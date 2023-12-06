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Пьяные американские моряки избили 15-летних девочек на Крите, пишут СМИ - РИА Новости, 06.12.2023
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10:41 06.12.2023 (обновлено: 10:57 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/moryaki-1914054503.html
Пьяные американские моряки избили 15-летних девочек на Крите, пишут СМИ
Пьяные американские моряки избили 15-летних девочек на Крите, пишут СМИ - РИА Новости, 06.12.2023
Пьяные американские моряки избили 15-летних девочек на Крите, пишут СМИ
Пьяные американские моряки с авианосца "Джеральд Форд" избили 15-летних девочек в Ханье на Крите, где расположена военно-морская база США Суда, сообщил портал... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T10:41
2023-12-06T10:57
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АФИНЫ, 6 дек — РИА Новости. Пьяные американские моряки с авианосца "Джеральд Форд" избили 15-летних девочек в Ханье на Крите, где расположена военно-морская база США Суда, сообщил портал "Прото тема". &quot;Две несовершеннолетние девочки подали жалобы на то, что в субботу вечером в Венецианской гавани Ханьи на них напали два пьяных американских моряка, которые, по их словам, били их кулаками и давали пощечины. 15-летние подростки, которым удалось убежать, описали двух американцев, и в настоящее время ведется расследование с целью установить их местонахождение&quot;, — говорится в материале.При этом всего случилось по меньшей мере три инцидента с пьяными моряками с авианосца "Джеральд Форд", два из которых произошли между самими военнослужащими.В одном из них пьяные американцы подрались друг с другом в туалете городского Муниципального сада, но полиции не пришлось вмешиваться. Нападение на школьниц стало более серьезным инцидентом, отметило издание.США направили командный корабль Mount Whitney и авианосные ударные группы в восточную часть Средиземного моря после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Авианосец USS Gerald Ford имеет длину 337 метров, он оснащен двумя ядерными реакторами, может нести более 75 самолетов различных типов. Экипаж корабля насчитывает шесть тысяч моряков. Он покинет базу в Суде в среду.
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в мире, крит (остров), сша, греция
В мире, Крит (остров), США, Греция
Пьяные американские моряки избили 15-летних девочек на Крите, пишут СМИ

"Прото тема": пьяные моряки из США избили 15-летних девочек в Ханье на Крите

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Автомобиль полиции Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 6 дек — РИА Новости. Пьяные американские моряки с авианосца "Джеральд Форд" избили 15-летних девочек в Ханье на Крите, где расположена военно-морская база США Суда, сообщил портал "Прото тема".
«

"Две несовершеннолетние девочки подали жалобы на то, что в субботу вечером в Венецианской гавани Ханьи на них напали два пьяных американских моряка, которые, по их словам, били их кулаками и давали пощечины. 15-летние подростки, которым удалось убежать, описали двух американцев, и в настоящее время ведется расследование с целью установить их местонахождение", — говорится в материале.

При этом всего случилось по меньшей мере три инцидента с пьяными моряками с авианосца "Джеральд Форд", два из которых произошли между самими военнослужащими.
В одном из них пьяные американцы подрались друг с другом в туалете городского Муниципального сада, но полиции не пришлось вмешиваться. Нападение на школьниц стало более серьезным инцидентом, отметило издание.
США направили командный корабль Mount Whitney и авианосные ударные группы в восточную часть Средиземного моря после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Авианосец USS Gerald Ford имеет длину 337 метров, он оснащен двумя ядерными реакторами, может нести более 75 самолетов различных типов. Экипаж корабля насчитывает шесть тысяч моряков. Он покинет базу в Суде в среду.
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