https://ria.ru/20231206/milli-1914084869.html
Песков прокомментировал сообщения о призывах генерала Милли убивать русских
Песков прокомментировал сообщения о призывах генерала Милли убивать русских - РИА Новости, 06.12.2023
Песков прокомментировал сообщения о призывах генерала Милли убивать русских
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию газеты The Washington Post о том, что американский генерал Марк Милли якобы... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:42
2023-12-06T12:42
2023-12-06T12:42
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АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию газеты The Washington Post о том, что американский генерал Марк Милли якобы выступал с призывом к украинским боевикам "резать глотки русским". "Я не видел таких заявлений", - сказал Песков журналистам на полях визита президента РФ Владимира Путина в Абу-Даби.
https://ria.ru/20231119/mechty-1910436862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, марк милли, дмитрий песков, сша
В мире, Россия, Марк Милли, Дмитрий Песков, США
Песков прокомментировал сообщения о призывах генерала Милли убивать русских
Песков заявил, что не видел сообщений о призывах генерала Милли резать русских