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Летучих мышей, поселившихся в ростовской квартире, переселят в заповедник - РИА Новости, 06.12.2023
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16:22 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/myshi-1914153774.html
Летучих мышей, поселившихся в ростовской квартире, переселят в заповедник
Летучих мышей, поселившихся в ростовской квартире, переселят в заповедник - РИА Новости, 06.12.2023
Летучих мышей, поселившихся в ростовской квартире, переселят в заповедник
Несколько сотен летучих мышей, поселившихся в квартире одного из жилых домов в Ростове-на-Дону, пробрались туда через дырку в балконе, но теперь их переселят на РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:22
2023-12-06T16:22
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Несколько сотен летучих мышей, поселившихся в квартире одного из жилых домов в Ростове-на-Дону, пробрались туда через дырку в балконе, но теперь их переселят на юг страны в заповедный лес, рассказала РИА Новости волонтер группы спасения летучих мышей в Ростове-на-Дону Ольга Тарасова. Четвертого декабря, на странице зоозащитников "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что в квартире в жилом доме в Ростове-на-Дону было найдено 306 летучих мышей, рыжих вечерниц. Волонтеры забрали животных оттуда и теперь готовятся отправить их на юг в лес-заповедник в районе Дагомыса. Как рассказала РИА Новости волонтер группы спасения летучих мышей, животные поселились в арендуемой квартире, которая пустовала некоторое время. "Это съемная квартира… в принципе, там люди периодически жили, но, видимо, на этот момент некоторое время квартира пустовала. Люди сняли квартиру вместе с сюрпризом!", - уточнила Тарасова. По ее словам, концентрация такого количества летучих мышей связана с тем, что квартира располагалась в доме на набережной Дона, недалеко от реки, а это очень комфортная среда для этих животных. "Здесь их кормовая база, много насекомых, и прочее, поэтому они там и обосновались. Нашли дырочку в отливе и радостно поняли, что там можно жить, под пластиком, под обшивкой балкона", - пояснила зооактивистка. Она уточнила, что сейчас животных готовят к отправке в заповедную зону, но не всех. Из 306 спасенных летучих мышей две мыши пока находятся на реабилитации: у одной сильная травма и ее прооперировали, а вторая повредила крыло. "В пятницу мы планируем уже выводить их в заповедную зону, в лес. Это заповедник… под Дагомысом, село Волковка", - добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20231206/myshi-1914106854.html
https://ria.ru/20230608/mysh-1876998639.html
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ростов-на-дону
Ростов-на-Дону
Летучих мышей, поселившихся в ростовской квартире, переселят в заповедник

Летучих мышей, поселившихся в ростовской квартире, переселят в заповедник на юге

© РИА НовостиЛетучие мыши, обнаруженные в квартире одного из домов в Ростове-на-Дону
Летучие мыши, обнаруженные в квартире одного из домов в Ростове-на-Дону
© РИА Новости
Летучие мыши, обнаруженные в квартире одного из домов в Ростове-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Несколько сотен летучих мышей, поселившихся в квартире одного из жилых домов в Ростове-на-Дону, пробрались туда через дырку в балконе, но теперь их переселят на юг страны в заповедный лес, рассказала РИА Новости волонтер группы спасения летучих мышей в Ростове-на-Дону Ольга Тарасова.
Четвертого декабря, на странице зоозащитников "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что в квартире в жилом доме в Ростове-на-Дону было найдено 306 летучих мышей, рыжих вечерниц. Волонтеры забрали животных оттуда и теперь готовятся отправить их на юг в лес-заповедник в районе Дагомыса.
Как рассказала РИА Новости волонтер группы спасения летучих мышей, животные поселились в арендуемой квартире, которая пустовала некоторое время.
"Это съемная квартира… в принципе, там люди периодически жили, но, видимо, на этот момент некоторое время квартира пустовала. Люди сняли квартиру вместе с сюрпризом!", - уточнила Тарасова.
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По ее словам, концентрация такого количества летучих мышей связана с тем, что квартира располагалась в доме на набережной Дона, недалеко от реки, а это очень комфортная среда для этих животных.
"Здесь их кормовая база, много насекомых, и прочее, поэтому они там и обосновались. Нашли дырочку в отливе и радостно поняли, что там можно жить, под пластиком, под обшивкой балкона", - пояснила зооактивистка.
Она уточнила, что сейчас животных готовят к отправке в заповедную зону, но не всех. Из 306 спасенных летучих мышей две мыши пока находятся на реабилитации: у одной сильная травма и ее прооперировали, а вторая повредила крыло.
"В пятницу мы планируем уже выводить их в заповедную зону, в лес. Это заповедник… под Дагомысом, село Волковка", - добавила собеседница агентства.
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Ростов-на-Дону
 
 
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