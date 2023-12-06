https://ria.ru/20231206/moskva-1914102701.html

Бирюков: водохранилища Москвы переведены на зимний режим работы

Бирюков: водохранилища Москвы переведены на зимний режим работы - РИА Новости, 06.12.2023

Бирюков: водохранилища Москвы переведены на зимний режим работы

Специалисты Комплекса городского хозяйства перевели на зимний режим работы водохранилища, обеспечивающие столицу водой, сообщил журналистам в среду заместитель... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:44

2023-12-06T13:44

2023-12-06T13:44

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства перевели на зимний режим работы водохранилища, обеспечивающие столицу водой, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "На водосборной территории в Московской, Смоленской и Тверской областях в настоящее время сформировался устойчивый снежный покров. В связи с этим все 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем, обеспечивающие столицу водой, переведены на зимний режим работы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что сотрудники гидротехнических сооружений проводят их плановую сработку, чтобы создать дополнительные свободные емкости. Это необходимо для успешного прохождения паводка и половодья будущей весной. "Реализация комплекса подготовительных мероприятий позволит принять все талые воды с водосборных территорий, общая площадь которых составляет 50 тысяч квадратных километров, исключить подтопления внепойменных участков. На данный момент стабильная работа гидротехнических сооружений гарантирует надежное водоснабжение столицы, которая ежедневно потребляет 2,8 миллиона кубометров воды. Ее качество тщательно контролируется на всех этапах пути к потребителю", - пояснил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в зимний период сотрудники гидроузлов регулярно проводят снегомерные съемки, что позволяет спрогнозировать масштаб будущего половодья и при необходимости скорректировать работу гидротехнических сооружений.

https://radiosputnik.ru/20231205/otoplenie-1913949617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы