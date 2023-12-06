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Экипаж разбившегося в Японии конвертоплана Osprey ВВС США признали погибшим - РИА Новости, 06.12.2023
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06:34 06.12.2023 (обновлено: 09:49 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/osprey-1914022192.html
Экипаж разбившегося в Японии конвертоплана Osprey ВВС США признали погибшим
Экипаж разбившегося в Японии конвертоплана Osprey ВВС США признали погибшим - РИА Новости, 06.12.2023
Экипаж разбившегося в Японии конвертоплана Osprey ВВС США признали погибшим
Весь экипаж потерпевшего крушение в Японии американского конвертоплана Osprey, включая не обнаруженных до сих пор двух человек, признан погибшим, Япония... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T06:34
2023-12-06T09:49
япония
сша
токио
хирокадзу мацуно
джо байден
фумио кисида
министерство обороны сша
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ТОКИО, 6 дек – РИА Новости. Весь экипаж потерпевшего крушение в Японии американского конвертоплана Osprey, включая не обнаруженных до сих пор двух человек, признан погибшим, Япония передала США свои соболезнования, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. "Относительно конвертоплана Osprey, разбившегося около острова Якусима, нам известно, что командование американских вооруженных сил 5 декабря приняло решение закончить поиски и признало всех восьмерых членов экипажа погибшими. Президент США (Джо) Байден и глава Пентагона (Ллойд) Остин выразили соболезнования в связи с гибелью экипажа и передали благодарность за помощь в поисках силам самообороны, службе безопасности на море и местным жителям. В связи с этим от премьер-министра Фумио Кисиды президенту США Джо Байдену, от министра иностранных дел Ёко Камикавы госсекретарю Энтони Блинкену через посла США в Японии Рама Эмануэля были переданы соболезнования", - сказал Мацуно. Соболезнования были переданы также по линии министерства обороны и комитета общественной безопасности Японии. Конвертоплан Osprey CV22, приписанный к американской базе Ёкота в Токио, потерпел крушение в конце ноября около японского острова Якусима префектуры Кагосима. Остров находится между базой США Ивакуни в префектуре Ямагути, откуда он вылетел, и базой США Кадэна на Окинаве – конечной точкой маршрута. Незадолго до крушения борт запрашивал экстренную посадку в аэропорту Якусима. Очевидцы видели, как из левого двигателя конвертоплана выбивалось пламя. На борту находились восемь человек. Вечером того же дня неподалеку от места крушения был обнаружен один из членов экипажа, врачи констатировали его смерть. Затем на дне моря нашли останки еще пяти человек рядом с обломками конвертоплана. Это первая авария Osprey в Японии с человеческими жертвами. Конвертопланы – это особый класс винтокрылой техники, обладающий рядом преимуществ по сравнению с традиционными летательными аппаратами, выполненными по самолетной или вертолетной схеме. Конвертопланы дают возможность выполнять вертикальный взлет и посадку на ограниченных по размерам площадках и при этом перевозить пассажиров или грузы на большей скорости и на большее расстояние, чем традиционная вертолетная техника.
https://ria.ru/20231121/samolet-1910712236.html
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япония, сша, токио, хирокадзу мацуно, джо байден, фумио кисида, министерство обороны сша, в мире
Япония, США, Токио, Хирокадзу Мацуно, Джо Байден, Фумио Кисида, Министерство обороны США, В мире
Экипаж разбившегося в Японии конвертоплана Osprey ВВС США признали погибшим

Экипаж разбившегося в Японии американского конвертоплана Osprey признан погибшим

© AP Photo / Japan Coast GuardКонвертоплан Osprey CV22 потерпел крушение около японского острова Якусима
Конвертоплан Osprey CV22 потерпел крушение около японского острова Якусима - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Japan Coast Guard
Конвертоплан Osprey CV22 потерпел крушение около японского острова Якусима
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ТОКИО, 6 дек – РИА Новости. Весь экипаж потерпевшего крушение в Японии американского конвертоплана Osprey, включая не обнаруженных до сих пор двух человек, признан погибшим, Япония передала США свои соболезнования, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
«
"Относительно конвертоплана Osprey, разбившегося около острова Якусима, нам известно, что командование американских вооруженных сил 5 декабря приняло решение закончить поиски и признало всех восьмерых членов экипажа погибшими. Президент США (Джо) Байден и глава Пентагона (Ллойд) Остин выразили соболезнования в связи с гибелью экипажа и передали благодарность за помощь в поисках силам самообороны, службе безопасности на море и местным жителям. В связи с этим от премьер-министра Фумио Кисиды президенту США Джо Байдену, от министра иностранных дел Ёко Камикавы госсекретарю Энтони Блинкену через посла США в Японии Рама Эмануэля были переданы соболезнования", - сказал Мацуно.
Соболезнования были переданы также по линии министерства обороны и комитета общественной безопасности Японии.
Конвертоплан Osprey CV22, приписанный к американской базе Ёкота в Токио, потерпел крушение в конце ноября около японского острова Якусима префектуры Кагосима. Остров находится между базой США Ивакуни в префектуре Ямагути, откуда он вылетел, и базой США Кадэна на Окинаве – конечной точкой маршрута. Незадолго до крушения борт запрашивал экстренную посадку в аэропорту Якусима. Очевидцы видели, как из левого двигателя конвертоплана выбивалось пламя. На борту находились восемь человек. Вечером того же дня неподалеку от места крушения был обнаружен один из членов экипажа, врачи констатировали его смерть. Затем на дне моря нашли останки еще пяти человек рядом с обломками конвертоплана. Это первая авария Osprey в Японии с человеческими жертвами.
Конвертопланы – это особый класс винтокрылой техники, обладающий рядом преимуществ по сравнению с традиционными летательными аппаратами, выполненными по самолетной или вертолетной схеме. Конвертопланы дают возможность выполнять вертикальный взлет и посадку на ограниченных по размерам площадках и при этом перевозить пассажиров или грузы на большей скорости и на большее расстояние, чем традиционная вертолетная техника.
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ЯпонияСШАТокиоХирокадзу МацуноДжо БайденФумио КисидаМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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