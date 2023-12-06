https://ria.ru/20231206/neft-1914167998.html

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель - РИА Новости, 06.12.2023

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель

Мировые цены на нефть в среду днем ускорили падение в среднем до 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 6 июля опустилась ниже 76 долларов,... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T17:13

2023-12-06T17:13

2023-12-06T17:13

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили падение в среднем до 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 6 июля опустилась ниже 76 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 17.05 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,81% - до 75,8 доллара за баррель, опустившись впервые с начала июля ниже 76 долларов. Январские фьючерсы на WTI дешевели на 2,18%, до 70,74 доллара.

https://ria.ru/20231205/neft-1913893616.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, цены на нефть, brent