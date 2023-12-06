https://ria.ru/20231206/peregovory-1914215296.html

Путин и наследный принц Саудовской Аравии начали переговоры

Путин и наследный принц Саудовской Аравии начали переговоры - РИА Новости, 06.12.2023

Путин и наследный принц Саудовской Аравии начали переговоры

Владимир Путин начал встречу с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом в Эр-Рияде, передает... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T20:05

2023-12-06T20:05

2023-12-06T22:56

в мире

саудовская аравия

владимир путин

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ЭР-РИЯД, 6 дек — РИА Новости. Владимир Путин начал встречу с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом в Эр-Рияде, передает корреспондент РИА Новости.Стороны намерены обсудить сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной областях, а также различные аспекты работы в многосторонних форматах. Кроме того, планируется затронуть тему энергетики, включая взаимодействие в рамках "ОПЕК плюс". Предполагается также обсуждение перспектив реализации масштабного инфраструктурного проекта Международного транспортного коридора "Север — Юг".Владимир Путин и Мухаммед бен Салман Аль Сауд, как ожидается, также обменяются мнениями по актуальной международной проблематике, включая обстановку в зоне палестино-израильского конфликта и варианты деэскалации напряженности. Среди других возможных тем — урегули­рование ситуации в Сирии и Йемене, а также обеспечение стабильности в зоне Персидского залива. Это первая встреча президента России и наследного принца Саудовской Аравии в этом году. Тем не менее они регулярно беседуют по телефону. В 2023-м они общались пять раз. Предыдущая очная беседа состоялась также в Эр-Рияде во время визита Путина в Саудовскую Аравию в октябре 2019 года.Ранее сегодня российский лидер побывал в Абу-Даби, где провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.Владимира Путина сопровождает представительная делегация. В нее, в частности, входят глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Андрей Белоусов, замглавы правительства Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, руководители госкорпораций и ведомств: "Роскосмоса" — Юрий Борисов, "Росатома" — Алексей Лихачев, РФПИ — Кирилл Дмитриев, а также представители бизнеса.

https://ria.ru/20231206/putin-1914176161.html

саудовская аравия

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в мире, саудовская аравия, владимир путин