https://ria.ru/20231206/obstrel-1914084184.html

Украинские военные обстреляли детский сад в Горловке

Украинские военные обстреляли детский сад в Горловке - РИА Новости, 06.12.2023

Украинские военные обстреляли детский сад в Горловке

Детский сад поврежден в Никитовском районе Горловки в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:39

2023-12-06T12:39

2023-12-06T12:39

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 6 дек – РИА Новости. Детский сад поврежден в Никитовском районе Горловки в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате обстрела Никитовского района Горловки поврежден детский сад №52 по адресу: улица Гейне, 14", - написал мэр.Были ли в тот момент в здании люди, не уточняется. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел города в среду был зафиксирован в 11.25 и 11.40 мск, было выпущено по три снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика