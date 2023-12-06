https://ria.ru/20231206/peregovory-1914237654.html
Путин и саудовский наследный принц обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и саудовский наследный принц обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.12.2023
Путин и саудовский наследный принц обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд на встрече в Эр-Рияде обсудили ситуацию на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-06T23:28
2023-12-06T23:28
2023-12-07T00:26
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ЭР-РИЯД, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд на встрече в Эр-Рияде обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.После переговоров в Эр-Рияде в расширенном составе президент и наследный принц продолжили общение в формате с глазу на глаз за обедом."Здесь не могу сказать точно, о чем шла речь. Но в целом понятно, что это, конечно же, и израильско-палестинский конфликт, и другие чувствительные вопросы международной повестки", - сообщил Песков журналистам по итогам переговоров.Как отметил пресс-секретарь, речь о совместных мирных инициативах России и Саудовской Аравии пока не идет. Сейчас дипломаты двух стран сейчас рассматривают возможность выхода на некий совместный документ, но он касается двусторонних отношений в целом. "Это скорее подытожить общее понимание, которое было достигнуто на переговорах", - пояснил Песков.Он также сообщил, что Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+. "Стороны заинтересованы, стороны согласны в том, что наши страны несут большую ответственность за взаимодействие в целях поддержания на должном уровне и в стабильном состоянии, предсказуемом состоянии рынка энергоносителей международного. Это сотрудничество будет продолжаться", - подчеркнул пресс-секретарь.Говоря о возможном визите Бен Сальмана Аль Сауда в Россию, Песков уточнил, что он будет прорабатываться по дипломатическим каналам, пока никакой конкретики нет.Владимир Путин в среду прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.Перед этим в тот же день российский лидер посетил ОАЭ, в Абу-Даби состоялись его переговоры с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, они прошли с участием делегаций и в формате рабочего завтрака.
https://ria.ru/20231206/samolet-1914238725.html
https://ria.ru/20231206/putin-1914217051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, саудовская аравия, владимир путин, дмитрий песков, россия
В мире, Ближний Восток, Саудовская Аравия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Путин и саудовский наследный принц обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Песков: Путин и саудовский принц обсудили чувствительные международные вопросы
ЭР-РИЯД, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд на встрече в Эр-Рияде обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
После переговоров в Эр-Рияде в расширенном составе президент и наследный принц продолжили общение в формате с глазу на глаз за обедом.
«
"Здесь не могу сказать точно, о чем шла речь. Но в целом понятно, что это, конечно же, и израильско-палестинский конфликт, и другие чувствительные вопросы международной повестки", - сообщил Песков журналистам по итогам переговоров.
Как отметил пресс-секретарь, речь о совместных мирных инициативах России и Саудовской Аравии пока не идет. Сейчас дипломаты двух стран сейчас рассматривают возможность выхода на некий совместный документ, но он касается двусторонних отношений в целом. "Это скорее подытожить общее понимание, которое было достигнуто на переговорах", - пояснил Песков.
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Он также сообщил, что Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+. "Стороны заинтересованы, стороны согласны в том, что наши страны несут большую ответственность за взаимодействие в целях поддержания на должном уровне и в стабильном состоянии, предсказуемом состоянии рынка энергоносителей международного. Это сотрудничество будет продолжаться", - подчеркнул пресс-секретарь.
Говоря о возможном визите Бен Сальмана Аль Сауда в Россию, Песков уточнил, что он будет прорабатываться по дипломатическим каналам, пока никакой конкретики нет.
Владимир Путин в среду прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию для переговоров с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
Перед этим в тот же день российский лидер посетил ОАЭ
, в Абу-Даби
состоялись его переговоры с президентом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, они прошли с участием делегаций и в формате рабочего завтрака.
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