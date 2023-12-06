https://ria.ru/20231206/poddelka-1914065186.html
На заводе по производству Ми-8 и "Ансатов" выявили поддельные детали
На заводе по производству Ми-8 и "Ансатов" выявили поддельные детали - РИА Новости, 06.12.2023
На заводе по производству Ми-8 и "Ансатов" выявили поддельные детали
Служба качества Казанского вертолетного завода (КВЗ входит в холдинг "Вертолеты России" "Ростеха") выявила дефекты в резиновых прокладках для вертолетов Ми-8 и... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:26
2023-12-06T11:26
2023-12-06T12:56
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Служба качества Казанского вертолетного завода (КВЗ входит в холдинг "Вертолеты России" "Ростеха") выявила дефекты в резиновых прокладках для вертолетов Ми-8 и "Ансат", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. "Данные изделия были поставлены на предприятие одним из поставщиков, который являлся победителем проведенных закупочных процедур. Дефект продукции был выявлен заводской службой качества", — сказали в "Ростехе". В пресс-службе уточнили, что дополнительные испытания подтвердили неаутентичность поставленной резины. Материалы проверки и заявление предприятия направили в правоохранительные органы. "По результатам рассмотрения материалов ОМВД было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества", — добавили в госкорпорации. В "Ростехе" подчеркнули, что после испытаний дефективную резину отделили из общей массы, а уже использованную продукцию изъяли из цехов и заменили на готовых вертолетах. Кроме того, проведенная внутренняя проверка установила, что документы о качестве резины подделали.Ответственные службы казанского завода дополнительно приняли исчерпывающие меры по недопущению таких ситуаций в будущем. Так, в службу безопасности предприятия передали документы, подтверждающие несоответствие продукции техническим условиям и ГОСТу.Когда именно вскрыли махинации, не уточняется, но, по данным госкорпорации, сейчас уголовное дело уже на стадии судебного разбирательства.Ранее в российских СМИ опубликовали информацию, согласно которой в серийном производстве российских гражданских вертолетов Ми-8 и "Ансат" выявили факты использования поддельной резины для производства прокладок топливной системы. Их применение могло привести к разрушению топливных систем, засорению фильтров и, как следствие, к остановке двигателя в полете.
https://ria.ru/20231129/avtovaz-1912589262.html
https://ria.ru/20231023/imuschestvo-1904791170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростех, вертолеты россии, республика татарстан (татарстан), казань, ми-8 амтш
Происшествия, Ростех, Вертолеты России, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Ми-8 АМТШ
На заводе по производству Ми-8 и "Ансатов" выявили поддельные детали
На заводе компании "Вертолеты России" нашли признаки использования подделок
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Служба качества Казанского вертолетного завода (КВЗ входит в холдинг "Вертолеты России" "Ростеха") выявила дефекты в резиновых прокладках для вертолетов Ми-8 и "Ансат", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
«
"Данные изделия были поставлены на предприятие одним из поставщиков, который являлся победителем проведенных закупочных процедур. Дефект продукции был выявлен заводской службой качества", — сказали в "Ростехе".
В пресс-службе уточнили, что дополнительные испытания подтвердили неаутентичность поставленной резины. Материалы проверки и заявление предприятия направили в правоохранительные органы.
"По результатам рассмотрения материалов ОМВД было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества", — добавили в госкорпорации.
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В "Ростехе" подчеркнули, что после испытаний дефективную резину отделили из общей массы, а уже использованную продукцию изъяли из цехов и заменили на готовых вертолетах.
Кроме того, проведенная внутренняя проверка установила, что документы о качестве резины подделали.
Ответственные службы казанского завода дополнительно приняли исчерпывающие меры по недопущению таких ситуаций в будущем. Так, в службу безопасности предприятия передали документы, подтверждающие несоответствие продукции техническим условиям и ГОСТу.
Когда именно вскрыли махинации, не уточняется, но, по данным госкорпорации, сейчас уголовное дело уже на стадии судебного разбирательства.
Ранее в российских СМИ опубликовали информацию, согласно которой в серийном производстве российских гражданских вертолетов Ми-8 и "Ансат" выявили факты использования поддельной резины для производства прокладок топливной системы. Их применение могло привести к разрушению топливных систем, засорению фильтров и, как следствие, к остановке двигателя в полете.
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