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Жителей Новгородской области предупредили о морозах до минус 27 градусов - РИА Новости, 06.12.2023
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13:50 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/moroz-1914104610.html
Жителей Новгородской области предупредили о морозах до минус 27 градусов
Жителей Новгородской области предупредили о морозах до минус 27 градусов - РИА Новости, 06.12.2023
Жителей Новгородской области предупредили о морозах до минус 27 градусов
Аномальные морозы до минус 27 градусов ожидаются в Новгородской области с 7 по 10 декабря, сообщает пресс-служба МЧС региона со ссылкой на Гидрометцентр. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:50
2023-12-06T13:50
новгородская область
гидрометцентр
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Аномальные морозы до минус 27 градусов ожидаются в Новгородской области с 7 по 10 декабря, сообщает пресс-служба МЧС региона со ссылкой на Гидрометцентр. "В период с 6 по 10 декабря в Новгородской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10 градусов ниже климатической нормы. В период с 7 по 9 декабря местами по области ожидается понижение температуры воздуха ночью до минус 25-27 градусов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231205/morozy-1913846749.html
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новгородская область, гидрометцентр
Новгородская область, Гидрометцентр
Жителей Новгородской области предупредили о морозах до минус 27 градусов

В Новгородской области ожидают аномальные морозы до минус 27 градусов

© РИА Новости / Владимир РодионовЗимний лес
Зимний лес - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Владимир Родионов
Зимний лес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Аномальные морозы до минус 27 градусов ожидаются в Новгородской области с 7 по 10 декабря, сообщает пресс-служба МЧС региона со ссылкой на Гидрометцентр.
"В период с 6 по 10 декабря в Новгородской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10 градусов ниже климатической нормы. В период с 7 по 9 декабря местами по области ожидается понижение температуры воздуха ночью до минус 25-27 градусов", - говорится в сообщении.
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Новгородская областьГидрометцентр
 
 
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