https://ria.ru/20231206/mask-1914162799.html

Маск задал неудобный вопрос об американских средствах для Украины

Маск задал неудобный вопрос об американских средствах для Украины - РИА Новости, 06.12.2023

Маск задал неудобный вопрос об американских средствах для Украины

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на интервью члена палаты представителей США Томаса Мэсси журналисту Такеру Карлсону, в котором политик... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T16:52

2023-12-06T16:52

2023-12-06T16:53

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такер карлсон

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на интервью члена палаты представителей США Томаса Мэсси журналисту Такеру Карлсону, в котором политик высказывался против запроса администрации о 61 миллиарде новой помощи Киеву."Еще десятки миллиардов? Аудит хотя бы проводился?" — поинтересовался Маск в комментарии под видео.Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.Накануне сенаторы-республиканцы покинули брифинг о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на их предложения. Свое участие в мероприятии в последний момент отменил и Владимир Зеленский. Корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм сообщил, что на встрече наблюдалась "напряженная" атмосфера.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.

https://ria.ru/20231206/ukraina-1914017005.html

https://ria.ru/20231206/obvinenie-1914154748.html

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в мире, украина, израиль, сша, илон маск, джо байден, такер карлсон