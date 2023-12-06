https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914045691.html

В Приморье двух девочек госпитализировали с тяжелым отравлением алкоголем

В Приморье двух девочек госпитализировали с тяжелым отравлением алкоголем - РИА Новости, 06.12.2023

В Приморье двух девочек госпитализировали с тяжелым отравлением алкоголем

Две девочки-подростка госпитализированы из торгового центра в Находке Приморского края с тяжелой интоксикацией алкоголем, сообщили РИА Новости в пресс-службах... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T10:06

2023-12-06T10:06

2023-12-06T10:06

происшествия

находка

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 6 дек – РИА Новости. Две девочки-подростка госпитализированы из торгового центра в Находке Приморского края с тяжелой интоксикацией алкоголем, сообщили РИА Новости в пресс-службах региональной полиции и Минздрава. В местных Telegram-каналах распространилось видео, на котором девушка-подросток лежит ничком на полу у туалета, ее поднимает и усаживает рядом находящаяся женщина. Отмечается, что нескольким подросткам стало плохо в торговом центре в Находке, их увезли на "скорой". "Госпитализированы два подростка, предварительный диагноз - интоксикация. Состояние удовлетворительное. Под наблюдением медиков пробудут минимум до конца недели", - сказал собеседник из Минздрава, не уточняя, чем вызвано отравление. При этом он опроверг информацию из телеграм-канала "Уссурийск - Михайловский район" о смерти одной из девочек. В краевом УМВД РИА Новости уточнили, что, по сообщению врача детской больницы, из торгового центра в медицинское учреждение доставлены две 12-летние девочки с диагнозом "токсическое действие алкоголя тяжелой степени". "На профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних школьницы и их родители не состоят, раньше в поле зрения правоохранительных органов не попадали. Сотрудники полиции проводят проверку. Опрашиваются очевидцы происшествия и сотрудники ТЦ", - отметил собеседник. Он также опроверг информацию о смерти одной из перебравших с алкоголем школьниц.

https://ria.ru/20231205/alkogol-1913965820.html

https://ria.ru/20231205/filmy-1913789235.html

находка

приморский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, находка, приморский край