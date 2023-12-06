https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914012966.html

В Камчатском крае рассказали о состоянии 40 отравившихся рабочих

В Камчатском крае рассказали о состоянии 40 отравившихся рабочих - РИА Новости, 06.12.2023

В Камчатском крае рассказали о состоянии 40 отравившихся рабочих

Рабочие, отравившиеся в столовой строящегося терминала аэропорта на Камчатке, идут на поправку, сообщила РИА Новости главный санитарный врач Камчатского края... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T02:39

2023-12-06T02:39

2023-12-06T02:39

происшествия

камчатка

камчатский край

петропавловск-камчатский

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 дек – РИА Новости. Рабочие, отравившиеся в столовой строящегося терминала аэропорта на Камчатке, идут на поправку, сообщила РИА Новости главный санитарный врач Камчатского края Яна Господарик. Ранее прокуратура Камчатки начала проверку по факту массового отравления рабочих, занятых на строительстве нового терминала международного аэропорта Петропавловск-Камчатский в городе Елизово. Все люди питались в кафе на строящемся объекте. "Все идут на поправку… Мы в рамках эпидрасследования отобрали пробы, они переданы в лаборатории на Камчатке и в Москве. По предварительным данным, причиной отравления стал неустановленный гастроэнтерит", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что госпитализированы 40 человек. Сейчас 11 рабочих находятся в больнице города Елизово, 17 - в стационаре "Центра СПИД", еще 12 - в детской инфекционной больнице в Петропавловске-Камчатском.

https://ria.ru/20231123/otravlenie-1911301665.html

камчатка

камчатский край

петропавловск-камчатский

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происшествия, камчатка, камчатский край, петропавловск-камчатский