Объявлены имена победителей XXI премии "ТОП-1000 российских менеджеров"
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИсполнительный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Олег Ананьев, директор по кибербезопасности и связям с государственными органами Headhunter Виталий Терентьев, победивший в номинации "Лучший директор по отношениям с органами власти" и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Денис Кравченко на вручении премии "Топ-1000 российских менеджеров" в Театре "Геликон-Опера"
Исполнительный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Олег Ананьев, директор по кибербезопасности и связям с государственными органами Headhunter Виталий Терентьев, победивший в номинации "Лучший директор по отношениям с органами власти" и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Денис Кравченко на вручении премии "Топ-1000 российских менеджеров" в Театре "Геликон-Опера"
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Победители "ТОП-1000 российских менеджеров" были объявлены во вторник вечером на торжественной церемонии в "Геликон-Опере". Академики премии, организованной Ассоциацией менеджеров, определили лучших управленцев в шестнадцати основных и двух специальных номинациях.
На звания лучших директоров в своей сфере претендовали более 300 номинантов. Всего же за время существования проекта его лауреатами стали более 18 тысяч руководителей – эта внушительная статистика еще раз подтверждает востребованность рейтинга и премии "ТОП-1000 российских менеджеров".
"Премия "ТОП-1000 российских менеджеров" — место, где лучшие встречаются с лучшими, где мы отмечаем успехи и стремимся к новым достижениям. Жюри из академиков, победителей премии прошлых лет и членов Ассоциации менеджеров проанализировало заявки с самыми достойными номинантами во всем спектре индустрий. Борьба при выборе лауреатов была острой, разница в баллах при голосовании иногда совсем незначительна. Премия всегда четко отображает и предвосхищает процессы, протекающие в деловой сфере", – подчеркнул на церемонии президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.
Награду в номинации "Лучший директор по отношениям с органами власти" вручил GR-директору компании HeadHunter Виталию Терентьеву исполнительный директор "России сегодня" Олег Ананьев. Еще четверо руководителей медиагруппы – первый заместитель генерального директора Галина Кожина, исполнительный директор, руководитель Международного мультимедийного пресс-центра Ольга Колева, директор Дирекции по персоналу Евгения Солодова и директор Дирекции информационных технологий Сергей Макаров – вошли в первые пятерки в своих номинациях.
Ассоциация менеджеров – одно из ведущих деловых объединений России. Ее деятельность нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Ассоциация менеджеров образована в 1999 году. За годы работы она зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.
РИА Новости выступало генеральным информационным партнером XXI премии "ТОП-1000 российских менеджеров".