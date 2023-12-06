Рейтинг@Mail.ru
ГД приняла закон об ограничении использования мобильников в школах - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 06.12.2023 (обновлено: 14:15 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/mobilniki-1914083153.html
ГД приняла закон об ограничении использования мобильников в школах
ГД приняла закон об ограничении использования мобильников в школах - РИА Новости, 06.12.2023
ГД приняла закон об ограничении использования мобильников в школах
Госдума приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:35
2023-12-06T14:15
образование - общество
госдума рф
россия
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах.Документ запрещает пользоваться гаджетами во время уроков, за исключением экстренных случаев, связанных с угрозой жизни или здоровью.Как заявил вице-спикер Думы Петр Толстой, школьная администрация вместе с родителями должны решить, когда выдавать детям мобильники — на переменах или после уроков.Авторами поправок выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и руководителями всех думских фракций.Депутаты приняли законопроект в первом чтении в ноябре. Инициативу внесла в Думу группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с председателем комитета ГД по просвещению Ольгой Казаковой в октябре.Она ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По словам парламентария, школы сами решат, как запрет на смартфоны реализуют на практике. Казакова также отмечала, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в образовательных программах использоваться не должны. Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
https://ria.ru/20231024/shkola-1904965220.html
https://ria.ru/20231206/trud-1914082653.html
https://ria.ru/20231205/telefony-1913931394.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
образование - общество, госдума рф, россия, социальный навигатор, сн_образование
Образование - Общество, Госдума РФ, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
ГД приняла закон об ограничении использования мобильников в школах

Госдума приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Документ запрещает пользоваться гаджетами во время уроков, за исключением экстренных случаев, связанных с угрозой жизни или здоровью.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Патриарх Кирилл поддержал ограничения на использование смартфонов в школах
24 октября, 16:15
Как заявил вице-спикер Думы Петр Толстой, школьная администрация вместе с родителями должны решить, когда выдавать детям мобильники — на переменах или после уроков.
Авторами поправок выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и руководителями всех думских фракций.
Урок труда - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Госдума приняла поправку об обязательном уроке труда в школах
Вчера, 12:33
Депутаты приняли законопроект в первом чтении в ноябре. Инициативу внесла в Думу группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с председателем комитета ГД по просвещению Ольгой Казаковой в октябре.
Она ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По словам парламентария, школы сами решат, как запрет на смартфоны реализуют на практике. Казакова также отмечала, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в образовательных программах использоваться не должны.
Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
Школьница с телефоном на уроке - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Львова-Белова поддержала ограничение использования телефонов в школах
5 декабря, 16:54
 
Образование - ОбществоГосдума РФРоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала