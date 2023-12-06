https://ria.ru/20231206/pobediteli-1914113736.html

Объявлены имена победителей XXI премии "ТОП-1000 российских менеджеров"

Объявлены имена победителей XXI премии "ТОП-1000 российских менеджеров" - РИА Новости, 06.12.2023

Объявлены имена победителей XXI премии "ТОП-1000 российских менеджеров"

Победители "ТОП-1000 российских менеджеров" были объявлены во вторник вечером на торжественной церемонии в "Геликон-Опере". Академики премии, организованной... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:20

2023-12-06T14:20

2023-12-06T14:22

москва

геликон-опера

дмитрий зеленин

олег ананьев

галина кожина

риа новости

ассоциация менеджеров россии

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Победители "ТОП-1000 российских менеджеров" были объявлены во вторник вечером на торжественной церемонии в "Геликон-Опере". Академики премии, организованной Ассоциацией менеджеров, определили лучших управленцев в шестнадцати основных и двух специальных номинациях.На звания лучших директоров в своей сфере претендовали более 300 номинантов. Всего же за время существования проекта его лауреатами стали более 18 тысяч руководителей – эта внушительная статистика еще раз подтверждает востребованность рейтинга и премии "ТОП-1000 российских менеджеров"."Премия "ТОП-1000 российских менеджеров" — место, где лучшие встречаются с лучшими, где мы отмечаем успехи и стремимся к новым достижениям. Жюри из академиков, победителей премии прошлых лет и членов Ассоциации менеджеров проанализировало заявки с самыми достойными номинантами во всем спектре индустрий. Борьба при выборе лауреатов была острой, разница в баллах при голосовании иногда совсем незначительна. Премия всегда четко отображает и предвосхищает процессы, протекающие в деловой сфере", – подчеркнул на церемонии президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.Награду в номинации "Лучший директор по отношениям с органами власти" вручил GR-директору компании HeadHunter Виталию Терентьеву исполнительный директор "России сегодня" Олег Ананьев. Еще четверо руководителей медиагруппы – первый заместитель генерального директора Галина Кожина, исполнительный директор, руководитель Международного мультимедийного пресс-центра Ольга Колева, директор Дирекции по персоналу Евгения Солодова и директор Дирекции информационных технологий Сергей Макаров – вошли в первые пятерки в своих номинациях.Ассоциация менеджеров – одно из ведущих деловых объединений России. Ее деятельность нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Ассоциация менеджеров образована в 1999 году. За годы работы она зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.РИА Новости выступало генеральным информационным партнером XXI премии "ТОП-1000 российских менеджеров".

https://ria.ru/20230927/sotrudniki-1898862032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, геликон-опера, дмитрий зеленин, олег ананьев, галина кожина, риа новости, ассоциация менеджеров россии