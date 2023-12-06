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Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 06.12.2023
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска в 16.20 выпустили шесть ракет из РСЗО по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:56
2023-12-06T16:56
2023-12-06T16:56
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 выпустили шесть ракет из РСЗО по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.20 - город Донецк: выпущено четыре ракеты из РСЗО; 16.20 - населенный пункт Макеевка: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Тип ракет не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
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РИА Новости
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК: ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Донецку и Макеевке