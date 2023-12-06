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Подмосковные пловцы завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях - РИА Новости, 06.12.2023
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Новости Подмосковья
 
14:48 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/medali-1914121402.html
Подмосковные пловцы завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях
Подмосковные пловцы завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях - РИА Новости, 06.12.2023
Подмосковные пловцы завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях
Спортсмены Подмосковья завоевали 10 медалей - семь золотых и три бронзовых - на всероссийских соревнованиях по плаванию "Резерв России", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:48
2023-12-06T14:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
медали
плавание
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Спортсмены Подмосковья завоевали 10 медалей - семь золотых и три бронзовых - на всероссийских соревнованиях по плаванию "Резерв России", сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта региона. 42 комплекта наград разыграли в течение пяти дней среди юношей 15-16 лет, девушек 13-14 лет, юниоров 17-18 лет и юниорок 15-17 лет. Как отметили в пресс-службе, три золотые медали завоевала спортсменка Дарья Рогожинова в дисциплинах 200 метров баттерфляем, 200 метров комплексное плавание и 400 метров комплексное плавание. Спортсменка Виктория Миронова стала лучшей на дистанциях 50 метров и 200 метров баттерфляем. Также она заняла третье место в заплыве на 100 метров баттерфляем. Анатолий Гусенков в дисциплинах 200 метров комплексное плавание и 50 метров брасс завоевал золотую и бронзовую медали. Виталий Нечаев стал бронзовым призером на дистанции 200 метров баттерфляем. Также сборная девушек из Подмосковья завоевала командное золото в комбинированном заплыве 4х50 метров. Всероссийские соревнования по плаванию "Резерв России" проходили с 28 по 2 декабря текущего года в городе Саранске Республики Мордовия.
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), медали, плавание
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), медали, Плавание

Подмосковные пловцы завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях

© iStock.com / Jacob WackerhausenДевушка радуется победе на соревнованиях по плаванию
Девушка радуется победе на соревнованиях по плаванию - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© iStock.com / Jacob Wackerhausen
Девушка радуется победе на соревнованиях по плаванию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Спортсмены Подмосковья завоевали 10 медалей - семь золотых и три бронзовых - на всероссийских соревнованиях по плаванию "Резерв России", сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта региона.
42 комплекта наград разыграли в течение пяти дней среди юношей 15-16 лет, девушек 13-14 лет, юниоров 17-18 лет и юниорок 15-17 лет.
Самбисты из Подмосковья заняли призовые места на Кубке России - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Самбисты из Подмосковья завоевали призовые места на Кубке России
4 декабря, 16:25
Как отметили в пресс-службе, три золотые медали завоевала спортсменка Дарья Рогожинова в дисциплинах 200 метров баттерфляем, 200 метров комплексное плавание и 400 метров комплексное плавание.
Спортсменка Виктория Миронова стала лучшей на дистанциях 50 метров и 200 метров баттерфляем. Также она заняла третье место в заплыве на 100 метров баттерфляем. Анатолий Гусенков в дисциплинах 200 метров комплексное плавание и 50 метров брасс завоевал золотую и бронзовую медали. Виталий Нечаев стал бронзовым призером на дистанции 200 метров баттерфляем.
Также сборная девушек из Подмосковья завоевала командное золото в комбинированном заплыве 4х50 метров.
Всероссийские соревнования по плаванию "Резерв России" проходили с 28 по 2 декабря текущего года в городе Саранске Республики Мордовия.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)медалиПлавание
 
 
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