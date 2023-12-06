https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914034751.html

Стали известны подробности об отравлении на Камчатке строителей аэропорта

Стали известны подробности об отравлении на Камчатке строителей аэропорта - РИА Новости, 06.12.2023

Стали известны подробности об отравлении на Камчатке строителей аэропорта

Рабочие, занятые на строительстве нового терминала аэропорта Петропавловска-Камчатского в Елизово, отравились пищей, которую поставляла одна из местных фирм,... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T09:13

2023-12-06T09:13

2023-12-06T09:13

происшествия

камчатка

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек – РИА Новости. Рабочие, занятые на строительстве нового терминала аэропорта Петропавловска-Камчатского в Елизово, отравились пищей, которую поставляла одна из местных фирм, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Камчатского края Юлия Конжеровская. Как сообщала прокуратура, рабочие были госпитализированы с признаками отравления, все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта. Главный санитарный врач Камчатского края Яна Господарик рассказала РИА Новости, что в больницы попали 40 человек с гастроэнтеритом, все они идут на поправку. "Установлено, что строители принимали пищу в столовой, расположенной на территории объекта. Организация питания работников на договорной основе осуществлялась одним из коммерческих предприятий региона, которым не было обеспечено качество и безопасность пищевых продуктов. Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - сказала Конжеровская. Проверкой занималась Елизовская городская прокуратура, усмотревшая в действиях изготовителя питания состав преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), добавила собеседница.

https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914016093.html

https://ria.ru/20231129/otravlenie-1912745352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, россия