разрушению топливных систем, засорению фильтров и, как следствие, к остановке двигателя в полете.

https://ria.ru/20231129/avtovaz-1912589262.html

https://ria.ru/20231023/imuschestvo-1904791170.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ростех, вертолеты россии, республика татарстан (татарстан), казань, ми-8 амтш