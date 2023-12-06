Рейтинг@Mail.ru
Более 200 тысяч москвичей проголосовали за выбор имени для маленькой панды - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
13:17 06.12.2023 (обновлено: 14:00 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/panda-1914093041.html
Более 200 тысяч москвичей проголосовали за выбор имени для маленькой панды
Более 200 тысяч москвичей проголосовали за выбор имени для маленькой панды - РИА Новости, 06.12.2023
Более 200 тысяч москвичей проголосовали за выбор имени для маленькой панды
Свыше 200 тысяч жителей столицы уже приняли участие в голосовании по выбору имени для маленькой панды из московского зоопарка, лидерство сохраняет имя Катюша,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:17
2023-12-06T14:00
хорошие новости
сергей собянин
москва
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914101935_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_3cb7349889d8f8e9ae78d2fb964c7c96.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Свыше 200 тысяч жителей столицы уже приняли участие в голосовании по выбору имени для маленькой панды из московского зоопарка, лидерство сохраняет имя Катюша, сообщается на сайте "Активный гражданин". В субботу мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте голосования по выбору имени для малышки-панды из московского зоопарка. Всего на выбор предложено десять вариантов имени. Среди них есть два русских и несколько китайских. Как следует из данных голосования, лидерство сохраняет имя Катюша, за него проголосовали 26 процентов, это свыше 52 тысяч голосов. Также москвичи активно выбирают вариант Мо Мо. За данное имя проголосовали 22 процента или свыше 44 тысяч человек. На третьем месте имя Маша. За него проголосовали почти 34 тысячи человек, что составляет 17 процентов. В конце августа 2023 года в московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. У нее уже выросли первые зубы, она начала ползать и активно изучает окружающий мир. Панда весит шесть килограммов, а ее длина от кончика носа до основания хвоста составляет 60,5 сантиметра.
https://ria.ru/20231130/zubry-1912904155.html
https://ria.ru/20231201/lvyata-1913229016.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914101935_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_57cbc2305b6aaa6e0a4790073b3606f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей собянин, москва, россия, общество
Хорошие новости, Сергей Собянин, Москва, Россия, Общество
Более 200 тысяч москвичей проголосовали за выбор имени для маленькой панды

В голосовании по имени для малышки-панды из Московского зоопарка лидирует Катюша

© Светлана Акулова/TelegramДетеныш панды, родившийся в зоопарке Москвы
Детеныш панды, родившийся в зоопарке Москвы
© Светлана Акулова/Telegram
Детеныш панды, родившийся в зоопарке Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Свыше 200 тысяч жителей столицы уже приняли участие в голосовании по выбору имени для маленькой панды из московского зоопарка, лидерство сохраняет имя Катюша, сообщается на сайте "Активный гражданин".
В субботу мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте голосования по выбору имени для малышки-панды из московского зоопарка. Всего на выбор предложено десять вариантов имени. Среди них есть два русских и несколько китайских.
Вологодские зубры пополнят зоопарки Москвы и Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Вологодские зубры пополнят зоопарки Москвы и Великого Устюга
30 ноября, 14:06
Как следует из данных голосования, лидерство сохраняет имя Катюша, за него проголосовали 26 процентов, это свыше 52 тысяч голосов.
Также москвичи активно выбирают вариант Мо Мо. За данное имя проголосовали 22 процента или свыше 44 тысяч человек. На третьем месте имя Маша. За него проголосовали почти 34 тысячи человек, что составляет 17 процентов.
В конце августа 2023 года в московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. У нее уже выросли первые зубы, она начала ползать и активно изучает окружающий мир. Панда весит шесть килограммов, а ее длина от кончика носа до основания хвоста составляет 60,5 сантиметра.
Львица Лулу с потомством в Белгородском зоопарке
В белгородском зоопарке впервые родились львята
1 декабря, 16:59
 
Хорошие новостиСергей СобянинМоскваРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала