https://ria.ru/20231206/mask-1914235867.html

Маск прокомментировал публикацию о нелегалах на границе США с Мексикой

Маск прокомментировал публикацию о нелегалах на границе США с Мексикой - РИА Новости, 06.12.2023

Маск прокомментировал публикацию о нелегалах на границе США с Мексикой

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что в США зафиксирован самый высокий показатель незаконных попыток пересечь границу. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T23:04

2023-12-06T23:04

2023-12-06T23:04

в мире

сша

киев

украина

илон маск

мигранты

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ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что в США зафиксирован самый высокий показатель незаконных попыток пересечь границу. "Самый высокий показатель за всю историю", - прокомментировал Маск в соцсети Х публикацию о том, что в управлении по охране границе США заявили о 12 тысячах мигрантов, с которыми за день столкнулись правоохранители. Вопрос охраны границы стал камнем преткновения при рассмотрении запроса Белого дома о новой помощи Киеву. Республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите границы США.

https://ria.ru/20230926/mask-1898692336.html

сша

киев

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, киев, украина, илон маск, мигранты