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G7 подчеркнула важность мира и стабильности в Тайваньском проливе
G7 подчеркнула важность мира и стабильности в Тайваньском проливе - РИА Новости, 06.12.2023
G7 подчеркнула важность мира и стабильности в Тайваньском проливе
Страны G7 подчеркивают важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и решительно выступают против односторонних попыток с помощью силы изменить статус-кво РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T21:55
2023-12-06T21:55
2023-12-06T21:55
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Страны G7 подчеркивают важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и решительно выступают против односторонних попыток с помощью силы изменить статус-кво в ситуации с Тайванем. "Мы подтверждаем важность мира и стабильности через Тайваньский пролив как необходимых для безопасности и процветания международного сообщества. В позициях стран G7 по Тайваню нет никаких изменений, включая заявленную политику "одного Китая", - говорится опубликованном на сайте японского МИД по итогам онлайн-саммита "большой семерки". Как отмечается, страны G7 в то же время серьезно обеспокоены ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и решительно выступают против "любых односторонних попыток изменить статус-кво с помощью силы или принуждения".
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в мире, тайвань, g7, южно-китайское море, цены на нефть
В мире, Тайвань, G7, Южно-Китайское море, Цены на нефть
G7 подчеркнула важность мира и стабильности в Тайваньском проливе
Страны G7 подчеркнули важность мира и стабильности в Тайваньском проливе