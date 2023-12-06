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Маск прокомментировал публикацию о нелегалах на границе США с Мексикой
Маск прокомментировал публикацию о нелегалах на границе США с Мексикой - РИА Новости, 06.12.2023
Маск прокомментировал публикацию о нелегалах на границе США с Мексикой
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что в США зафиксирован самый высокий показатель незаконных попыток пересечь границу. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T23:04
2023-12-06T23:04
2023-12-06T23:04
в мире
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киев
украина
илон маск
мигранты
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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что в США зафиксирован самый высокий показатель незаконных попыток пересечь границу. "Самый высокий показатель за всю историю", - прокомментировал Маск в соцсети Х публикацию о том, что в управлении по охране границе США заявили о 12 тысячах мигрантов, с которыми за день столкнулись правоохранители. Вопрос охраны границы стал камнем преткновения при рассмотрении запроса Белого дома о новой помощи Киеву. Республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите границы США.
https://ria.ru/20230926/mask-1898692336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев, украина, илон маск, мигранты
В мире, США, Киев, Украина, Илон Маск, Мигранты
Маск прокомментировал публикацию о нелегалах на границе США с Мексикой
Маск о 12 тысячах нелегалов на границе США с Мексикой: самый высокий показатель