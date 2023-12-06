https://ria.ru/20231206/mvideo-1914043540.html

В "М.Видео" проведут ребрендинг

В "М.Видео" проведут ребрендинг - РИА Новости, 06.12.2023

В "М.Видео" проведут ребрендинг

"М.Видео-Эльдорадо" проведет ребрендинг "М.Видео", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T09:56

2023-12-06T09:56

2023-12-06T10:47

россия

м.видео

эльдорадо

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "М.Видео-Эльдорадо" проведет ребрендинг "М.Видео", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "М.Видео" получил обновленный логотип — более удобный для восприятия и заметный, модернизированный фирменный стиль. <...> Новая визуальная концепция позволит сохранить преемственность и узнаваемость бренда, а ее основой и единым стилеобразующим элементом стала буква "М", — отметили в материале. Как уточнили в пресс-службе, ребрендинг призван укрепить экспертный имидж с учетом клиентоцентричного подхода, а также сделать "М.Видео" более технологичным и релевантным цифровой среде.Бренды экосистемы представят в едином стиле. Так, в портфеле компании появились единый центр помощи клиенту "М.Мастер" и продукт "М.Рассрочка" с возобновляемым кредитным лимитом на покупку техники. В планах компании также объединение программ лояльности "М.Видео" и "Эльдорадо" под брендом M.Club — сейчас их условия уже идентичны. "М.Видео-Эльдорадо" также продолжает сближение "М.Видео" и "Эльдорадо" в совместных рекламных коммуникациях и расширяет сеть кобрендинговых магазинов, эффективно показавших себя в пилотном проекте. Сейчас работают около 45 магазинов под совместной вывеской "М.Видео-Эльдорадо", а до конца года их количество вырастет примерно до 60. Кобрендинговые магазины создаются на базе салонов "Эльдорадо" и усиливаются брендом "М.Видео", предоставляя в одной локации сервисы и услуги двух сетей. Группа "М.Видео-Эльдорадо" — ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды "М.Видео" и "Эльдорадо". На 30 сентября сеть насчитывала 1213 магазинов всех форматов более чем в 360 городах России.

https://ria.ru/20231204/sportmaster-1913577482.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, м.видео, эльдорадо