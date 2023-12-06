https://ria.ru/20231206/mishustin-1914103262.html

Мишустин рассказал о пользе санкций для самолетостроения

Мишустин рассказал о пользе санкций для самолетостроения - РИА Новости, 06.12.2023

Мишустин рассказал о пользе санкций для самолетостроения

Санкции ускорили возрождение российского самолетостроения, в том числе отечественных шасси, двигателей, авионики, электрики, композитных деталей, заявил... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:46

2023-12-06T13:46

2023-12-06T13:56

экономика

михаил мишустин

россия

мс-21

ил-114-300

ил-96

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Санкции ускорили возрождение российского самолетостроения, в том числе отечественных шасси, двигателей, авионики, электрики, композитных деталей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции "Создаем будущее сегодня" в рамках проекта "Знание. Лекторий".Премьер напомнил, что вначале Россия закупала гражданские самолеты за рубежом, но при этом уже работала над перезапуском собственной индустрии. "На первом этапе для решения этой задачи использовались советские заделы. Максимально привлекали к кооперации и зарубежных партнёров", - рассказал он."В результате санкций нам запретили поставку вообще всего иностранного. Но как ни старались, ограничения только ускорили возрождение российского самолетостроения. В том числе – отечественных шасси, двигателей, авионики, электрики, композитных деталей и много другого. Конечно, всё непросто. Еще есть вопросы по замещению иностранной составляющей. Но мы со всем справимся. И наши инженеры и конструкторы усиленно над этим работают. Уверен, что и вы можете внести свой вклад", - заявил он.По словам Мишустина, сегодня в России создается полная линейка машин, необходимая стране - ближне- и среднемагистральные самолёты – Суперджет и МС-21, региональные – Ил-114 и Ладога, дальнемагистральный Ил-96, замена "кукурузника" "Байкал"."Самые перспективные направления – развитие не только традиционной линейки. Но и беспилотных систем. Сверхзвуковых гражданских и электрических самолетов. А также – конвертопланов. И лайнеров для местных воздушных линий, способных к вертикальному взлету и посадке. Думаю, основной задачей наших ученых должно стать и создание наукоемких технологий для современных систем бортового и наземного оборудования. И гибридных силовых установок", - сказал премьер.

https://ria.ru/20220121/aviaprom-1768909989.html

https://ria.ru/20231206/tekhnologii-1914091819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин, россия, мс-21, ил-114-300, ил-96