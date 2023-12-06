В Подмосковье зафиксировали первые 20-градусные морозы
В Подмосковье температура впервые опускалась ниже минус 20 градусов
Морозы. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Первые 20-градусные морозы зафиксировали в Подмосковье, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Минувшей ночью на территории Московской области, впервые с начала нынешнего осенне-зимнего сезона, температура воздуха опустилась ниже отметки в минус 20 градусов", - говорится в сообщении.
Метеоролог уточнил, что в подмосковном Клину температурный минимум составил минус 21,8 градуса. Это вторые по силе декабрьские морозы в этом городе за последнее десятилетие. Холоднее было только в декабре 2021 года, тогда температура упала почти до минус 25 градусов.
"В Москве минувшей ночью было немного теплее, чем вчера. На базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура составила минус 12,4 градуса", - говорится в сообщении.
Синоптик сообщил, что разброс минимальных температур даже в пределах старой территории столицы составил почти 10 градусов. Так, на Балчуге было - минус 8,6 градуса, а в Бутово - минус 18,4 градуса. В Новой Москве температурный минимум составил минус 19,2 градуса.
"Что интересно, пока не работает полюс холода Подмосковья - Черусти, там и вчера и сегодня минимальная температура воздуха не опустилась ниже минус 10 градусов - облака защищают восток столичного региона от сильного ночного выхолаживания", - сообщил синоптик в материале.