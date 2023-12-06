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Минздрав Камчатки назвал причину массового отравления рабочих - РИА Новости, 06.12.2023
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04:14 06.12.2023 (обновлено: 05:37 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914016093.html
Минздрав Камчатки назвал причину массового отравления рабочих
Минздрав Камчатки назвал причину массового отравления рабочих - РИА Новости, 06.12.2023
Минздрав Камчатки назвал причину массового отравления рабочих
Предварительной причиной отравления рабочих, занятых на строительстве нового терминала "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в городе Елизово,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T04:14
2023-12-06T05:37
происшествия
елизово
камчатский край
камчатка
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек – РИА Новости. Предварительной причиной отравления рабочих, занятых на строительстве нового терминала "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в городе Елизово, стал гастроэнтерит, сообщил РИА Новости замминистра здравоохранения Камчатского края Олег Мельников. "Сейчас проводим дальнейшую диагностику по диагнозу, но, предварительно, информация подтверждается, что это гастроэнтерит. Состояние пациентов средней тяжести и лёгкой степени тяжести, однако угрозы жизни нет. Пострадавшие получают всё необходимое лечение и медикаменты", — сообщил Мельников. Сейчас в кафе, где питались рабочие, работают сотрудники Роспотребнадзора и Минздрава проводят необходимое расследование. Ранее прокуратура Камчатки начала проверку по факту массового отравления рабочих, занятых на строительстве нового терминала "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в городе Елизово. Все люди питались в кафе, расположенном на строящемся объекте. Всего госпитализировали было 40 человек. Сейчас 11 рабочих находится в больнице города Елизово, 17 в стационаре "Центра СПИД", еще 12 в детской инфекционной больнице в Петропавловске-Камчатском.
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происшествия, елизово, камчатский край, камчатка, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Елизово, Камчатский край, Камчатка, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Минздрав Камчатки назвал причину массового отравления рабочих

Минздрав Камчатского края: причиной отравления 40 рабочих стал гастроэнтерит

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи
Сотрудник скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник скорой помощи. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек – РИА Новости. Предварительной причиной отравления рабочих, занятых на строительстве нового терминала "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в городе Елизово, стал гастроэнтерит, сообщил РИА Новости замминистра здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.
«
"Сейчас проводим дальнейшую диагностику по диагнозу, но, предварительно, информация подтверждается, что это гастроэнтерит. Состояние пациентов средней тяжести и лёгкой степени тяжести, однако угрозы жизни нет. Пострадавшие получают всё необходимое лечение и медикаменты", — сообщил Мельников.
Сейчас в кафе, где питались рабочие, работают сотрудники Роспотребнадзора и Минздрава проводят необходимое расследование.
Ранее прокуратура Камчатки начала проверку по факту массового отравления рабочих, занятых на строительстве нового терминала "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в городе Елизово. Все люди питались в кафе, расположенном на строящемся объекте.
Всего госпитализировали было 40 человек. Сейчас 11 рабочих находится в больнице города Елизово, 17 в стационаре "Центра СПИД", еще 12 в детской инфекционной больнице в Петропавловске-Камчатском.
Рэпер Кишлак - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Кишлак прокомментировал ситуацию с массовым отравлением на его концерте
1 декабря, 12:14
 
ПроисшествияЕлизовоКамчатский крайКамчаткаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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