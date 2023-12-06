https://ria.ru/20231206/ospa-1914108326.html

Минздрав опроверг информацию о дефиците вакцины против ветряной оспы

Минздрав опроверг информацию о дефиците вакцины против ветряной оспы - РИА Новости, 06.12.2023

Минздрав опроверг информацию о дефиците вакцины против ветряной оспы

Минздрав России опроверг дефицит вакцины от ветряной оспы Варилрикс - в гражданский оборот в 2023 году введено более 200 тысяч доз вакцины, остатки на... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:05

2023-12-06T14:05

2023-12-06T14:13

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минздрав России опроверг дефицит вакцины от ветряной оспы Варилрикс - в гражданский оборот в 2023 году введено более 200 тысяч доз вакцины, остатки на сегодняшний день - 100 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.Ранее в Telegram-канале "SHOT проверка" появилось сообщение, что в России возник дефицит вакцины от ветрянки."По данным Росздравнадзора, в 2023 году в гражданский оборот введено 203 280 упаковок вакцины Варилрикс, что примерно соответствует годовому объему поставок всех типов вакцин от ветрянки в прошлом году. Остатки, по данным системы маркировки лекарств, на сегодняшний день составляют более 100 тысяч упаковок",- говорится в сообщении.Кроме того, в конце ноября контроль Росздравнадзора прошли более 80 тысяч упаковок вакцины, которые в ближайшее время должны быть введены производителем в гражданский оборот, уточнили в пресс-службе. После этого препарат, как правило, поступает в лечебную и аптечную сеть. Следующая партия размером свыше 70 тысяч упаковок уже проходит государственный контроль, добавили в министерстве.Вакцинация от ветряной оспы в настоящее время не входит в национальный календарь профилактических прививок, в связи с чем централизованные поставки вакцины не осуществляются, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231120/pentaksim-1910557447.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)