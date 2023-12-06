https://ria.ru/20231206/migranty-1914040112.html

Полицейские выявили более 40 нелегальных мигрантов в Подмосковье

Полицейские выявили более 40 нелегальных мигрантов в Подмосковье - РИА Новости, 06.12.2023

Полицейские выявили более 40 нелегальных мигрантов в Подмосковье

Более 40 нелегальных мигрантов привлечены к ответственности в результате рейда на складах в Подмосковье и будут выдворены из России, сообщила журналистам... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T09:38

2023-12-06T09:38

2023-12-06T09:59

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

средняя азия

татьяна петрова

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Более 40 нелегальных мигрантов привлечены к ответственности в результате рейда на складах в Подмосковье и будут выдворены из России, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова. По ее словам, полицейские выявляли нелегалов на производственно-складских помещениях, расположенных в поселке совхоза имени Ленина. "Полицейские проверили 50 граждан Средней Азии. В отношении 42 иностранцев… составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в РФ по статье 18.8 КоАП РФ и за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по статье 18.10 КоАП РФ… На каждого нелегального мигранта наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны", - сказала Петрова. По ее словам, девять мигрантов привлечены к административной ответственности сразу по двум статьям. "В ходе дальнейших мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан организатор незаконной миграции. Им оказался 62-летний житель Тульской области", - добавила Петрова. На подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Фигурант под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20231206/politsiya-1914031594.html

https://ria.ru/20231128/sredneaziatskie_migranty-1912231121.html

россия

московская область (подмосковье)

средняя азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, московская область (подмосковье), средняя азия, татьяна петрова