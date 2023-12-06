https://ria.ru/20231206/london-1914226429.html
Посольство России в Лондоне: Британия жертвует репутацией ради Зеленского
Посольство России в Лондоне: Британия жертвует репутацией ради Зеленского - РИА Новости, 06.12.2023
Посольство России в Лондоне: Британия жертвует репутацией ради Зеленского
Великобритания, вводя санкции против России, жертвует своими деловыми интересами и репутацией ради спасения обанкротившегося режима Владимира Зеленского,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T21:18
2023-12-06T21:18
2023-12-06T21:18
в мире
россия
лондон
владимир зеленский
дэвид кэмерон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_0:100:3044:1812_1920x0_80_0_0_06f1ce2d2faf49f170eca3ef921a21e5.jpg
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Великобритания, вводя санкции против России, жертвует своими деловыми интересами и репутацией ради спасения обанкротившегося режима Владимира Зеленского, заявили в посольстве РФ в Лондоне после введения новых антироссийских санкций. В среду Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него 45 физических и юридических лиц. "Британцам, которые в последнее время свыкаются с характеристикой собственной страны как "нации стагнации", впору задуматься о причинах, по которым их правительство продолжает упрямо жертвовать деловыми интересами и репутацией во имя спасения обанкротившегося режима Владимира Зеленского", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости. В российской дипмиссии новые санкции назвали "нелегитимными односторонними ограничительными мерами" и отметили очевидность "театрализованной привязки этой неубедительной акции к визиту министра иностранных дел страны Дэвида Кэмерона в Вашингтон". "Потуги британского официоза "гальванизировать" процесс выделения финансовой помощи на нужды киевского режима лишь подчеркивают грустную ситуацию, в которой тот оказался", - заявили в посольстве.
https://ria.ru/20231206/sanktsii-1914220940.html
https://ria.ru/20231206/peregovory-1914088125.html
россия
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_66855e27efaeb5207d269e2a6bfe0c13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, лондон, владимир зеленский, дэвид кэмерон
В мире, Россия, Лондон, Владимир Зеленский, Дэвид Кэмерон
Посольство России в Лондоне: Британия жертвует репутацией ради Зеленского
Дипмиссия в Лондоне о санкциях: Британия жертвует репутацией ради Зеленского