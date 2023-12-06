Такого раньше не находили. В России обнаружили уникальный артефакт
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповТопорик-чекан
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Уникальное оружие эпохи Смутного времени, топорик-чекан, обнаружили в Туле участники экспедиции "Вахта Памяти. Тульский рубеж". Как отметили в пресс-службе государственного музея-заповедника "Куликово поле", куда была передана находка, подобный артефакт найден в России впервые.
По словам экспертов, найденный топорик-чекан отличает скошенное лезвие с оттянутым вниз нижним краем. Проушина и обух в профиль оформлены в виде единого мощного бруска.
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповТопорик-чекан
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
Топорик-чекан
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"Подобная форма возникла в Юго-Восточной Европе и получила широкое распространение в Турции, турецких владениях на Балканах – на территориях современных Сербии, Румынии, Венгрии", – сообщил заведующий сектором военной истории государственного музея-заповедника "Куликово поле" Юрий Кулешов.
Он добавил, что топорики подобной формы были широко заимствованы в среде окраинного казачества, особенно на протяжении XVII века. А на территории Русского царства это вооружение широкого распространения не получило. В собраниях и коллекциях российских музеев известны единичные экземпляры, но среди археологического материала, ранее в России, топорики-чеканы отмечены не были.
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповТопорик-чекан
Топорик-чекан
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
1 из 3
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповТопорик-чекан
Топорик-чекан
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
2 из 3
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман СолоповТопорик-чекан
Топорик-чекан
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
3 из 3
Топорик-чекан
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
1 из 3
Топорик-чекан
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
2 из 3
Топорик-чекан
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"/Роман Солопов
3 из 3
Редкое оружие в районе Платоновского парка Тулы нашел командир поискового отряда "Штурм" Евгений Степанов во время экспедиции "Вахта Памяти. Тульский рубеж".
"Топорик представляет собой интересную находку с точки зрения его функциональности (чеканы очень редки). Они дополняют корпус находок вооружения этого времени", — отметил руководитель экспедиции Евгений Столяров.
Топорик-чекан будет реставрирован, после чего представлен в новом музее Куликова поля, куда он был передан археологами, сообщили сотрудники музея. Они датировали находку второй половиной XVI–XVII веком.