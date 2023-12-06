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Мишустин рассказал, какие научные открытия впечатлили его больше всего - РИА Новости, 06.12.2023
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18:04 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/otkrytiya-1914179361.html
Мишустин рассказал, какие научные открытия впечатлили его больше всего
Мишустин рассказал, какие научные открытия впечатлили его больше всего - РИА Новости, 06.12.2023
Мишустин рассказал, какие научные открытия впечатлили его больше всего
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, какие научные открытия впечатлили его больше всего, в список таких он включил достижение математика Григория... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T18:04
2023-12-06T18:04
россия
михаил мишустин
григорий перельман
андрей гейм
московский физико-технический институт
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, какие научные открытия впечатлили его больше всего, в список таких он включил достижение математика Григория Перельмана, который доказал гипотезу Пуанкаре, открытие графена и открытие нового фундаментального механизма хранения информации в ДНК. "Открытий было очень много, но, наверное, из самого такого важного я скажу об открытии Григория Перельмана - гипотеза Пуанкаре. Это одна из семи самых великих задач, как считается, тысячелетия. И единственная решенная на данный момент из них", - сказал Мишустин на лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание. Лекторий". Еще одним из самых впечатляющих он назвал открытие графена, которое совершили британские ученые российского происхождения Андрей Гейм и Константин Новоселов. Также Мишустин включил в список самых впечатляющих открытий достижение ученого из "Сириуса" и МФТИ Максима Никитина, который открыл новый фундаментальный механизм хранения информации в ДНК. "Почему это все впечатляет. Раньше на протяжении вообще, по-моему, десятков лет считалось, что ДНК хранит и обрабатывает данные за счет структуры двойной спирали, но оказалось, что такие процессы описаны далеко не полностью. И результаты, соответственно, исследований того же самого Максима могут быть ключом к познанию человечеством самых разных процессов, включая неразгаданные тайны генетики, сложные заболевания, механизмы старения… Там много-много моментов", - сообщил Мишустин. В ходе лекции Мишустина также спросили о том, какие изобретения из области фантастики могли бы воплотиться в реальность. Мишустин отметил, что немало идей, которые были в прошлом описаны в фантастических произведениях, в итоге стали частью повседневной жизни людей. "Уверен, что так будет и с некоторыми другими идеями", - сказал Мишустин. Из того, что интересно лично ему, он назвал космические полеты. &quot;Возможность, даже не обязательно в космос, перемещения людей из одного места в другое. Без использования вообще каких-либо видов топлива, чтобы это было безопасно. Ну, и из фантастических вещей, наверное, хочу и машину времени, но только с одним условием, чтобы обязательно возвращаться, а то запустят куда-нибудь&quot;, - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20231206/mishustin-1914156308.html
https://ria.ru/20231206/gosupravlentsy-1914151312.html
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россия, михаил мишустин, григорий перельман, андрей гейм, московский физико-технический институт
Россия, Михаил Мишустин, Григорий Перельман, Андрей Гейм, Московский физико-технический институт
Мишустин рассказал, какие научные открытия впечатлили его больше всего

Мишустин назвал открытие Перельмана одним из наиболее впечатливших его

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин выступает на тему "Создаем будущее сегодня"
Михаил Мишустин выступает на тему Создаем будущее сегодня - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Михаил Мишустин выступает на тему "Создаем будущее сегодня"
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, какие научные открытия впечатлили его больше всего, в список таких он включил достижение математика Григория Перельмана, который доказал гипотезу Пуанкаре, открытие графена и открытие нового фундаментального механизма хранения информации в ДНК.
«
"Открытий было очень много, но, наверное, из самого такого важного я скажу об открытии Григория Перельмана - гипотеза Пуанкаре. Это одна из семи самых великих задач, как считается, тысячелетия. И единственная решенная на данный момент из них", - сказал Мишустин на лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание. Лекторий".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на тему Создаем будущее сегодня в рамках образовательной программы международной выставки-форума Россия - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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Еще одним из самых впечатляющих он назвал открытие графена, которое совершили британские ученые российского происхождения Андрей Гейм и Константин Новоселов. Также Мишустин включил в список самых впечатляющих открытий достижение ученого из "Сириуса" и МФТИ Максима Никитина, который открыл новый фундаментальный механизм хранения информации в ДНК.
«
"Почему это все впечатляет. Раньше на протяжении вообще, по-моему, десятков лет считалось, что ДНК хранит и обрабатывает данные за счет структуры двойной спирали, но оказалось, что такие процессы описаны далеко не полностью. И результаты, соответственно, исследований того же самого Максима могут быть ключом к познанию человечеством самых разных процессов, включая неразгаданные тайны генетики, сложные заболевания, механизмы старения… Там много-много моментов", - сообщил Мишустин.
В ходе лекции Мишустина также спросили о том, какие изобретения из области фантастики могли бы воплотиться в реальность. Мишустин отметил, что немало идей, которые были в прошлом описаны в фантастических произведениях, в итоге стали частью повседневной жизни людей.
«
"Уверен, что так будет и с некоторыми другими идеями", - сказал Мишустин. Из того, что интересно лично ему, он назвал космические полеты.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече глав делегаций, участвующих в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничествас президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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«

"Возможность, даже не обязательно в космос, перемещения людей из одного места в другое. Без использования вообще каких-либо видов топлива, чтобы это было безопасно. Ну, и из фантастических вещей, наверное, хочу и машину времени, но только с одним условием, чтобы обязательно возвращаться, а то запустят куда-нибудь", - добавил Мишустин.

 
РоссияМихаил МишустинГригорий ПерельманАндрей ГеймМосковский физико-технический институт
 
 
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