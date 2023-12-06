https://ria.ru/20231206/peregovory-1914103355.html

Путин: отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень

Путин: отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень - РИА Новости, 06.12.2023

Путин: отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень

Отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил Владимир Путин на встрече с президентом ближневосточной страны Мухаммедом бен Заидом Аль... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:46

2023-12-06T13:46

2023-12-06T15:51

владимир путин

оаэ

в мире

мухаммед бен заид аль нахайян

абу-даби

ближний восток

брикс

россия

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АБУ-ДАБИ, 6 дек — РИА Новости. Отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил Владимир Путин на встрече с президентом ближневосточной страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби."Сегодня наши отношения благодаря вашей позиции вышли на беспрецедентно высокий уровень. И мы с вами в постоянном контакте, и наши коллеги постоянно работают друг с другом. И действительно, Объединенные Арабские Эмираты — главный торговый партнер России в арабском мире", — подчеркнул российский лидер.Глава государства сообщил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос более чем на 67 процентов, а в 2023-м может увеличиться еще больше. Президент отметил рост инвестиций и промышленной кооперации, стороны реализуют проекты в нефтегазовой сфере и работают над созданием производств на территории ОАЭ и России.Кроме того, Путин пригласил президента ближневосточной страны на саммит БРИКС, который пройдет в Казани в следующем году.Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, в свою очередь, высоко оценил личную роль Владимира Путина в развитии двусторонних отношений."В этой связи хочу сказать, что ОАЭ являются наиболее крупным торговым партнером России и самым крупным инвестором среди арабских стран в ее экономику", — заявил глава государства.Президент ОАЭ добавил, что за 2022 год нефтяной торговый оборот между странами вырос почти на 109 процентов.Переговоры проходят во дворце Каср Аль-Ватан. Автомобиль Путина по дороге из аэропорта сопровождал кавалерийский эскорт, а по прибытии принимающая сторона произвела залп из артиллерийских орудий в честь российского лидера.Это уже вторая встреча президентов в этом году. Предыдущая состоялась в июне на полях Петербургского международного экономического форума, на котором ОАЭ были представлены в почетном статусе страны-гостя.После переговоров в Абу-Даби Путин направится в Эр-Рияд — там у него запланирована встреча с наследным принцем и председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

https://ria.ru/20231206/su-35-1914120535.html

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