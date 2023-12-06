https://ria.ru/20231206/ogranicheniya-1914228939.html

G7 хочет ужесточить соблюдение ограничений цен на российскую нефть

G7 хочет ужесточить соблюдение ограничений цен на российскую нефть - РИА Новости, 06.12.2023

G7 хочет ужесточить соблюдение ограничений цен на российскую нефть

Страны G7 намерены ужесточить соблюдение ограничений цен на российскую нефть, в том числе путем введения санкций, говорится в заявлении саммита "Большой... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T21:45

2023-12-06T21:45

2023-12-06T21:57

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австралия

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g7

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Страны G7 намерены ужесточить соблюдение ограничений цен на российскую нефть, в том числе путем введения санкций, говорится в заявлении саммита "Большой семерки". "Мы обязуемся ужесточить соблюдение и усилить политику ограничения цен на российскую нефть, в том числе путем введения санкций против тех, кто участвует в вводящих в заблуждение практиках, и обновляя наши правила соблюдения (такой политики - ред.)", - говорится в совместном заявлении саммита G7, которое было опубликовано на сайте МИД Японии. Кроме того, страны G7 также "продолжат усилия по снижению доходов России от металлов". Лидеры стран блока также заявили, что планируют ускорить работу в попытке снизить доходы России от энергоресурсов. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20231206/g7-1914228579.html

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экономика, россия, австралия, москва, владимир путин, мид японии‎, g7, евросоюз, цены на нефть