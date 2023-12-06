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Минцифры хочет расширить категории IT-специалистов с отсрочкой от армии - РИА Новости, 06.12.2023
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13:46 06.12.2023 (обновлено: 14:11 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/mintsifry-1914103473.html
Минцифры хочет расширить категории IT-специалистов с отсрочкой от армии
Минцифры хочет расширить категории IT-специалистов с отсрочкой от армии - РИА Новости, 06.12.2023
Минцифры хочет расширить категории IT-специалистов с отсрочкой от армии
Минцифры РФ прорабатывает вопрос расширения категорий IT-специалистов, на которых будет распространяться мера отсрочки от призыва на военную службу, заявил... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:46
2023-12-06T14:11
россия
безопасность
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минцифры РФ прорабатывает вопрос расширения категорий IT-специалистов, на которых будет распространяться мера отсрочки от призыва на военную службу, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках правительственного часа в Госдуме."Вы сказали, что требования для IT-специалистов о наличии высшего образования является обязательным для получения требующейся отсрочки от призыва на военную службу. Минцифры сейчас прорабатывает вопрос для того, чтобы расширить категорию граждан, для которых будет распространена мера отсрочки от срочной службы", - сообщил он.Власти РФ в 2022 году запустили ряд мер поддержки IT-отрасли, включая отсрочку от призыва в армию для сотрудников. На данный момент для получения отсрочки IT-специалист должен быть гражданином РФ, работать по трудовому договору и иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Также сотрудник должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.Чернышенко также сообщил, что Минцифры и отрасль готовят предложения по квалификационному экзамену для IT-специалистов. Они будут рассмотрены на Совете при президенте РФ по профессиональным квалификациям.
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россия, безопасность
Россия, Безопасность
Минцифры хочет расширить категории IT-специалистов с отсрочкой от армии

Минцифры обсуждает расширение категорий IT-специалистов с отсрочкой от призыва

© iStock.com / gorodenkoffИТ-специалисты в дата-центре
ИТ-специалисты в дата-центре - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© iStock.com / gorodenkoff
ИТ-специалисты в дата-центре. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Минцифры РФ прорабатывает вопрос расширения категорий IT-специалистов, на которых будет распространяться мера отсрочки от призыва на военную службу, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках правительственного часа в Госдуме.
"Вы сказали, что требования для IT-специалистов о наличии высшего образования является обязательным для получения требующейся отсрочки от призыва на военную службу. Минцифры сейчас прорабатывает вопрос для того, чтобы расширить категорию граждан, для которых будет распространена мера отсрочки от срочной службы", - сообщил он.
Власти РФ в 2022 году запустили ряд мер поддержки IT-отрасли, включая отсрочку от призыва в армию для сотрудников. На данный момент для получения отсрочки IT-специалист должен быть гражданином РФ, работать по трудовому договору и иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. Также сотрудник должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.
Чернышенко также сообщил, что Минцифры и отрасль готовят предложения по квалификационному экзамену для IT-специалистов. Они будут рассмотрены на Совете при президенте РФ по профессиональным квалификациям.
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