https://ria.ru/20231206/mi-28n-1914018692.html

Вертолеты Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ

Вертолеты Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ - РИА Новости, 06.12.2023

Вертолеты Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ

Российские вертолеты Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T05:08

2023-12-06T05:08

2023-12-06T05:08

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские вертолеты Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28Н в составе ударной группы выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет (НАР) по обнаруженным опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что, выполнив взлет, "Ночные охотники" на предельно малой высоте подошли в зону применения авиационных средств поражения. Штурманы машин, сверив координаты, навели оружие на назначенные цели и выполнили пуски НАР с кабрирования (вертолет поднимает нос, набирая высоту) После экипажи выполнили противоракетный маневр и легли на обратный курс. Армейская авиация в ходе проведения СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке наземных подразделений.

https://ria.ru/20231206/artilleriya-1914018579.html

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