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Новый логистический центр Ozon в Подмосковье вышел на проектную мощность - РИА Новости, 06.12.2023
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Новости Подмосковья
 
21:04 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/ozon-1914222963.html
Новый логистический центр Ozon в Подмосковье вышел на проектную мощность
Новый логистический центр Ozon в Подмосковье вышел на проектную мощность - РИА Новости, 06.12.2023
Новый логистический центр Ozon в Подмосковье вышел на проектную мощность
Компания Ozon вывела новый логистический центр в Жуковском на проектную мощность, сообщили в пресс-службе мининвеста Подмосковья. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T21:04
2023-12-06T21:04
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
ozon
жуковский
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Компания Ozon вывела новый логистический центр в Жуковском на проектную мощность, сообщили в пресс-службе мининвеста Подмосковья. "Компания Ozon завершила процесс выведения на проектную мощность нового логистического центра в индустриальном парке "ПНК парк Жуковский". Площадь высокотехнологичного комплекса превысила 79 тысяч квадратных метров. Здесь осуществляется полный цикл обработки онлайн-заказов - от приема товаров до формирования посылок и их дальнейшего распределения на сортировочные центры по всей России", - отметили в ведомстве. По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, общий объем инвестиций интернет-холдинга в реализацию проекта в подмосковном городском округе Жуковский превысил 3,3 миллиарда рублей. "Бесперебойную работу нового центра Ozon обеспечивает более 2,6 тысячи человек. Именно столько рабочих мест создано для жителей Подмосковья. В день там обрабатывают около 650 тысяч заказов", - рассказала Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении. При этом складской комплекс в Жуковском способен разместить более 22 миллионов товаров разных категорий, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231128/obuchenie-1912450426.html
московская область (подмосковье)
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экономика, московская область (подмосковье), ozon, жуковский
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье), Ozon, Жуковский

Новый логистический центр Ozon в Подмосковье вышел на проектную мощность

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник на складе логистического центра Ozon
Сотрудник на складе логистического центра Ozon - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник на складе логистического центра Ozon. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Компания Ozon вывела новый логистический центр в Жуковском на проектную мощность, сообщили в пресс-службе мининвеста Подмосковья.
«
"Компания Ozon завершила процесс выведения на проектную мощность нового логистического центра в индустриальном парке "ПНК парк Жуковский". Площадь высокотехнологичного комплекса превысила 79 тысяч квадратных метров. Здесь осуществляется полный цикл обработки онлайн-заказов - от приема товаров до формирования посылок и их дальнейшего распределения на сортировочные центры по всей России", - отметили в ведомстве.
По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, общий объем инвестиций интернет-холдинга в реализацию проекта в подмосковном городском округе Жуковский превысил 3,3 миллиарда рублей.
«
"Бесперебойную работу нового центра Ozon обеспечивает более 2,6 тысячи человек. Именно столько рабочих мест создано для жителей Подмосковья. В день там обрабатывают около 650 тысяч заказов", - рассказала Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.
При этом складской комплекс в Жуковском способен разместить более 22 миллионов товаров разных категорий, добавили в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяЭкономикаМосковская область (Подмосковье)OzonЖуковский
 
 
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