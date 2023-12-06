https://ria.ru/20231206/ozon-1914222963.html

Новый логистический центр Ozon в Подмосковье вышел на проектную мощность

Новый логистический центр Ozon в Подмосковье вышел на проектную мощность - РИА Новости, 06.12.2023

Новый логистический центр Ozon в Подмосковье вышел на проектную мощность

Компания Ozon вывела новый логистический центр в Жуковском на проектную мощность, сообщили в пресс-службе мининвеста Подмосковья. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T21:04

2023-12-06T21:04

2023-12-06T21:04

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

ozon

жуковский

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Компания Ozon вывела новый логистический центр в Жуковском на проектную мощность, сообщили в пресс-службе мининвеста Подмосковья. "Компания Ozon завершила процесс выведения на проектную мощность нового логистического центра в индустриальном парке "ПНК парк Жуковский". Площадь высокотехнологичного комплекса превысила 79 тысяч квадратных метров. Здесь осуществляется полный цикл обработки онлайн-заказов - от приема товаров до формирования посылок и их дальнейшего распределения на сортировочные центры по всей России", - отметили в ведомстве. По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, общий объем инвестиций интернет-холдинга в реализацию проекта в подмосковном городском округе Жуковский превысил 3,3 миллиарда рублей. "Бесперебойную работу нового центра Ozon обеспечивает более 2,6 тысячи человек. Именно столько рабочих мест создано для жителей Подмосковья. В день там обрабатывают около 650 тысяч заказов", - рассказала Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении. При этом складской комплекс в Жуковском способен разместить более 22 миллионов товаров разных категорий, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231128/obuchenie-1912450426.html

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жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, московская область (подмосковье), ozon, жуковский