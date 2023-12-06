https://ria.ru/20231206/milli-1914084869.html

Песков прокомментировал сообщения о призывах генерала Милли убивать русских

Песков прокомментировал сообщения о призывах генерала Милли убивать русских - РИА Новости, 06.12.2023

Песков прокомментировал сообщения о призывах генерала Милли убивать русских

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию газеты The Washington Post о том, что американский генерал Марк Милли якобы... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:42

2023-12-06T12:42

2023-12-06T12:42

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россия

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АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию газеты The Washington Post о том, что американский генерал Марк Милли якобы выступал с призывом к украинским боевикам "резать глотки русским". "Я не видел таких заявлений", - сказал Песков журналистам на полях визита президента РФ Владимира Путина в Абу-Даби.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, марк милли, дмитрий песков, сша