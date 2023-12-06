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Полицейские выявили более 40 нелегальных мигрантов в Подмосковье - РИА Новости, 06.12.2023
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09:38 06.12.2023 (обновлено: 09:59 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/migranty-1914040112.html
Полицейские выявили более 40 нелегальных мигрантов в Подмосковье
Полицейские выявили более 40 нелегальных мигрантов в Подмосковье - РИА Новости, 06.12.2023
Полицейские выявили более 40 нелегальных мигрантов в Подмосковье
Более 40 нелегальных мигрантов привлечены к ответственности в результате рейда на складах в Подмосковье и будут выдворены из России, сообщила журналистам... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T09:38
2023-12-06T09:59
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
средняя азия
татьяна петрова
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Более 40 нелегальных мигрантов привлечены к ответственности в результате рейда на складах в Подмосковье и будут выдворены из России, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По ее словам, полицейские выявляли нелегалов на производственно-складских помещениях, расположенных в поселке совхоза имени Ленина. "Полицейские проверили 50 граждан Средней Азии. В отношении 42 иностранцев… составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в РФ по статье 18.8 КоАП РФ и за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по статье 18.10 КоАП РФ… На каждого нелегального мигранта наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны", - сказала Петрова. По ее словам, девять мигрантов привлечены к административной ответственности сразу по двум статьям. "В ходе дальнейших мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан организатор незаконной миграции. Им оказался 62-летний житель Тульской области", - добавила Петрова. На подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Фигурант под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20231206/politsiya-1914031594.html
https://ria.ru/20231128/sredneaziatskie_migranty-1912231121.html
россия
московская область (подмосковье)
средняя азия
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), средняя азия, татьяна петрова
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Средняя Азия, Татьяна Петрова
Полицейские выявили более 40 нелегальных мигрантов в Подмосковье

После рейда в Подмосковье более 40 нелегальных мигрантов выдворят из России

© ГУ МВД России по Московской областиМигранты на территории производственно-складских помещений, расположенных в поселке совхоза имени Ленина в Московской области
Мигранты на территории производственно-складских помещений, расположенных в поселке совхоза имени Ленина в Московской области
© ГУ МВД России по Московской области
Мигранты на территории производственно-складских помещений, расположенных в поселке совхоза имени Ленина в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Более 40 нелегальных мигрантов привлечены к ответственности в результате рейда на складах в Подмосковье и будут выдворены из России, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
По ее словам, полицейские выявляли нелегалов на производственно-складских помещениях, расположенных в поселке совхоза имени Ленина.
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"Полицейские проверили 50 граждан Средней Азии. В отношении 42 иностранцев… составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в РФ по статье 18.8 КоАП РФ и за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по статье 18.10 КоАП РФ… На каждого нелегального мигранта наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны", - сказала Петрова.
По ее словам, девять мигрантов привлечены к административной ответственности сразу по двум статьям.
"В ходе дальнейших мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан организатор незаконной миграции. Им оказался 62-летний житель Тульской области", - добавила Петрова.
На подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Фигурант под подпиской о невыезде.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Средняя АзияТатьяна Петрова
 
 
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