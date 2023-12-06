https://ria.ru/20231206/mobilniki-1914083153.html
ГД приняла закон об ограничении использования мобильников в школах
ГД приняла закон об ограничении использования мобильников в школах - РИА Новости, 06.12.2023
ГД приняла закон об ограничении использования мобильников в школах
Госдума приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:35
2023-12-06T12:35
2023-12-06T14:15
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах.Документ запрещает пользоваться гаджетами во время уроков, за исключением экстренных случаев, связанных с угрозой жизни или здоровью.Как заявил вице-спикер Думы Петр Толстой, школьная администрация вместе с родителями должны решить, когда выдавать детям мобильники — на переменах или после уроков.Авторами поправок выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и руководителями всех думских фракций.Депутаты приняли законопроект в первом чтении в ноябре. Инициативу внесла в Думу группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с председателем комитета ГД по просвещению Ольгой Казаковой в октябре.Она ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По словам парламентария, школы сами решат, как запрет на смартфоны реализуют на практике. Казакова также отмечала, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в образовательных программах использоваться не должны. Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
https://ria.ru/20231024/shkola-1904965220.html
https://ria.ru/20231206/trud-1914082653.html
https://ria.ru/20231205/telefony-1913931394.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, госдума рф, россия, социальный навигатор, сн_образование
Образование - Общество, Госдума РФ, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
ГД приняла закон об ограничении использования мобильников в школах
Госдума приняла закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
Госдума приняла
закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Документ запрещает пользоваться гаджетами во время уроков, за исключением экстренных случаев, связанных с угрозой жизни или здоровью.
Патриарх Кирилл поддержал ограничения на использование смартфонов в школах
Как заявил вице-спикер Думы Петр Толстой, школьная администрация вместе с родителями должны решить, когда выдавать детям мобильники — на переменах или после уроков.
Авторами поправок выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным
и руководителями всех думских фракций.
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Депутаты приняли законопроект в первом чтении в ноябре. Инициативу внесла в Думу группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с председателем комитета ГД по просвещению Ольгой Казаковой
в октябре.
Она ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По словам парламентария, школы сами решат, как запрет на смартфоны реализуют на практике. Казакова также отмечала, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в образовательных программах использоваться не должны.
Министр просвещения Сергей Кравцов
, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
Львова-Белова поддержала ограничение использования телефонов в школах