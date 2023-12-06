https://ria.ru/20231206/mir-1914229718.html

G7 подчеркнула важность мира и стабильности в Тайваньском проливе

G7 подчеркнула важность мира и стабильности в Тайваньском проливе - РИА Новости, 06.12.2023

G7 подчеркнула важность мира и стабильности в Тайваньском проливе

Страны G7 подчеркивают важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и решительно выступают против односторонних попыток с помощью силы изменить статус-кво РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T21:55

2023-12-06T21:55

2023-12-06T21:55

в мире

тайвань

g7

южно-китайское море

цены на нефть

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Страны G7 подчеркивают важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и решительно выступают против односторонних попыток с помощью силы изменить статус-кво в ситуации с Тайванем. "Мы подтверждаем важность мира и стабильности через Тайваньский пролив как необходимых для безопасности и процветания международного сообщества. В позициях стран G7 по Тайваню нет никаких изменений, включая заявленную политику "одного Китая", - говорится опубликованном на сайте японского МИД по итогам онлайн-саммита "большой семерки". Как отмечается, страны G7 в то же время серьезно обеспокоены ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и решительно выступают против "любых односторонних попыток изменить статус-кво с помощью силы или принуждения".

https://ria.ru/20231206/usiliya-1914229103.html

тайвань

южно-китайское море

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в мире, тайвань, g7, южно-китайское море, цены на нефть