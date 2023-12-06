https://ria.ru/20231206/obstrel-1914235026.html

ВСУ в третий раз за три часа обстреляли Буденновский район Донецка

ВСУ в третий раз за три часа обстреляли Буденновский район Донецка - РИА Новости, 06.12.2023

ВСУ в третий раз за три часа обстреляли Буденновский район Донецка

Буденновский район Донецка подвергся обстрелу украинских военных третий раз за последние три часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T21:53

2023-12-06T21:53

2023-12-06T22:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

буденновский район

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Буденновский район Донецка подвергся обстрелу украинских военных третий раз за последние три часа, передает корреспондент РИА Новости. Украинские войска продолжают практику повторных обстрелов объектов социальной инфраструктуры, что в очередной раз привело к жертвам среди спасателей. Ранее стало известно о пожаре в результате обстрела в Буденновском районе Донецка. По прибытии пожарные установили, что "вследствие обстрела произошла разгерметизация цистерн с битумом", пожарные начала тушить возгорание. По данным МЧС ДНР, в результате повторного украинского обстрела ранения получили 10 спасателей, еще два погибли при исполнении служебных обязанностей. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 56 раз, выпустив 178 единиц различных боеприпасов. Повреждения получили 24 жилых домостроения и 10 объектов гражданской инфраструктуры. Один мирный житель погиб, еще один получил ранения.

донецк

буденновский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, буденновский район, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк