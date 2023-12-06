https://ria.ru/20231206/obstrel-1914062175.html

Украинские войска выпустили по поселку Донское в ДНР три ракеты из РСЗО

Украинские войска выпустили по поселку Донское в ДНР три ракеты из РСЗО - РИА Новости, 06.12.2023

Украинские войска выпустили по поселку Донское в ДНР три ракеты из РСЗО

Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по поселку Донское в ДНР, сообщили в среду в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:13

2023-12-06T11:13

2023-12-06T11:23

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 дек – РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по поселку Донское в ДНР, сообщили в среду в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.20 – населенный пункт Донское: выпущено 3 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, данных о последствиях обстрела нет.По данным ведомства, в 9.15 и 9.30 обстреляли так же Петровский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив по ним пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

донецкая народная республика

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины