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Такого раньше не находили. В России обнаружили уникальный артефакт - РИА Новости, 06.12.2023
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Наука
 
03:00 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/nauka-1913954795.html
Такого раньше не находили. В России обнаружили уникальный артефакт
Такого раньше не находили. В России обнаружили уникальный артефакт - РИА Новости, 06.12.2023
Такого раньше не находили. В России обнаружили уникальный артефакт
Уникальное оружие эпохи Смутного времени, топорик-чекан, обнаружили в Туле участники экспедиции "Вахта Памяти. Тульский рубеж". Как отметили в пресс-службе... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T03:00
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Уникальное оружие эпохи Смутного времени, топорик-чекан, обнаружили в Туле участники экспедиции "Вахта Памяти. Тульский рубеж". Как отметили в пресс-службе государственного музея-заповедника "Куликово поле", куда была передана находка, подобный артефакт найден в России впервые.По словам экспертов, найденный топорик-чекан отличает скошенное лезвие с оттянутым вниз нижним краем. Проушина и обух в профиль оформлены в виде единого мощного бруска.&quot;Подобная форма возникла в Юго-Восточной Европе и получила широкое распространение в Турции, турецких владениях на Балканах – на территориях современных Сербии, Румынии, Венгрии&quot;, – сообщил заведующий сектором военной истории государственного музея-заповедника &quot;Куликово поле&quot; Юрий Кулешов.Он добавил, что топорики подобной формы были широко заимствованы в среде окраинного казачества, особенно на протяжении XVII века. А на территории Русского царства это вооружение широкого распространения не получило. В собраниях и коллекциях российских музеев известны единичные экземпляры, но среди археологического материала, ранее в России, топорики-чеканы отмечены не были.Редкое оружие в районе Платоновского парка Тулы нашел командир поискового отряда "Штурм" Евгений Степанов во время экспедиции "Вахта Памяти. Тульский рубеж"."Топорик представляет собой интересную находку с точки зрения его функциональности (чеканы очень редки). Они дополняют корпус находок вооружения этого времени", — отметил руководитель экспедиции Евгений Столяров.Топорик-чекан будет реставрирован, после чего представлен в новом музее Куликова поля, куда он был передан археологами, сообщили сотрудники музея. Они датировали находку второй половиной XVI–XVII веком.
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наука, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, россия, тула, история, археология, куликово поле (заповедник)
Наука, Наука, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике, Россия, Тула, история, Археология, Куликово поле (заповедник)

Такого раньше не находили. В России обнаружили уникальный артефакт

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповТопорик-чекан
Топорик-чекан - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Уникальное оружие эпохи Смутного времени, топорик-чекан, обнаружили в Туле участники экспедиции "Вахта Памяти. Тульский рубеж". Как отметили в пресс-службе государственного музея-заповедника "Куликово поле", куда была передана находка, подобный артефакт найден в России впервые.
По словам экспертов, найденный топорик-чекан отличает скошенное лезвие с оттянутым вниз нижним краем. Проушина и обух в профиль оформлены в виде единого мощного бруска.
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповТопорик-чекан
Топорик-чекан - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
Топорик-чекан
«

"Подобная форма возникла в Юго-Восточной Европе и получила широкое распространение в Турции, турецких владениях на Балканах – на территориях современных Сербии, Румынии, Венгрии", – сообщил заведующий сектором военной истории государственного музея-заповедника "Куликово поле" Юрий Кулешов.

Он добавил, что топорики подобной формы были широко заимствованы в среде окраинного казачества, особенно на протяжении XVII века. А на территории Русского царства это вооружение широкого распространения не получило. В собраниях и коллекциях российских музеев известны единичные экземпляры, но среди археологического материала, ранее в России, топорики-чеканы отмечены не были.
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповТопорик-чекан
Топорик-чекан
Топорик-чекан
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
1 из 3
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповТопорик-чекан
Топорик-чекан
Топорик-чекан
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
2 из 3
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповТопорик-чекан
Топорик-чекан
Топорик-чекан
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
3 из 3
Топорик-чекан
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
1 из 3
Топорик-чекан
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
2 из 3
Топорик-чекан
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
3 из 3
Редкое оружие в районе Платоновского парка Тулы нашел командир поискового отряда "Штурм" Евгений Степанов во время экспедиции "Вахта Памяти. Тульский рубеж".
"Топорик представляет собой интересную находку с точки зрения его функциональности (чеканы очень редки). Они дополняют корпус находок вооружения этого времени", — отметил руководитель экспедиции Евгений Столяров.
Топорик-чекан будет реставрирован, после чего представлен в новом музее Куликова поля, куда он был передан археологами, сообщили сотрудники музея. Они датировали находку второй половиной XVI–XVII веком.
 
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