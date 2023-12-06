Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о пользе санкций для самолетостроения - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 06.12.2023 (обновлено: 13:56 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/mishustin-1914103262.html
Мишустин рассказал о пользе санкций для самолетостроения
Мишустин рассказал о пользе санкций для самолетостроения - РИА Новости, 06.12.2023
Мишустин рассказал о пользе санкций для самолетостроения
Санкции ускорили возрождение российского самолетостроения, в том числе отечественных шасси, двигателей, авионики, электрики, композитных деталей, заявил... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:46
2023-12-06T13:56
экономика
михаил мишустин
россия
мс-21
ил-114-300
ил-96
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589728718_0:24:1878:1080_1920x0_80_0_0_0b26a8d7ff444130b350b9ee6aa35826.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Санкции ускорили возрождение российского самолетостроения, в том числе отечественных шасси, двигателей, авионики, электрики, композитных деталей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание. Лекторий".Премьер напомнил, что вначале Россия закупала гражданские самолеты за рубежом, но при этом уже работала над перезапуском собственной индустрии. "На первом этапе для решения этой задачи использовались советские заделы. Максимально привлекали к кооперации и зарубежных партнёров", - рассказал он."В результате санкций нам запретили поставку вообще всего иностранного. Но как ни старались, ограничения только ускорили возрождение российского самолетостроения. В том числе – отечественных шасси, двигателей, авионики, электрики, композитных деталей и много другого. Конечно, всё непросто. Еще есть вопросы по замещению иностранной составляющей. Но мы со всем справимся. И наши инженеры и конструкторы усиленно над этим работают. Уверен, что и вы можете внести свой вклад", - заявил он.По словам Мишустина, сегодня в России создается полная линейка машин, необходимая стране - ближне- и среднемагистральные самолёты – Суперджет и МС-21, региональные – Ил-114 и Ладога, дальнемагистральный Ил-96, замена "кукурузника" "Байкал"."Самые перспективные направления – развитие не только традиционной линейки. Но и беспилотных систем. Сверхзвуковых гражданских и электрических самолетов. А также – конвертопланов. И лайнеров для местных воздушных линий, способных к вертикальному взлету и посадке. Думаю, основной задачей наших ученых должно стать и создание наукоемких технологий для современных систем бортового и наземного оборудования. И гибридных силовых установок", - сказал премьер.
https://ria.ru/20220121/aviaprom-1768909989.html
https://ria.ru/20231206/tekhnologii-1914091819.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589728718_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_50526d0e609c19d3531b6715955c013f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, михаил мишустин, россия, мс-21, ил-114-300, ил-96
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, МС-21, Ил-114-300, Ил-96
Мишустин рассказал о пользе санкций для самолетостроения

Мишустин: санкции ускорили возрождение российского самолетостроения

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Ростех" | Перейти в медиабанкПроизводство фюзеляжа нового российского самолета Ил-114-300 в филиале АО "РСК "МиГ" на территории Луховицкого авиационного завода им. П. А. Воронина
Производство фюзеляжа нового российского самолета Ил-114-300 в филиале АО РСК МиГ на территории Луховицкого авиационного завода им. П. А. Воронина - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Ростех"
Перейти в медиабанк
Производство фюзеляжа нового российского самолета Ил-114-300 в филиале АО "РСК "МиГ" на территории Луховицкого авиационного завода им. П. А. Воронина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Санкции ускорили возрождение российского самолетостроения, в том числе отечественных шасси, двигателей, авионики, электрики, композитных деталей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание. Лекторий".
Премьер напомнил, что вначале Россия закупала гражданские самолеты за рубежом, но при этом уже работала над перезапуском собственной индустрии. "На первом этапе для решения этой задачи использовались советские заделы. Максимально привлекали к кооперации и зарубежных партнёров", - рассказал он.
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
Мишустин назвал самолетостроение приоритетной отраслью
21 января 2022, 14:19
"В результате санкций нам запретили поставку вообще всего иностранного. Но как ни старались, ограничения только ускорили возрождение российского самолетостроения. В том числе – отечественных шасси, двигателей, авионики, электрики, композитных деталей и много другого. Конечно, всё непросто. Еще есть вопросы по замещению иностранной составляющей. Но мы со всем справимся. И наши инженеры и конструкторы усиленно над этим работают. Уверен, что и вы можете внести свой вклад", - заявил он.
По словам Мишустина, сегодня в России создается полная линейка машин, необходимая стране - ближне- и среднемагистральные самолёты – Суперджет и МС-21, региональные – Ил-114 и Ладога, дальнемагистральный Ил-96, замена "кукурузника" "Байкал".
"Самые перспективные направления – развитие не только традиционной линейки. Но и беспилотных систем. Сверхзвуковых гражданских и электрических самолетов. А также – конвертопланов. И лайнеров для местных воздушных линий, способных к вертикальному взлету и посадке. Думаю, основной задачей наших ученых должно стать и создание наукоемких технологий для современных систем бортового и наземного оборудования. И гибридных силовых установок", - сказал премьер.
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
России пытаются закрыть доступ к технологиям, заявил Мишустин
Вчера, 13:14
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссияМС-21Ил-114-300Ил-96
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала