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Путин: отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень - РИА Новости, 06.12.2023
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13:46 06.12.2023 (обновлено: 15:51 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/peregovory-1914103355.html
Путин: отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень
Путин: отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень - РИА Новости, 06.12.2023
Путин: отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень
Отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил Владимир Путин на встрече с президентом ближневосточной страны Мухаммедом бен Заидом Аль... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:46
2023-12-06T15:51
владимир путин
оаэ
в мире
мухаммед бен заид аль нахайян
абу-даби
ближний восток
брикс
россия
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АБУ-ДАБИ, 6 дек — РИА Новости. Отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил Владимир Путин на встрече с президентом ближневосточной страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби."Сегодня наши отношения благодаря вашей позиции вышли на беспрецедентно высокий уровень. И мы с вами в постоянном контакте, и наши коллеги постоянно работают друг с другом. И действительно, Объединенные Арабские Эмираты — главный торговый партнер России в арабском мире", — подчеркнул российский лидер.Глава государства сообщил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос более чем на 67 процентов, а в 2023-м может увеличиться еще больше. Президент отметил рост инвестиций и промышленной кооперации, стороны реализуют проекты в нефтегазовой сфере и работают над созданием производств на территории ОАЭ и России.Кроме того, Путин пригласил президента ближневосточной страны на саммит БРИКС, который пройдет в Казани в следующем году.Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, в свою очередь, высоко оценил личную роль Владимира Путина в развитии двусторонних отношений.&quot;В этой связи хочу сказать, что ОАЭ являются наиболее крупным торговым партнером России и самым крупным инвестором среди арабских стран в ее экономику&quot;, — заявил глава государства.Президент ОАЭ добавил, что за 2022 год нефтяной торговый оборот между странами вырос почти на 109 процентов.Переговоры проходят во дворце Каср Аль-Ватан. Автомобиль Путина по дороге из аэропорта сопровождал кавалерийский эскорт, а по прибытии принимающая сторона произвела залп из артиллерийских орудий в честь российского лидера.Это уже вторая встреча президентов в этом году. Предыдущая состоялась в июне на полях Петербургского международного экономического форума, на котором ОАЭ были представлены в почетном статусе страны-гостя.После переговоров в Абу-Даби Путин направится в Эр-Рияд — там у него запланирована встреча с наследным принцем и председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.
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"Мой дорогой друг": как приветствовал президент ОАЭ Владимира Путина
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владимир путин, оаэ, в мире, мухаммед бен заид аль нахайян, абу-даби, ближний восток, брикс, россия
Владимир Путин, ОАЭ, В мире, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Абу-Даби, Ближний Восток, БРИКС, Россия
Путин: отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень

Путин заявил, что отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень

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АБУ-ДАБИ, 6 дек — РИА Новости. Отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил Владимир Путин на встрече с президентом ближневосточной страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби.
"Сегодня наши отношения благодаря вашей позиции вышли на беспрецедентно высокий уровень. И мы с вами в постоянном контакте, и наши коллеги постоянно работают друг с другом. И действительно, Объединенные Арабские Эмираты — главный торговый партнер России в арабском мире", — подчеркнул российский лидер.
Глава государства сообщил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос более чем на 67 процентов, а в 2023-м может увеличиться еще больше. Президент отметил рост инвестиций и промышленной кооперации, стороны реализуют проекты в нефтегазовой сфере и работают над созданием производств на территории ОАЭ и России.
Кроме того, Путин пригласил президента ближневосточной страны на саммит БРИКС, который пройдет в Казани в следующем году.
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, в свою очередь, высоко оценил личную роль Владимира Путина в развитии двусторонних отношений.
«

"В этой связи хочу сказать, что ОАЭ являются наиболее крупным торговым партнером России и самым крупным инвестором среди арабских стран в ее экономику", — заявил глава государства.

Президент ОАЭ добавил, что за 2022 год нефтяной торговый оборот между странами вырос почти на 109 процентов.
Переговоры проходят во дворце Каср Аль-Ватан. Автомобиль Путина по дороге из аэропорта сопровождал кавалерийский эскорт, а по прибытии принимающая сторона произвела залп из артиллерийских орудий в честь российского лидера.
Это уже вторая встреча президентов в этом году. Предыдущая состоялась в июне на полях Петербургского международного экономического форума, на котором ОАЭ были представлены в почетном статусе страны-гостя.
После переговоров в Абу-Даби Путин направится в Эр-Рияд — там у него запланирована встреча с наследным принцем и председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.
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Владимир ПутинОАЭВ миреМухаммед бен Заид Аль НахайянАбу-ДабиБлижний ВостокБРИКСРоссия
 
 
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