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Новый логистический центр Ozon в Подмосковье вышел на проектную мощность
Новый логистический центр Ozon в Подмосковье вышел на проектную мощность - РИА Новости, 06.12.2023
Новый логистический центр Ozon в Подмосковье вышел на проектную мощность
Компания Ozon вывела новый логистический центр в Жуковском на проектную мощность, сообщили в пресс-службе мининвеста Подмосковья. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T21:04
2023-12-06T21:04
2023-12-06T21:04
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Компания Ozon вывела новый логистический центр в Жуковском на проектную мощность, сообщили в пресс-службе мининвеста Подмосковья. "Компания Ozon завершила процесс выведения на проектную мощность нового логистического центра в индустриальном парке "ПНК парк Жуковский". Площадь высокотехнологичного комплекса превысила 79 тысяч квадратных метров. Здесь осуществляется полный цикл обработки онлайн-заказов - от приема товаров до формирования посылок и их дальнейшего распределения на сортировочные центры по всей России", - отметили в ведомстве. По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, общий объем инвестиций интернет-холдинга в реализацию проекта в подмосковном городском округе Жуковский превысил 3,3 миллиарда рублей. "Бесперебойную работу нового центра Ozon обеспечивает более 2,6 тысячи человек. Именно столько рабочих мест создано для жителей Подмосковья. В день там обрабатывают около 650 тысяч заказов", - рассказала Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении. При этом складской комплекс в Жуковском способен разместить более 22 миллионов товаров разных категорий, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231128/obuchenie-1912450426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская область (подмосковье), ozon, жуковский
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье), Ozon, Жуковский
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Компания Ozon вывела новый логистический центр в Жуковском на проектную мощность, сообщили в пресс-службе мининвеста Подмосковья.
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"Компания Ozon завершила процесс выведения на проектную мощность нового логистического центра в индустриальном парке "ПНК парк Жуковский". Площадь высокотехнологичного комплекса превысила 79 тысяч квадратных метров. Здесь осуществляется полный цикл обработки онлайн-заказов - от приема товаров до формирования посылок и их дальнейшего распределения на сортировочные центры по всей России", - отметили в ведомстве.
По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, общий объем инвестиций интернет-холдинга в реализацию проекта в подмосковном городском округе Жуковский превысил 3,3 миллиарда рублей.
«
"Бесперебойную работу нового центра Ozon обеспечивает более 2,6 тысячи человек. Именно столько рабочих мест создано для жителей Подмосковья. В день там обрабатывают около 650 тысяч заказов", - рассказала Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.
При этом складской комплекс в Жуковском способен разместить более 22 миллионов товаров разных категорий, добавили в пресс-службе.
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