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Такого раньше не находили. В России обнаружили уникальный артефакт

Такого раньше не находили. В России обнаружили уникальный артефакт - РИА Новости, 06.12.2023

Такого раньше не находили. В России обнаружили уникальный артефакт

Уникальное оружие эпохи Смутного времени, топорик-чекан, обнаружили в Туле участники экспедиции "Вахта Памяти. Тульский рубеж". Как отметили в пресс-службе... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T03:00

2023-12-06T03:00

2023-12-06T03:00

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Уникальное оружие эпохи Смутного времени, топорик-чекан, обнаружили в Туле участники экспедиции "Вахта Памяти. Тульский рубеж". Как отметили в пресс-службе государственного музея-заповедника "Куликово поле", куда была передана находка, подобный артефакт найден в России впервые.По словам экспертов, найденный топорик-чекан отличает скошенное лезвие с оттянутым вниз нижним краем. Проушина и обух в профиль оформлены в виде единого мощного бруска."Подобная форма возникла в Юго-Восточной Европе и получила широкое распространение в Турции, турецких владениях на Балканах – на территориях современных Сербии, Румынии, Венгрии", – сообщил заведующий сектором военной истории государственного музея-заповедника "Куликово поле" Юрий Кулешов.Он добавил, что топорики подобной формы были широко заимствованы в среде окраинного казачества, особенно на протяжении XVII века. А на территории Русского царства это вооружение широкого распространения не получило. В собраниях и коллекциях российских музеев известны единичные экземпляры, но среди археологического материала, ранее в России, топорики-чеканы отмечены не были.Редкое оружие в районе Платоновского парка Тулы нашел командир поискового отряда "Штурм" Евгений Степанов во время экспедиции "Вахта Памяти. Тульский рубеж"."Топорик представляет собой интересную находку с точки зрения его функциональности (чеканы очень редки). Они дополняют корпус находок вооружения этого времени", — отметил руководитель экспедиции Евгений Столяров.Топорик-чекан будет реставрирован, после чего представлен в новом музее Куликова поля, куда он был передан археологами, сообщили сотрудники музея. Они датировали находку второй половиной XVI–XVII веком.

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наука, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, россия, тула, история, археология, куликово поле (заповедник)