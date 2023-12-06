https://ria.ru/20231206/peregovory-1914236913.html

Переговоры Путина и наследного принца Саудовской Аравии завершились

Переговоры Путина и наследного принца Саудовской Аравии завершились - РИА Новости, 06.12.2023

Переговоры Путина и наследного принца Саудовской Аравии завершились

Переговоры президента РФ Владимира Путина и наследного принца, председателя Совета министров Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда завершились в... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T23:19

2023-12-06T23:19

2023-12-06T23:19

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ЭР-РИЯД, 6 дек - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и наследного принца, председателя Совета министров Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда завершились в Эр-Рияде, передает корреспондент РИА Новости. Открывая встречу, Путин заявил, что у РФ с Саудовской Аравией хорошие отношения во всех отраслях, включая экономику, и отметил, что лидерам важно обменяться мнениями по ситуации в регионе. Он также поблагодарил наследного принца за приглашение посетить страну и сообщил, что ждал его с визитом в Москве, но обстоятельства внесли коррективы в эти планы. Путин подчеркнул, что развитию дружеских отношений двух стран ничего не может помешать, и предложил следующую встречу провести в Москве, его собеседник согласился.

https://ria.ru/20231206/poezdka-1914236310.html

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в мире, саудовская аравия, владимир путин, москва, россия