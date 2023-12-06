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Объявлены имена победителей XXI премии "ТОП-1000 российских менеджеров" - РИА Новости, 06.12.2023
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14:20 06.12.2023 (обновлено: 14:22 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/pobediteli-1914113736.html
Объявлены имена победителей XXI премии "ТОП-1000 российских менеджеров"
Объявлены имена победителей XXI премии "ТОП-1000 российских менеджеров" - РИА Новости, 06.12.2023
Объявлены имена победителей XXI премии "ТОП-1000 российских менеджеров"
Победители "ТОП-1000 российских менеджеров" были объявлены во вторник вечером на торжественной церемонии в "Геликон-Опере". Академики премии, организованной... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:20
2023-12-06T14:22
москва
геликон-опера
дмитрий зеленин
олег ананьев
галина кожина
риа новости
ассоциация менеджеров россии
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Победители "ТОП-1000 российских менеджеров" были объявлены во вторник вечером на торжественной церемонии в "Геликон-Опере". Академики премии, организованной Ассоциацией менеджеров, определили лучших управленцев в шестнадцати основных и двух специальных номинациях.На звания лучших директоров в своей сфере претендовали более 300 номинантов. Всего же за время существования проекта его лауреатами стали более 18 тысяч руководителей – эта внушительная статистика еще раз подтверждает востребованность рейтинга и премии "ТОП-1000 российских менеджеров"."Премия "ТОП-1000 российских менеджеров" — место, где лучшие встречаются с лучшими, где мы отмечаем успехи и стремимся к новым достижениям. Жюри из академиков, победителей премии прошлых лет и членов Ассоциации менеджеров проанализировало заявки с самыми достойными номинантами во всем спектре индустрий. Борьба при выборе лауреатов была острой, разница в баллах при голосовании иногда совсем незначительна. Премия всегда четко отображает и предвосхищает процессы, протекающие в деловой сфере", – подчеркнул на церемонии президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.Награду в номинации "Лучший директор по отношениям с органами власти" вручил GR-директору компании HeadHunter Виталию Терентьеву исполнительный директор "России сегодня" Олег Ананьев. Еще четверо руководителей медиагруппы – первый заместитель генерального директора Галина Кожина, исполнительный директор, руководитель Международного мультимедийного пресс-центра Ольга Колева, директор Дирекции по персоналу Евгения Солодова и директор Дирекции информационных технологий Сергей Макаров – вошли в первые пятерки в своих номинациях.Ассоциация менеджеров – одно из ведущих деловых объединений России. Ее деятельность нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Ассоциация менеджеров образована в 1999 году. За годы работы она зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.РИА Новости выступало генеральным информационным партнером XXI премии "ТОП-1000 российских менеджеров".
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москва, геликон-опера, дмитрий зеленин, олег ананьев, галина кожина, риа новости, ассоциация менеджеров россии
Москва, Геликон-Опера, Дмитрий Зеленин, Олег Ананьев, Галина Кожина, РИА Новости, Ассоциация менеджеров России

Объявлены имена победителей XXI премии "ТОП-1000 российских менеджеров"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИсполнительный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Олег Ананьев, директор по кибербезопасности и связям с государственными органами Headhunter Виталий Терентьев, победивший в номинации "Лучший директор по отношениям с органами власти" и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Денис Кравченко на вручении премии "Топ-1000 российских менеджеров" в Театре "Геликон-Опера"
Исполнительный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Олег Ананьев, директор по кибербезопасности и связям с государственными органами Headhunter Виталий Терентьев, победивший в номинации Лучший директор по отношениям с органами власти и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Денис Кравченко на вручении премии Топ-1000 российских менеджеров в Театре Геликон-Опера - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Исполнительный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Олег Ананьев, директор по кибербезопасности и связям с государственными органами Headhunter Виталий Терентьев, победивший в номинации "Лучший директор по отношениям с органами власти" и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Денис Кравченко на вручении премии "Топ-1000 российских менеджеров" в Театре "Геликон-Опера"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек РИА Новости. Победители "ТОП-1000 российских менеджеров" были объявлены во вторник вечером на торжественной церемонии в "Геликон-Опере". Академики премии, организованной Ассоциацией менеджеров, определили лучших управленцев в шестнадцати основных и двух специальных номинациях.
На звания лучших директоров в своей сфере претендовали более 300 номинантов. Всего же за время существования проекта его лауреатами стали более 18 тысяч руководителей – эта внушительная статистика еще раз подтверждает востребованность рейтинга и премии "ТОП-1000 российских менеджеров".
Логотип международной медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"
27 сентября, 08:00
"Премия "ТОП-1000 российских менеджеров" — место, где лучшие встречаются с лучшими, где мы отмечаем успехи и стремимся к новым достижениям. Жюри из академиков, победителей премии прошлых лет и членов Ассоциации менеджеров проанализировало заявки с самыми достойными номинантами во всем спектре индустрий. Борьба при выборе лауреатов была острой, разница в баллах при голосовании иногда совсем незначительна. Премия всегда четко отображает и предвосхищает процессы, протекающие в деловой сфере", – подчеркнул на церемонии президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.
Награду в номинации "Лучший директор по отношениям с органами власти" вручил GR-директору компании HeadHunter Виталию Терентьеву исполнительный директор "России сегодня" Олег Ананьев. Еще четверо руководителей медиагруппы – первый заместитель генерального директора Галина Кожина, исполнительный директор, руководитель Международного мультимедийного пресс-центра Ольга Колева, директор Дирекции по персоналу Евгения Солодова и директор Дирекции информационных технологий Сергей Макаров – вошли в первые пятерки в своих номинациях.
Ассоциация менеджеров – одно из ведущих деловых объединений России. Ее деятельность нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Ассоциация менеджеров образована в 1999 году. За годы работы она зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.
РИА Новости выступало генеральным информационным партнером XXI премии "ТОП-1000 российских менеджеров".
 
МоскваГеликон-ОпераДмитрий ЗеленинОлег АнаньевГалина КожинаРИА НовостиАссоциация менеджеров России
 
 
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