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Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:51 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/obstrel-1914007715.html
Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.12.2023
Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 56 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 178 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T00:51
2023-12-06T00:51
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
в мире
горловка
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 56 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 178 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 56 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Выпущено 178 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Уточняется, что под вражеским огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 69 обстрелов.
https://ria.ru/20231205/mirnyy-1913981957.html
донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, сцкк, украина, в мире, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, В мире, Горловка
Украинские войска за сутки 56 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки за сутки 56 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 178 боеприпасов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК на месте обстрела
Сотрудник СЦКК на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудник СЦКК на месте обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 56 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 178 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 56 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Выпущено 178 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Уточняется, что под вражеским огнем оказались Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 69 обстрелов.
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