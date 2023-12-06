Рейтинг@Mail.ru
Педагоги малых ивановских городов поучаствовали в проекте "Земский учитель" - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
 
14:14 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/pedagogi-1914109655.html
Педагоги малых ивановских городов поучаствовали в проекте "Земский учитель"
Педагоги малых ивановских городов поучаствовали в проекте "Земский учитель" - РИА Новости, 06.12.2023
Педагоги малых ивановских городов поучаствовали в проекте "Земский учитель"
Федеральную программу "Земский учитель" реализуют в Ивановской области с 2020 года, ее участниками стали 25 педагогов, часть из них пришли работать в школы... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:14
2023-12-06T14:14
ивановская область
юрьевецкий район
станислав воскресенский
учителя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914110900_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_e242870f1cd3ffca00c0f4255d5ce916.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Федеральную программу "Земский учитель" реализуют в Ивановской области с 2020 года, ее участниками стали 25 педагогов, часть из них пришли работать в школы малых городов в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона. По условиям программы учителя-участники, переехавшие в сельские населенные пункты, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч жителей, получили денежные выплаты в размере один миллион рублей. Программу "Земский учитель" инициировал президент России Владимир Путин. Она способствует решению одной из важнейших проблем современного российского образования – преодолению дефицита педагогических кадров в сельских школах и в школах малых городов. Победитель конкурса должен переехать в населенный пункт, который находится на расстоянии не менее 50 километров от места его настоящего проживания или работы, и проработать не менее пяти лет по основному месту работы в соответствии с трудовым договором. В Ивановской области программа реализуется с 2020 года, ее участниками стали 25 учителей, которые переехали, чтоб работать в школах Кохмы, Заволжского, Комсомольского, Родниковского, Юрьевецкого районов. В этом году благодаря программе в школах Приволжска и Заволжского района приступили к работе новые учителя начальных классов, в Ивановском районе – учителя русского языка и литературы, математики. В 2024 году принять участие в программе смогут еще 11 педагогов Ивановской области. Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский остановился на стратегических направлениях развития региона. Так, он подчеркнул, что работа по преображению малых городов останется приоритетом. "Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у них есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20231201/infrastruktura-1913183571.html
https://ria.ru/20231130/deti-1912844461.html
юрьевецкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914110900_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_43a8eea0e2ac4956f80422700c03e389.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрьевецкий район, станислав воскресенский, учителя
Ивановская область, Юрьевецкий район, Станислав Воскресенский, учителя

Педагоги малых ивановских городов поучаствовали в проекте "Земский учитель"

© Фото : правительство Ивановской области/Дмитрий РыжаковПедагоги малых ивановских городов поучаствовали в проекте "Земский учитель"
Педагоги малых ивановских городов поучаствовали в проекте Земский учитель - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : правительство Ивановской области/Дмитрий Рыжаков
Педагоги малых ивановских городов поучаствовали в проекте "Земский учитель"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Федеральную программу "Земский учитель" реализуют в Ивановской области с 2020 года, ее участниками стали 25 педагогов, часть из них пришли работать в школы малых городов в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
По условиям программы учителя-участники, переехавшие в сельские населенные пункты, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч жителей, получили денежные выплаты в размере один миллион рублей.
Ученики занимаются физкультурой в спортивном зале школы - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
В 30 школах Ивановской области обновили спортивную инфраструктуру
1 декабря, 15:03
Программу "Земский учитель" инициировал президент России Владимир Путин. Она способствует решению одной из важнейших проблем современного российского образования – преодолению дефицита педагогических кадров в сельских школах и в школах малых городов.
Победитель конкурса должен переехать в населенный пункт, который находится на расстоянии не менее 50 километров от места его настоящего проживания или работы, и проработать не менее пяти лет по основному месту работы в соответствии с трудовым договором.
В Ивановской области программа реализуется с 2020 года, ее участниками стали 25 учителей, которые переехали, чтоб работать в школах Кохмы, Заволжского, Комсомольского, Родниковского, Юрьевецкого районов. В этом году благодаря программе в школах Приволжска и Заволжского района приступили к работе новые учителя начальных классов, в Ивановском районе – учителя русского языка и литературы, математики.
В 2024 году принять участие в программе смогут еще 11 педагогов Ивановской области.
Участниками программ ивановского центра Солярис стали 10 тысяч детей - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Участниками программ ивановского центра "Солярис" стали 10 тысяч детей
30 ноября, 11:26
Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский остановился на стратегических направлениях развития региона. Так, он подчеркнул, что работа по преображению малых городов останется приоритетом.
"Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у них есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба.
 
Ивановская областьЮрьевецкий районСтанислав Воскресенскийучителя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала