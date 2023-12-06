Маск задал неудобный вопрос об американских средствах для Украины
Маск поинтересовался вопросом аудита финансовой помощи для Украины
© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на интервью члена палаты представителей США Томаса Мэсси журналисту Такеру Карлсону, в котором политик высказывался против запроса администрации о 61 миллиарде новой помощи Киеву.
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"Еще десятки миллиардов? Аудит хотя бы проводился?" — поинтересовался Маск в комментарии под видео.
Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.
Накануне сенаторы-республиканцы покинули брифинг о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на их предложения. Свое участие в мероприятии в последний момент отменил и Владимир Зеленский. Корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм сообщил, что на встрече наблюдалась "напряженная" атмосфера.
Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.