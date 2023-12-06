https://ria.ru/20231206/nato-1913958723.html

"Это может быть концом НАТО": Россия решила судьбу Альянса

"Это может быть концом НАТО": Россия решила судьбу Альянса - РИА Новости, 06.12.2023

"Это может быть концом НАТО": Россия решила судьбу Альянса

Видный британский политик Боб Сили изложил на днях свою версию целей СВО. Сили ни разу нам не друг, он постоянно призывает британцев "готовиться к войне с... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T08:00

2023-12-06T08:00

2023-12-06T11:18

аналитика

россия

нато

вооруженные силы украины

сво

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Видный британский политик Боб Сили изложил на днях свою версию целей СВО. Сили ни разу нам не друг, он постоянно призывает британцев "готовиться к войне с Россией". Интересно поэтому посмотреть на СВО глазами врага — чего же так боится потомственный английский аристократ в погонах?Одной из главных целей России в конфликте Сили видит неизбежное ослабление НАТО. Тут с ним трудно поспорить. Западный ВПК оказался не рассчитан на затяжные полномасштабные боевые действия. Не хватает то одного, то другого. Разговоры о том, что надо нарастить производство снарядов и унифицировать выпуск вооружений, пока остаются лишь разговорами.Массовое уничтожение натовской техники заметно деморализовало страны-поставщики. Гибель западных наемников также никого не радует. Одна мысль о том, чтобы повоевать своими армиями, приводит членов НАТО в ужас. Репутация альянса, наводившего когда-то страх на все человечество, оказалась подмочена.Что еще хуже, поражения ВСУ обескуражили союзников. Пошли метания, сомнения, невидимые миру слезы — а давайте вообще прекратим помощь Украине, нет, давайте дадим ей еще немножко, нет, не надо, самим не хватает. По монолиту НАТО пошли трещины. Союзники не доверяют друг другу, ревниво посматривая, кто же первый соскочит с тонущего корабля.Интересно, какими средствами Россия, по мнению британского военного аналитика, ослабляет НАТО. Сили смотрит на ситуацию очень объемно. Он считает, что Москва использует к своей выгоде не только военные, но и экономические, политические, дипломатические и культурные средства давления. Буквально все — от продаж углеводородов через третьи страны до наращивания инфляции в Европе, от полных полок в российских супермаркетах до публикации сборников военной поэзии.Казалось бы, при чем тут стихи о войне? Но по-своему Сили прав. Все это переформатирует картину мира, демонстрирует нашу мягкую силу, работает на будущее.Другое дело, что это не мы решили сделать украинский конфликт глобальным. Это Запад решил объявить нам тотальную войну. Но когда там начинают проигрывать, начинается знакомое нытье — ах, русские воюют не по правилам, да как же так можно? От Наполеона до Гитлера — так ныли чуть больше, чем все.Какова же судьба Североатлантического альянса в ближайшей перспективе? Свою версию будущего предлагает норвежский дипломат и военный аналитик Джо Инге Беккевольд на страницах Foreign Policy. Отметим опять-таки, что и Беккевольд нам совсем не друг, у него нет никакого резона закидывать НАТО шапками.Тем не менее, начав за здравие свою статью, посвященную юбилею альянса, он продолжает ее за упокой. Беккевольд видит три сценария будущего НАТО. Они варьируются в диапазоне от "ужасный конец" до "ужас без конца".В первом сценарии к власти приходит Трамп — или его единомышленник — и США выходят из НАТО, предоставив европейских вассалов своей судьбе. Оставшись без американского ядерного зонтика, члены альянса оказываются в достаточно жалком положении. "Это даже может стать концом НАТО", — полагает автор.Во втором сценарии Вашингтон бросает надоевший украинский театр военных действий — все равно там ничего не выходит — и перебрасывает все силы на Китай. К этому внезапному развороту вынуждены присоединиться и европейские члены НАТО. Однако для них военное противостояние с Китаем разорительно и смерти подобно. Члены альянса начнут протестовать, ссориться между собой, особенно ненадежно выглядят восточные союзники типа Польши. Разлад и раскол парализуют деятельность НАТО.И наконец, третий сценарий, который автор вежливо называет "фрагментированной НАТО".У каждого союзника внезапно появляются свои интересы — и они погружаются в разборки между собой. Выясняют отношения Греция и Турция, Италия и Франция лезут в Африку, Британия рвется повоевать с Китаем. Если принять в НАТО Украину, Сербию, Грузию и Молдавию, то тут противоречия обострятся еще больше. В переводе на русский "фрагментированная НАТО" обозначает распад некогда могущественного военного альянса.Все эти опасения совершенно реальны, однако для России это пока не победа, а очередной вызов. На Западе хорошо поняли, что стоит для них на кону в полях Донбасса. Это многолетняя гегемония, главным военным инструментом которой является Североатлантический альянс. НАТО — та самая "кощеева игла" западного мирового господства, которую Москва пытается надломить. Разумеется, за сохранение своей власти они будут драться "до полной гибели всерьез".Неслучайно тот же Сили выступает против любых попыток переговоров с Россией. С ужасом глядя на успехи Москвы, он полагает, что наша страна воспользуется перемирием, чтобы еще больше нарастить свою военную мощь. "Любой исход, который оставит Путина с существенной частью украинских территорий, позволит ему заявить, что он остановил НАТО у границ России. Он объявит победу и будет перевооружаться, готовясь к новым конфликтам".Поэтому Западу предлагается приготовиться к "интенсивной холодной войне" с Россией как минимум до конца президентства Путина — "и, возможно, после него тоже". Что ж, это очень плохая новость для НАТО — генсеку Столтенбергу стоит уже начать волноваться.

https://ria.ru/20231128/boeviki-1912481064.html

https://ria.ru/20231006/reshenie-1900836061.html

https://ria.ru/20231205/konflikt-1913937601.html

https://ria.ru/20231120/konflikt-1910496933.html

https://ria.ru/20230729/unichtozhenie-1887051843.html

https://ria.ru/20231204/nato-1779707873.html

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аналитика, россия, нато, вооруженные силы украины, сво