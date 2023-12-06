https://ria.ru/20231206/medali-1914121402.html

Подмосковные пловцы завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях

Подмосковные пловцы завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях - РИА Новости, 06.12.2023

Подмосковные пловцы завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях

Спортсмены Подмосковья завоевали 10 медалей - семь золотых и три бронзовых - на всероссийских соревнованиях по плаванию "Резерв России", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:48

2023-12-06T14:48

2023-12-06T14:48

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Спортсмены Подмосковья завоевали 10 медалей - семь золотых и три бронзовых - на всероссийских соревнованиях по плаванию "Резерв России", сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта региона. 42 комплекта наград разыграли в течение пяти дней среди юношей 15-16 лет, девушек 13-14 лет, юниоров 17-18 лет и юниорок 15-17 лет. Как отметили в пресс-службе, три золотые медали завоевала спортсменка Дарья Рогожинова в дисциплинах 200 метров баттерфляем, 200 метров комплексное плавание и 400 метров комплексное плавание. Спортсменка Виктория Миронова стала лучшей на дистанциях 50 метров и 200 метров баттерфляем. Также она заняла третье место в заплыве на 100 метров баттерфляем. Анатолий Гусенков в дисциплинах 200 метров комплексное плавание и 50 метров брасс завоевал золотую и бронзовую медали. Виталий Нечаев стал бронзовым призером на дистанции 200 метров баттерфляем. Также сборная девушек из Подмосковья завоевала командное золото в комбинированном заплыве 4х50 метров. Всероссийские соревнования по плаванию "Резерв России" проходили с 28 по 2 декабря текущего года в городе Саранске Республики Мордовия.

https://ria.ru/20231204/podmoskove-1913675173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), медали, плавание