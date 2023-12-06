https://ria.ru/20231206/moskva-1914071218.html
Бочкарев: на мосту через Битцу установили конструкции пролетного строения
Бочкарев: на мосту через Битцу установили конструкции пролетного строения - РИА Новости, 06.12.2023
Бочкарев: на мосту через Битцу установили конструкции пролетного строения
Завершены работы по устройству конструкций пролетного строения будущего моста через реку Битцу, который входит в состав участка Московского скоростного диаметра РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T11:54
2023-12-06T11:54
2023-12-06T11:54
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229057_0:64:2746:1609_1920x0_80_0_0_c96c1bcf894866339ad151b9dce0ff5b.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Завершены работы по устройству конструкций пролетного строения будущего моста через реку Битцу, который входит в состав участка Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе", сообщил заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Отрезок Московского скоростного диаметра от МКАД до автодороги "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" характеризуется большим количеством искусственных сооружений. Одним из них является 109-метровый мост через реку Битцу. На объекте полностью выполнены все пять опор, смонтированы 72 железобетонные балки пролетного строения, выполнено устройство правой и левой железобетонных плит", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Как уточнил Бочкарев, общая длина участка МСД от МКАД до автодороги "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" – примерно 11 километров, из которых 3,6 километра приходится на основной ход, а остальное – на улично-дорожную сеть.
https://ria.ru/20231206/moskva-1914051641.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229057_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_38a3872e06a707db69857df0f9b21751.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Завершены работы по устройству конструкций пролетного строения будущего моста через реку Битцу, который входит в состав участка Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до автомобильной дороги "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе", сообщил заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Отрезок Московского скоростного диаметра от МКАД до автодороги "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" характеризуется большим количеством искусственных сооружений. Одним из них является 109-метровый мост через реку Битцу. На объекте полностью выполнены все пять опор, смонтированы 72 железобетонные балки пролетного строения, выполнено устройство правой и левой железобетонных плит", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Бочкарев: в Москве отреставрировали два старинных дома
Как уточнил Бочкарев
, общая длина участка МСД от МКАД до автодороги "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" – примерно 11 километров, из которых 3,6 километра приходится на основной ход, а остальное – на улично-дорожную сеть.