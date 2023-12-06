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СМИ нашли подтверждение тому, что настрой союзников Киева изменился - РИА Новости, 06.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:50 06.12.2023 (обновлено: 11:31 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/nastroy-1914042441.html
СМИ нашли подтверждение тому, что настрой союзников Киева изменился
СМИ нашли подтверждение тому, что настрой союзников Киева изменился - РИА Новости, 06.12.2023
СМИ нашли подтверждение тому, что настрой союзников Киева изменился
Британское издание Financial Times на примере протестов польских активистов рассказало, как сильно изменились настроения на Западе в вопросах поддержки Украины. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T09:50
2023-12-06T11:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
польша
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Британское издание Financial Times на примере протестов польских активистов рассказало, как сильно изменились настроения на Западе в вопросах поддержки Украины. "Протест польских водителей-дальнобойщиков, к которому добавились жалобы фермеров об импорте дешевого зерна с Украины, начался в момент, когда Украина пытается выбить дополнительную помощь от США и ЕС, и в очередной раз показывает, как изменился настрой среди союзников", — указали в материале. Издание добавило, что гостеприимство жителей приграничной польской деревни Медыка, ранее служившей основным перевалочным пунктом для украинских беженцев, теперь ограничивается установкой биотуалетов у стоянок заблокированных дальнобойщиков и эпизодической раздачей горячей еды. "Раньше нам нужны были разрешения, которые было совсем непросто получить, а в прошлом году нас неожиданно начали пропускать, теперь же у нас какая-то катастрофа, какой я не помню за 15 лет работы в Европе", — приводит издание слова Петра Даричука, одного из застрявших на границе украинских водителей. В свою очередь, представитель польского Комитета защиты перевозчиков Яцек Сокол, чьи слова приводит издание Do Rzeczy, рассказал, что количество автомобилей с гуманитарной помощью Украине резко сократилось после того, как их документы начала проверять Государственная налоговая служба Польши. Он отметил, что это случилось из-за угрозы возбуждения уголовных дел о подделке документов. Сокол указал, что сами украинские перевозчики обманывают свою страну и друг друга по вопросу, кто имеет право на проезд, а кто нет.Накануне польские перевозчики, блокирующие границу с Украиной с требованием вернуть систему разрешений для украинских грузов, дали правительству время решить проблему до четверга, после чего пригрозили усилить протест.Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных в соседней стране после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя. В последнее время отношения двух стран существенно осложнились из-за эмбарго против украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в свою очередь, пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
https://ria.ru/20231205/nato-1913802748.html
https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html
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в мире, украина, евросоюз, польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Польша
СМИ нашли подтверждение тому, что настрой союзников Киева изменился

FT: события на польско-украинской границе значат изменение настроя союзников

© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Британское издание Financial Times на примере протестов польских активистов рассказало, как сильно изменились настроения на Западе в вопросах поддержки Украины.
«
"Протест польских водителей-дальнобойщиков, к которому добавились жалобы фермеров об импорте дешевого зерна с Украины, начался в момент, когда Украина пытается выбить дополнительную помощь от США и ЕС, и в очередной раз показывает, как изменился настрой среди союзников", — указали в материале.
Издание добавило, что гостеприимство жителей приграничной польской деревни Медыка, ранее служившей основным перевалочным пунктом для украинских беженцев, теперь ограничивается установкой биотуалетов у стоянок заблокированных дальнобойщиков и эпизодической раздачей горячей еды.
"Раньше нам нужны были разрешения, которые было совсем непросто получить, а в прошлом году нас неожиданно начали пропускать, теперь же у нас какая-то катастрофа, какой я не помню за 15 лет работы в Европе", — приводит издание слова Петра Даричука, одного из застрявших на границе украинских водителей.
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В свою очередь, представитель польского Комитета защиты перевозчиков Яцек Сокол, чьи слова приводит издание Do Rzeczy, рассказал, что количество автомобилей с гуманитарной помощью Украине резко сократилось после того, как их документы начала проверять Государственная налоговая служба Польши. Он отметил, что это случилось из-за угрозы возбуждения уголовных дел о подделке документов. Сокол указал, что сами украинские перевозчики обманывают свою страну и друг друга по вопросу, кто имеет право на проезд, а кто нет.
Накануне польские перевозчики, блокирующие границу с Украиной с требованием вернуть систему разрешений для украинских грузов, дали правительству время решить проблему до четверга, после чего пригрозили усилить протест.
Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных в соседней стране после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
В последнее время отношения двух стран существенно осложнились из-за эмбарго против украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в свою очередь, пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
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