https://ria.ru/20231206/moskva-1914071218.html

Бочкарев: на мосту через Битцу установили конструкции пролетного строения

Бочкарев: на мосту через Битцу установили конструкции пролетного строения - РИА Новости, 06.12.2023

Бочкарев: на мосту через Битцу установили конструкции пролетного строения

Завершены работы по устройству конструкций пролетного строения будущего моста через реку Битцу, который входит в состав участка Московского скоростного диаметра РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T11:54

2023-12-06T11:54

2023-12-06T11:54

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Завершены работы по устройству конструкций пролетного строения будущего моста через реку Битцу, который входит в состав участка Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе", сообщил заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Отрезок Московского скоростного диаметра от МКАД до автодороги "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" характеризуется большим количеством искусственных сооружений. Одним из них является 109-метровый мост через реку Битцу. На объекте полностью выполнены все пять опор, смонтированы 72 железобетонные балки пролетного строения, выполнено устройство правой и левой железобетонных плит", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Как уточнил Бочкарев, общая длина участка МСД от МКАД до автодороги "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" – примерно 11 километров, из которых 3,6 километра приходится на основной ход, а остальное – на улично-дорожную сеть.

https://ria.ru/20231206/moskva-1914051641.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы