https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914034751.html
Стали известны подробности об отравлении на Камчатке строителей аэропорта
Стали известны подробности об отравлении на Камчатке строителей аэропорта - РИА Новости, 06.12.2023
Стали известны подробности об отравлении на Камчатке строителей аэропорта
Рабочие, занятые на строительстве нового терминала аэропорта Петропавловска-Камчатского в Елизово, отравились пищей, которую поставляла одна из местных фирм,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T09:13
2023-12-06T09:13
2023-12-06T09:13
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек – РИА Новости. Рабочие, занятые на строительстве нового терминала аэропорта Петропавловска-Камчатского в Елизово, отравились пищей, которую поставляла одна из местных фирм, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Камчатского края Юлия Конжеровская. Как сообщала прокуратура, рабочие были госпитализированы с признаками отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта. Главный санитарный врач Камчатского края Яна Господарик рассказала РИА Новости, что в больницы попали 40 человек с гастроэнтеритом, все они идут на поправку. "Установлено, что строители принимали пищу в столовой, расположенной на территории объекта. Организация питания работников на договорной основе осуществлялась одним из коммерческих предприятий региона, которым не было обеспечено качество и безопасность пищевых продуктов. Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - сказала Конжеровская. Проверкой занималась Елизовская городская прокуратура, усмотревшая в действиях изготовителя питания состав преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), добавила собеседница.
https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914016093.html
https://ria.ru/20231129/otravlenie-1912745352.html
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происшествия, камчатка, россия
Происшествия, Камчатка, Россия
Стали известны подробности об отравлении на Камчатке строителей аэропорта
Прокуратура выяснила, какая фирма кормила отравившихся на Камчатке строителей
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек – РИА Новости. Рабочие, занятые на строительстве нового терминала аэропорта Петропавловска-Камчатского в Елизово, отравились пищей, которую поставляла одна из местных фирм, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Камчатского края Юлия Конжеровская.
Как сообщала прокуратура, рабочие были госпитализированы с признаками отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта. Главный санитарный врач Камчатского края Яна Господарик рассказала РИА Новости, что в больницы попали 40 человек с гастроэнтеритом, все они идут на поправку.
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"Установлено, что строители принимали пищу в столовой, расположенной на территории объекта. Организация питания работников на договорной основе осуществлялась одним из коммерческих предприятий региона, которым не было обеспечено качество и безопасность пищевых продуктов. Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - сказала Конжеровская.
Проверкой занималась Елизовская городская прокуратура, усмотревшая в действиях изготовителя питания состав преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), добавила собеседница.
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