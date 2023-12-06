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В Санкт-Петербурге прошло богослужение в день памяти Александра Невского - РИА Новости, 06.12.2023
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Религия
 
11:54 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/nevskiy-1914071680.html
В Санкт-Петербурге прошло богослужение в день памяти Александра Невского
В Санкт-Петербурге прошло богослужение в день памяти Александра Невского - РИА Новости, 06.12.2023
В Санкт-Петербурге прошло богослужение в день памяти Александра Невского
Праздничное богослужение в день памяти (погребения) святого князя Александра Невского прошло у его мощей в Александро-Невской лавре, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:54
2023-12-06T11:54
религия
санкт-петербург
александр невский
петр i
елизавета петровна (императрица)
санкт-петербургская митрополия
русская православная церковь
государственный эрмитаж
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Праздничное богослужение в день памяти (погребения) святого князя Александра Невского прошло у его мощей в Александро-Невской лавре, рассказала РИА Новости глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.В Русской православной церкви 6 декабря – день памяти (погребения) святого князя Александра Невского: 760 лет назад, 6 декабря 1263 года, он был похоронен в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы во Владимире. Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии - великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного."Праздничные богослужения в Лавре пройдут в Свято-Троицком соборе и историческом храме святого благоверного князя Александра Невского - в нем с 12 сентября (день перенесения мощей святого князя из Владимира в Петербург) теперь хранятся мощи в серебряной раке, возвращенной из Эрмитажа. Богослужение в храме возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий", - сказала Родоманова.Наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин 5 декабря сообщил, что Лавра получила от Эрмитажа еще несколько элементов мемориального комплекса гробницы благоверного князя Александра Невского: напольные подсвечники и пьедесталы с трофеями. По его словам, ожидается, что позже Лавре передадут находящуюся на реставрации пирамиду, "чтобы собрать весь комплекс".Свято-Троицкая Александро-Невская лавра – старейший монастырь Санкт-Петербурга, уникальный комплекс памятников архитектуры XVIII – XIX веков. Он был основан по указу Петра I в 1713 году. В 1724 году он перенес из Владимира в Лавру мощи святого благоверного великого князя Александра Невского.В XVIII по указу императрицы Елизаветы Петровны была создана гробница Александра Невского –произведение ювелирного искусства эпохи елизаветинского барокко. Комплекс гробницы включает серебряный саркофаг (раку), деревянный ковчег, две декоративные группы воинских трофеев, два напольных светильника, большую пятиярусную пирамиду.В 1922 году гробница с мощами князя Александра Невского была насильно изъята советскими властями из лавры, гробница помещена в Концертном зале Эрмитажа, а мощи переданы в Музей религии и атеизма. В 1989 году мощи Невского были возвращены из музея атеизма и религии в Александро-Невскую Лавру.В 2023 году Государственный Эрмитаж передал серебряный и внутренний деревянный ковчег мемориального комплекса гробницы Александра Невского в Александро-Невскую лавру - в безвозмездное временное пользование на 49 лет. 12 сентября мощи Невского были помещены в переданный серебряный ковчег.В 2024 году исполняется 300 лет со дня перенесения в Санкт-Петербург из Владимира мощей святого благоверного князя Александра Невского. Святыня была доставлена в Северную столицу 12 сентября 1724 года по повелению императора Петра Великого. С тех пор князь считается небесным покровителем города. А день, когда в Петербург были перенесены его мощи, стал церковно-государственным праздником. В связи с юбилейной датой сформирован городской оргкомитет празднования. В 2024 году состоятся выставки, концерты, конференции, автомобильный крестный ход по маршруту перенесения мощей святого из Владимира в Санкт-Петербург и другие просветительские мероприятия. Основные торжества пройдут 12 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20231205/peterburg-1913957961.html
https://ria.ru/20231205/patriarkh-1913952277.html
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санкт-петербург, александр невский, петр i, елизавета петровна (императрица), санкт-петербургская митрополия, русская православная церковь, государственный эрмитаж, религия
Религия, Санкт-Петербург, Александр Невский, Петр I, Елизавета Петровна (императрица), Санкт-Петербургская митрополия, Русская православная церковь, Государственный Эрмитаж, Религия
В Санкт-Петербурге прошло богослужение в день памяти Александра Невского

Богослужение в день памяти Александра Невского прошло в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкАлександро-Невская Лавра в Санкт-Петербурге
Александро-Невская Лавра в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Праздничное богослужение в день памяти (погребения) святого князя Александра Невского прошло у его мощей в Александро-Невской лавре, рассказала РИА Новости глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.
