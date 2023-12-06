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Песков прокомментировал сообщения о призывах генерала Милли убивать русских - РИА Новости, 06.12.2023
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12:42 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/milli-1914084869.html
Песков прокомментировал сообщения о призывах генерала Милли убивать русских
Песков прокомментировал сообщения о призывах генерала Милли убивать русских - РИА Новости, 06.12.2023
Песков прокомментировал сообщения о призывах генерала Милли убивать русских
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию газеты The Washington Post о том, что американский генерал Марк Милли якобы... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:42
2023-12-06T12:42
в мире
россия
марк милли
дмитрий песков
сша
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АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию газеты The Washington Post о том, что американский генерал Марк Милли якобы выступал с призывом к украинским боевикам "резать глотки русским". "Я не видел таких заявлений", - сказал Песков журналистам на полях визита президента РФ Владимира Путина в Абу-Даби.
https://ria.ru/20231119/mechty-1910436862.html
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в мире, россия, марк милли, дмитрий песков, сша
В мире, Россия, Марк Милли, Дмитрий Песков, США
Песков прокомментировал сообщения о призывах генерала Милли убивать русских

Песков заявил, что не видел сообщений о призывах генерала Милли резать русских

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли
Бывший председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли. Архивное фото
Читать ria.ru в
АБУ-ДАБИ, 6 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию газеты The Washington Post о том, что американский генерал Марк Милли якобы выступал с призывом к украинским боевикам "резать глотки русским".
"Я не видел таких заявлений", - сказал Песков журналистам на полях визита президента РФ Владимира Путина в Абу-Даби.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Уничтожить ХАМАС и остановить Путина — мечты Байдена в день рождения
19 ноября, 19:47
 
В миреРоссияМарк МиллиДмитрий ПесковСША
 
 
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