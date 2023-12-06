Рейтинг@Mail.ru
Вертолеты Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/mi-28n-1914018692.html
Вертолеты Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ
Вертолеты Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ - РИА Новости, 06.12.2023
Вертолеты Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ
Российские вертолеты Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T05:08
2023-12-06T05:08
специальная военная операция на украине
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783960092_0:326:3059:2047_1920x0_80_0_0_652258428420eefcc95dc07cc94d7e1e.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские вертолеты Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28Н в составе ударной группы выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет (НАР) по обнаруженным опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что, выполнив взлет, "Ночные охотники" на предельно малой высоте подошли в зону применения авиационных средств поражения. Штурманы машин, сверив координаты, навели оружие на назначенные цели и выполнили пуски НАР с кабрирования (вертолет поднимает нос, набирая высоту) После экипажи выполнили противоракетный маневр и легли на обратный курс. Армейская авиация в ходе проведения СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке наземных подразделений.
https://ria.ru/20231206/artilleriya-1914018579.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783960092_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_73c703dd239ef607ce2997337861d263.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Вертолеты Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ

Ми-28Н ударили на Донецком направлении по опорным пунктам и живой силе ВСУ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник"
Ударный вертолет Ми-28Н Ночной охотник - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские вертолеты Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28Н в составе ударной группы выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет (НАР) по обнаруженным опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что, выполнив взлет, "Ночные охотники" на предельно малой высоте подошли в зону применения авиационных средств поражения. Штурманы машин, сверив координаты, навели оружие на назначенные цели и выполнили пуски НАР с кабрирования (вертолет поднимает нос, набирая высоту) После экипажи выполнили противоракетный маневр и легли на обратный курс.
Армейская авиация в ходе проведения СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке наземных подразделений.
Стрельба из гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Артиллерия уничтожила на Краснолиманском направлении транспорт ВСУ
Вчера, 05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала