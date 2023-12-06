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На территорию отеля в Подмосковье, где убили Киву, не пропускают гостей

На территорию отеля в Подмосковье, где убили Киву, не пропускают гостей - РИА Новости, 06.12.2023

На территорию отеля в Подмосковье, где убили Киву, не пропускают гостей

На территорию отеля "Величъ Country Club" в подмосковной деревне Супонево, где сегодня был убит экс-депутат Рады Илья Кива, не пропускают гостей,... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T21:20

2023-12-06T21:20

2023-12-06T21:22

происшествия

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львов

илья кива

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ольга врадий

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. На территорию отеля "Величъ Country Club" в подмосковной деревне Супонево, где сегодня был убит экс-депутат Рады Илья Кива, не пропускают гостей, забронировавших номера, передаёт корреспондент РИА Новости. На вопрос, отменена ли бронь, охранник отвечает: "Нам это не говорят… Не пропускаем". В среду представитель экстренных служб РФ сообщил, что тело, предположительно, Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Позднее старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий заявила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело после убийства в Одинцовском городском округе Подмосковья мужчины - экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы.По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений он скончался на месте. По ее словам, на месте убийства Кивы в Подмосковье работают следователи, причастные к преступлению устанавливаются.Между тем в среду ответственность за убийство экс-депутата взяло на себя Главное управление разведки (ГУР) МО Украины, о чем заявил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии для украинского телеканала. По его словам, Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ", добавив, что ГУР намерено продолжить подобного рода акции.Ранее Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества за госизмену, сообщали украинские СМИ.

https://ria.ru/20231206/kiva-1914215831.html

https://ria.ru/20231206/kiva-1914196665.html

московская область (подмосковье)

львов

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Следователи на месте убийства экс-депутата Рады в Подмосковье Следователи работают на месте убийства экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье 2023-12-06T21:20 true PT0M21S

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происшествия, московская область (подмосковье), львов, илья кива, россия, украина, ольга врадий, верховная рада украины, служба безопасности украины