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Маск прокомментировал публикацию о нелегалах на границе США с Мексикой - РИА Новости, 06.12.2023
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23:04 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/mask-1914235867.html
Маск прокомментировал публикацию о нелегалах на границе США с Мексикой
Маск прокомментировал публикацию о нелегалах на границе США с Мексикой - РИА Новости, 06.12.2023
Маск прокомментировал публикацию о нелегалах на границе США с Мексикой
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что в США зафиксирован самый высокий показатель незаконных попыток пересечь границу. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T23:04
2023-12-06T23:04
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что в США зафиксирован самый высокий показатель незаконных попыток пересечь границу. "Самый высокий показатель за всю историю", - прокомментировал Маск в соцсети Х публикацию о том, что в управлении по охране границе США заявили о 12 тысячах мигрантов, с которыми за день столкнулись правоохранители. Вопрос охраны границы стал камнем преткновения при рассмотрении запроса Белого дома о новой помощи Киеву. Республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите границы США.
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в мире, сша, киев, украина, илон маск, мигранты
В мире, США, Киев, Украина, Илон Маск, Мигранты
Маск прокомментировал публикацию о нелегалах на границе США с Мексикой

Маск о 12 тысячах нелегалов на границе США с Мексикой: самый высокий показатель

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что в США зафиксирован самый высокий показатель незаконных попыток пересечь границу.
«
"Самый высокий показатель за всю историю", - прокомментировал Маск в соцсети Х публикацию о том, что в управлении по охране границе США заявили о 12 тысячах мигрантов, с которыми за день столкнулись правоохранители.
Вопрос охраны границы стал камнем преткновения при рассмотрении запроса Белого дома о новой помощи Киеву. Республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите границы США.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Илон Маск считает серьезным кризисом ситуацию с нелегалами в США
26 сентября, 12:34
 
В миреСШАКиевУкраинаИлон МаскМигранты
 
 
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