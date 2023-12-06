https://ria.ru/20231206/moroz-1914104610.html

Жителей Новгородской области предупредили о морозах до минус 27 градусов

Жителей Новгородской области предупредили о морозах до минус 27 градусов - РИА Новости, 06.12.2023

Жителей Новгородской области предупредили о морозах до минус 27 градусов

Аномальные морозы до минус 27 градусов ожидаются в Новгородской области с 7 по 10 декабря, сообщает пресс-служба МЧС региона со ссылкой на Гидрометцентр. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:50

2023-12-06T13:50

2023-12-06T13:50

новгородская область

гидрометцентр

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Аномальные морозы до минус 27 градусов ожидаются в Новгородской области с 7 по 10 декабря, сообщает пресс-служба МЧС региона со ссылкой на Гидрометцентр. "В период с 6 по 10 декабря в Новгородской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10 градусов ниже климатической нормы. В период с 7 по 9 декабря местами по области ожидается понижение температуры воздуха ночью до минус 25-27 градусов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231205/morozy-1913846749.html

новгородская область

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новгородская область, гидрометцентр