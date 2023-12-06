https://ria.ru/20231206/otkrytiya-1914179361.html

Мишустин рассказал, какие научные открытия впечатлили его больше всего

Мишустин рассказал, какие научные открытия впечатлили его больше всего - РИА Новости, 06.12.2023

Мишустин рассказал, какие научные открытия впечатлили его больше всего

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, какие научные открытия впечатлили его больше всего, в список таких он включил достижение математика Григория... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T18:04

2023-12-06T18:04

2023-12-06T18:04

россия

михаил мишустин

григорий перельман

андрей гейм

московский физико-технический институт

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, какие научные открытия впечатлили его больше всего, в список таких он включил достижение математика Григория Перельмана, который доказал гипотезу Пуанкаре, открытие графена и открытие нового фундаментального механизма хранения информации в ДНК. "Открытий было очень много, но, наверное, из самого такого важного я скажу об открытии Григория Перельмана - гипотеза Пуанкаре. Это одна из семи самых великих задач, как считается, тысячелетия. И единственная решенная на данный момент из них", - сказал Мишустин на лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание. Лекторий". Еще одним из самых впечатляющих он назвал открытие графена, которое совершили британские ученые российского происхождения Андрей Гейм и Константин Новоселов. Также Мишустин включил в список самых впечатляющих открытий достижение ученого из "Сириуса" и МФТИ Максима Никитина, который открыл новый фундаментальный механизм хранения информации в ДНК. "Почему это все впечатляет. Раньше на протяжении вообще, по-моему, десятков лет считалось, что ДНК хранит и обрабатывает данные за счет структуры двойной спирали, но оказалось, что такие процессы описаны далеко не полностью. И результаты, соответственно, исследований того же самого Максима могут быть ключом к познанию человечеством самых разных процессов, включая неразгаданные тайны генетики, сложные заболевания, механизмы старения… Там много-много моментов", - сообщил Мишустин. В ходе лекции Мишустина также спросили о том, какие изобретения из области фантастики могли бы воплотиться в реальность. Мишустин отметил, что немало идей, которые были в прошлом описаны в фантастических произведениях, в итоге стали частью повседневной жизни людей. "Уверен, что так будет и с некоторыми другими идеями", - сказал Мишустин. Из того, что интересно лично ему, он назвал космические полеты. "Возможность, даже не обязательно в космос, перемещения людей из одного места в другое. Без использования вообще каких-либо видов топлива, чтобы это было безопасно. Ну, и из фантастических вещей, наверное, хочу и машину времени, но только с одним условием, чтобы обязательно возвращаться, а то запустят куда-нибудь", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20231206/mishustin-1914156308.html

https://ria.ru/20231206/gosupravlentsy-1914151312.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, григорий перельман, андрей гейм, московский физико-технический институт