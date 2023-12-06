https://ria.ru/20231206/malayziya-1914107277.html
Малайзия изменила правила въезда для туристов
Малайзия изменила правила въезда для туристов - РИА Новости, 06.12.2023
Малайзия изменила правила въезда для туристов
Малайзия с 1 января 2024 года обяжет всех иностранцев заполнять онлайн-анкеты перед въездом в страну, сообщили в Иммиграционной службе страны. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:40
2023-12-06T13:40
2023-12-06T14:01
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Малайзия с 1 января 2024 года обяжет всех иностранцев заполнять онлайн-анкеты перед въездом в страну, сообщили в Иммиграционной службе страны.Система уже начала работать — Цифровая карта прибытия Малайзии (MDAC) заполняется онлайн за три дня до прибытия, можно в тот же день.В электронную форму вносятся имя и фамилия, паспортные данные, электронная почта, место регистрации, дата прибытия и отъезда, вид транспорта и страна отправления.После этого на указанную почту приходит подтверждение с пин-кодом, которое нужно сохранить в формате PDF и показать сотрудникам погранконтроля при въезде.Транзитным пассажирам, не пересекающим границу, анкета не требуется. От получения MDAC также освобождены граждане Сингапура, держатели специальных документов из соседних Брунея, Таиланда и Индонезии.Напомним, что россияне могут находиться в Малайзии без визы до 30 дней.
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новости - туризм, малайзия, сингапур, туризм, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Малайзия, Сингапур, Туризм, куда можно лететь
Малайзия изменила правила въезда для туристов
Для въезда в Малайзию с 1 января 2024 года придется заполнять карту туриста
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Малайзия с 1 января 2024 года обяжет всех иностранцев заполнять онлайн-анкеты перед въездом в страну, сообщили в Иммиграционной службе страны.
Система уже начала
работать — Цифровая карта прибытия Малайзии (MDAC) заполняется онлайн за три дня до прибытия, можно в тот же день.
В электронную форму вносятся имя и фамилия, паспортные данные, электронная почта, место регистрации, дата прибытия и отъезда, вид транспорта и страна отправления.
После этого на указанную почту приходит подтверждение с пин-кодом, которое нужно сохранить в формате PDF и показать сотрудникам погранконтроля при въезде.
Транзитным пассажирам, не пересекающим границу, анкета не требуется. От получения MDAC также освобождены граждане Сингапура, держатели специальных документов из соседних Брунея, Таиланда и Индонезии.
Напомним, что россияне могут находиться в Малайзии без визы до 30 дней.
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