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Украинские войска выпустили по поселку Донское в ДНР три ракеты из РСЗО - РИА Новости, 06.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 06.12.2023 (обновлено: 11:23 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/obstrel-1914062175.html
Украинские войска выпустили по поселку Донское в ДНР три ракеты из РСЗО
Украинские войска выпустили по поселку Донское в ДНР три ракеты из РСЗО - РИА Новости, 06.12.2023
Украинские войска выпустили по поселку Донское в ДНР три ракеты из РСЗО
Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по поселку Донское в ДНР, сообщили в среду в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:13
2023-12-06T11:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 дек – РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по поселку Донское в ДНР, сообщили в среду в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.20 – населенный пункт Донское: выпущено 3 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, данных о последствиях обстрела нет.По данным ведомства, в 9.15 и 9.30 обстреляли так же Петровский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив по ним пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по поселку Донское в ДНР три ракеты из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по поселку Донское три ракеты из РСЗО

© AP Photo / LibkosУкраинская РСЗО
Украинская РСЗО - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Libkos
Украинская РСЗО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 дек – РИА Новости. Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по поселку Донское в ДНР, сообщили в среду в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.20 – населенный пункт Донское: выпущено 3 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Тип РСЗО не уточняется, данных о последствиях обстрела нет.
По данным ведомства, в 9.15 и 9.30 обстреляли так же Петровский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив по ним пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 декабря, 17:16
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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