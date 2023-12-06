https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914016093.html
Минздрав Камчатки назвал причину массового отравления рабочих
Минздрав Камчатки назвал причину массового отравления рабочих - РИА Новости, 06.12.2023
Минздрав Камчатки назвал причину массового отравления рабочих
Предварительной причиной отравления рабочих, занятых на строительстве нового терминала "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в городе Елизово,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T04:14
2023-12-06T04:14
2023-12-06T05:37
происшествия
елизово
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек – РИА Новости. Предварительной причиной отравления рабочих, занятых на строительстве нового терминала "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в городе Елизово, стал гастроэнтерит, сообщил РИА Новости замминистра здравоохранения Камчатского края Олег Мельников. "Сейчас проводим дальнейшую диагностику по диагнозу, но, предварительно, информация подтверждается, что это гастроэнтерит. Состояние пациентов средней тяжести и лёгкой степени тяжести, однако угрозы жизни нет. Пострадавшие получают всё необходимое лечение и медикаменты", — сообщил Мельников. Сейчас в кафе, где питались рабочие, работают сотрудники Роспотребнадзора и Минздрава проводят необходимое расследование. Ранее прокуратура Камчатки начала проверку по факту массового отравления рабочих, занятых на строительстве нового терминала "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в городе Елизово. Все люди питались в кафе, расположенном на строящемся объекте. Всего госпитализировали было 40 человек. Сейчас 11 рабочих находится в больнице города Елизово, 17 в стационаре "Центра СПИД", еще 12 в детской инфекционной больнице в Петропавловске-Камчатском.
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происшествия, елизово, камчатский край, камчатка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Елизово, Камчатский край, Камчатка, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Минздрав Камчатки назвал причину массового отравления рабочих
Минздрав Камчатского края: причиной отравления 40 рабочих стал гастроэнтерит