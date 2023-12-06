https://ria.ru/20231206/neft-1914167998.html
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель - РИА Новости, 06.12.2023
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в среду днем ускорили падение в среднем до 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 6 июля опустилась ниже 76 долларов,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T17:13
2023-12-06T17:13
2023-12-06T17:13
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду днем ускорили падение в среднем до 2%, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 6 июля опустилась ниже 76 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 17.05 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,81% - до 75,8 доллара за баррель, опустившись впервые с начала июля ниже 76 долларов. Январские фьючерсы на WTI дешевели на 2,18%, до 70,74 доллара.
https://ria.ru/20231205/neft-1913893616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, brent
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Brent
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель впервые с 6 июня