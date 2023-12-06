https://ria.ru/20231206/pedagogi-1914109655.html

Педагоги малых ивановских городов поучаствовали в проекте "Земский учитель"

Педагоги малых ивановских городов поучаствовали в проекте "Земский учитель" - РИА Новости, 06.12.2023

Педагоги малых ивановских городов поучаствовали в проекте "Земский учитель"

Федеральную программу "Земский учитель" реализуют в Ивановской области с 2020 года, ее участниками стали 25 педагогов, часть из них пришли работать в школы... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:14

2023-12-06T14:14

2023-12-06T14:14

ивановская область

юрьевецкий район

станислав воскресенский

учителя

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Федеральную программу "Земский учитель" реализуют в Ивановской области с 2020 года, ее участниками стали 25 педагогов, часть из них пришли работать в школы малых городов в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона. По условиям программы учителя-участники, переехавшие в сельские населенные пункты, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч жителей, получили денежные выплаты в размере один миллион рублей. Программу "Земский учитель" инициировал президент России Владимир Путин. Она способствует решению одной из важнейших проблем современного российского образования – преодолению дефицита педагогических кадров в сельских школах и в школах малых городов. Победитель конкурса должен переехать в населенный пункт, который находится на расстоянии не менее 50 километров от места его настоящего проживания или работы, и проработать не менее пяти лет по основному месту работы в соответствии с трудовым договором. В Ивановской области программа реализуется с 2020 года, ее участниками стали 25 учителей, которые переехали, чтоб работать в школах Кохмы, Заволжского, Комсомольского, Родниковского, Юрьевецкого районов. В этом году благодаря программе в школах Приволжска и Заволжского района приступили к работе новые учителя начальных классов, в Ивановском районе – учителя русского языка и литературы, математики. В 2024 году принять участие в программе смогут еще 11 педагогов Ивановской области. Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский остановился на стратегических направлениях развития региона. Так, он подчеркнул, что работа по преображению малых городов останется приоритетом. "Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у них есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20231201/infrastruktura-1913183571.html

https://ria.ru/20231130/deti-1912844461.html

юрьевецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

юрьевецкий район, станислав воскресенский, учителя