В Русской православной церкви 6 декабря – день памяти (погребения) святого князя Александра Невского: 760 лет назад, 6 декабря 1263 года, он был похоронен в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы во Владимире. Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии - великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного.
Рака с мощами Александра Невского в Благовещенской церкви в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
В Петербурге открыли год 300-летия перенесения мощей Александра Невского
5 декабря, 17:59
"Праздничные богослужения в Лавре пройдут в Свято-Троицком соборе и историческом храме святого благоверного князя Александра Невского - в нем с 12 сентября (день перенесения мощей святого князя из Владимира в Петербург) теперь хранятся мощи в серебряной раке, возвращенной из Эрмитажа. Богослужение в храме возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий", - сказала Родоманова.
Наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин 5 декабря сообщил, что Лавра получила от Эрмитажа еще несколько элементов мемориального комплекса гробницы благоверного князя Александра Невского: напольные подсвечники и пьедесталы с трофеями. По его словам, ожидается, что позже Лавре передадут находящуюся на реставрации пирамиду, "чтобы собрать весь комплекс".
Свято-Троицкая Александро-Невская лавра – старейший монастырь Санкт-Петербурга, уникальный комплекс памятников архитектуры XVIII – XIX веков. Он был основан по указу Петра I в 1713 году. В 1724 году он перенес из Владимира в Лавру мощи святого благоверного великого князя Александра Невского.
В XVIII по указу императрицы Елизаветы Петровны была создана гробница Александра Невского –произведение ювелирного искусства эпохи елизаветинского барокко. Комплекс гробницы включает серебряный саркофаг (раку), деревянный ковчег, две декоративные группы воинских трофеев, два напольных светильника, большую пятиярусную пирамиду.
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Священник рассказал о главной заслуге патриарха Алексия II
5 декабря, 17:44
В 1922 году гробница с мощами князя Александра Невского была насильно изъята советскими властями из лавры, гробница помещена в Концертном зале Эрмитажа, а мощи переданы в Музей религии и атеизма. В 1989 году мощи Невского были возвращены из музея атеизма и религии в Александро-Невскую Лавру.
В 2023 году Государственный Эрмитаж передал серебряный и внутренний деревянный ковчег мемориального комплекса гробницы Александра Невского в Александро-Невскую лавру - в безвозмездное временное пользование на 49 лет. 12 сентября мощи Невского были помещены в переданный серебряный ковчег.
В 2024 году исполняется 300 лет со дня перенесения в Санкт-Петербург из Владимира мощей святого благоверного князя Александра Невского. Святыня была доставлена в Северную столицу 12 сентября 1724 года по повелению императора Петра Великого. С тех пор князь считается небесным покровителем города. А день, когда в Петербург были перенесены его мощи, стал церковно-государственным праздником. В связи с юбилейной датой сформирован городской оргкомитет празднования. В 2024 году состоятся выставки, концерты, конференции, автомобильный крестный ход по маршруту перенесения мощей святого из Владимира в Санкт-Петербург и другие просветительские мероприятия. Основные торжества пройдут 12 сентября 2024 года.
Памятник Александру Невскому, открытие которого состоялось на площади у Кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери в Чите - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
"Все было по-другому". Какие загадки оставил знаменитый правитель Руси
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