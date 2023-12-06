https://ria.ru/20231206/moryaki-1914054503.html

Пьяные американские моряки избили 15-летних девочек на Крите, пишут СМИ

Пьяные американские моряки избили 15-летних девочек на Крите, пишут СМИ - РИА Новости, 06.12.2023

Пьяные американские моряки избили 15-летних девочек на Крите, пишут СМИ

Пьяные американские моряки с авианосца "Джеральд Форд" избили 15-летних девочек в Ханье на Крите, где расположена военно-морская база США Суда, сообщил портал... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T10:41

2023-12-06T10:41

2023-12-06T10:57

в мире

крит (остров)

сша

греция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe8b237a4f2664643f40fe6ca59b7a62.jpg

АФИНЫ, 6 дек — РИА Новости. Пьяные американские моряки с авианосца "Джеральд Форд" избили 15-летних девочек в Ханье на Крите, где расположена военно-морская база США Суда, сообщил портал "Прото тема". "Две несовершеннолетние девочки подали жалобы на то, что в субботу вечером в Венецианской гавани Ханьи на них напали два пьяных американских моряка, которые, по их словам, били их кулаками и давали пощечины. 15-летние подростки, которым удалось убежать, описали двух американцев, и в настоящее время ведется расследование с целью установить их местонахождение", — говорится в материале.При этом всего случилось по меньшей мере три инцидента с пьяными моряками с авианосца "Джеральд Форд", два из которых произошли между самими военнослужащими.В одном из них пьяные американцы подрались друг с другом в туалете городского Муниципального сада, но полиции не пришлось вмешиваться. Нападение на школьниц стало более серьезным инцидентом, отметило издание.США направили командный корабль Mount Whitney и авианосные ударные группы в восточную часть Средиземного моря после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Авианосец USS Gerald Ford имеет длину 337 метров, он оснащен двумя ядерными реакторами, может нести более 75 самолетов различных типов. Экипаж корабля насчитывает шесть тысяч моряков. Он покинет базу в Суде в среду.

https://ria.ru/20231117/terroristka-1910208239.html

крит (остров)

сша

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, крит (остров), сша, греция