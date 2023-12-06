https://ria.ru/20231206/mintsifry-1914103473.html

Минцифры хочет расширить категории IT-специалистов с отсрочкой от армии

Минцифры хочет расширить категории IT-специалистов с отсрочкой от армии - РИА Новости, 06.12.2023

Минцифры хочет расширить категории IT-специалистов с отсрочкой от армии

Минцифры РФ прорабатывает вопрос расширения категорий IT-специалистов, на которых будет распространяться мера отсрочки от призыва на военную службу, заявил... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T13:46

2023-12-06T13:46

2023-12-06T14:11

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905237731_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_4690ac0be45465c13214555c121ee92f.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минцифры РФ прорабатывает вопрос расширения категорий IT-специалистов, на которых будет распространяться мера отсрочки от призыва на военную службу, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках правительственного часа в Госдуме."Вы сказали, что требования для IT-специалистов о наличии высшего образования является обязательным для получения требующейся отсрочки от призыва на военную службу. Минцифры сейчас прорабатывает вопрос для того, чтобы расширить категорию граждан, для которых будет распространена мера отсрочки от срочной службы", - сообщил он.Власти РФ в 2022 году запустили ряд мер поддержки IT-отрасли, включая отсрочку от призыва в армию для сотрудников. На данный момент для получения отсрочки IT-специалист должен быть гражданином РФ, работать по трудовому договору и иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Также сотрудник должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.Чернышенко также сообщил, что Минцифры и отрасль готовят предложения по квалификационному экзамену для IT-специалистов. Они будут рассмотрены на Совете при президенте РФ по профессиональным квалификациям.

https://ria.ru/20231017/otsrochka-1903411870.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность