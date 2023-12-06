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Украинские войска выпустили по поселку Донское в ДНР три ракеты из РСЗО
Украинские войска выпустили по поселку Донское в ДНР три ракеты из РСЗО - РИА Новости, 06.12.2023
Украинские войска выпустили по поселку Донское в ДНР три ракеты из РСЗО
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по поселку Донское в ДНР, сообщили в среду в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:13
2023-12-06T11:13
2023-12-06T11:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 дек – РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по поселку Донское в ДНР, сообщили в среду в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.20 – населенный пункт Донское: выпущено 3 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, данных о последствиях обстрела нет.По данным ведомства, в 9.15 и 9.30 обстреляли так же Петровский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив по ним пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
донецкая народная республика
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РИА Новости
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по поселку Донское в ДНР три ракеты из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по поселку Донское три ракеты из РСЗО