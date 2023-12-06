https://ria.ru/20231206/panda-1914093041.html

Более 200 тысяч москвичей проголосовали за выбор имени для маленькой панды

Более 200 тысяч москвичей проголосовали за выбор имени для маленькой панды - РИА Новости, 06.12.2023

Более 200 тысяч москвичей проголосовали за выбор имени для маленькой панды

Свыше 200 тысяч жителей столицы уже приняли участие в голосовании по выбору имени для маленькой панды из московского зоопарка, лидерство сохраняет имя Катюша,... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:17

2023-12-06T13:17

2023-12-06T14:00

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Свыше 200 тысяч жителей столицы уже приняли участие в голосовании по выбору имени для маленькой панды из московского зоопарка, лидерство сохраняет имя Катюша, сообщается на сайте "Активный гражданин". В субботу мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте голосования по выбору имени для малышки-панды из московского зоопарка. Всего на выбор предложено десять вариантов имени. Среди них есть два русских и несколько китайских. Как следует из данных голосования, лидерство сохраняет имя Катюша, за него проголосовали 26 процентов, это свыше 52 тысяч голосов. Также москвичи активно выбирают вариант Мо Мо. За данное имя проголосовали 22 процента или свыше 44 тысяч человек. На третьем месте имя Маша. За него проголосовали почти 34 тысячи человек, что составляет 17 процентов. В конце августа 2023 года в московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. У нее уже выросли первые зубы, она начала ползать и активно изучает окружающий мир. Панда весит шесть килограммов, а ее длина от кончика носа до основания хвоста составляет 60,5 сантиметра.

https://ria.ru/20231130/zubry-1912904155.html

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сергей собянин, москва, россия, общество