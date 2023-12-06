https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914012966.html
В Камчатском крае рассказали о состоянии 40 отравившихся рабочих
В Камчатском крае рассказали о состоянии 40 отравившихся рабочих - РИА Новости, 06.12.2023
В Камчатском крае рассказали о состоянии 40 отравившихся рабочих
Рабочие, отравившиеся в столовой строящегося терминала аэропорта на Камчатке, идут на поправку, сообщила РИА Новости главный санитарный врач Камчатского края... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T02:39
2023-12-06T02:39
2023-12-06T02:39
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек – РИА Новости. Рабочие, отравившиеся в столовой строящегося терминала аэропорта на Камчатке, идут на поправку, сообщила РИА Новости главный санитарный врач Камчатского края Яна Господарик. Ранее прокуратура Камчатки начала проверку по факту массового отравления рабочих, занятых на строительстве нового терминала международного аэропорта Петропавловск-Камчатский в городе Елизово. Все люди питались в кафе на строящемся объекте. "Все идут на поправку… Мы в рамках эпидрасследования отобрали пробы, они переданы в лаборатории на Камчатке и в Москве. По предварительным данным, причиной отравления стал неустановленный гастроэнтерит", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что госпитализированы 40 человек. Сейчас 11 рабочих находятся в больнице города Елизово, 17 - в стационаре "Центра СПИД", еще 12 - в детской инфекционной больнице в Петропавловске-Камчатском.
https://ria.ru/20231123/otravlenie-1911301665.html
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происшествия, камчатка, камчатский край, петропавловск-камчатский
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
В Камчатском крае рассказали о состоянии 40 отравившихся рабочих
В Камчатском крае сообщили, что 40 отравившихся рабочих идут на поправку