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На территорию отеля в Подмосковье, где убили Киву, не пропускают гостей
На территорию отеля в Подмосковье, где убили Киву, не пропускают гостей - РИА Новости, 06.12.2023
На территорию отеля в Подмосковье, где убили Киву, не пропускают гостей
На территорию отеля "Величъ Country Club" в подмосковной деревне Супонево, где сегодня был убит экс-депутат Рады Илья Кива, не пропускают гостей,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T21:20
2023-12-06T21:20
2023-12-06T21:22
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. На территорию отеля "Величъ Country Club" в подмосковной деревне Супонево, где сегодня был убит экс-депутат Рады Илья Кива, не пропускают гостей, забронировавших номера, передаёт корреспондент РИА Новости. На вопрос, отменена ли бронь, охранник отвечает: "Нам это не говорят… Не пропускаем". В среду представитель экстренных служб РФ сообщил, что тело, предположительно, Кивы найдено в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. Позднее старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий заявила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело после убийства в Одинцовском городском округе Подмосковья мужчины - экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы.По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в Киву из неустановленного оружия. От полученных ранений он скончался на месте. По ее словам, на месте убийства Кивы в Подмосковье работают следователи, причастные к преступлению устанавливаются.Между тем в среду ответственность за убийство экс-депутата взяло на себя Главное управление разведки (ГУР) МО Украины, о чем заявил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии для украинского телеканала. По его словам, Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ", добавив, что ГУР намерено продолжить подобного рода акции.Ранее Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества за госизмену, сообщали украинские СМИ.
https://ria.ru/20231206/kiva-1914215831.html
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Следователи на месте убийства экс-депутата Рады в Подмосковье
Следователи работают на месте убийства экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье
2023-12-06T21:20
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происшествия, московская область (подмосковье), львов, илья кива, россия, украина, ольга врадий, верховная рада украины, служба безопасности украины
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Львов, Илья Кива, Россия, Украина, Ольга Врадий, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
На территорию отеля в Подмосковье, где убили Киву, не пропускают гостей
На территорию отеля в Подмосковье, где убили Илью Киву, не пропускают гостей