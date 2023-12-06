https://ria.ru/20231206/london-1914226429.html

Посольство России в Лондоне: Британия жертвует репутацией ради Зеленского

Посольство России в Лондоне: Британия жертвует репутацией ради Зеленского - РИА Новости, 06.12.2023

Посольство России в Лондоне: Британия жертвует репутацией ради Зеленского

Великобритания, вводя санкции против России, жертвует своими деловыми интересами и репутацией ради спасения обанкротившегося режима Владимира Зеленского,... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T21:18

2023-12-06T21:18

2023-12-06T21:18

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Великобритания, вводя санкции против России, жертвует своими деловыми интересами и репутацией ради спасения обанкротившегося режима Владимира Зеленского, заявили в посольстве РФ в Лондоне после введения новых антироссийских санкций. В среду Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него 45 физических и юридических лиц. "Британцам, которые в последнее время свыкаются с характеристикой собственной страны как "нации стагнации", впору задуматься о причинах, по которым их правительство продолжает упрямо жертвовать деловыми интересами и репутацией во имя спасения обанкротившегося режима Владимира Зеленского", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости. В российской дипмиссии новые санкции назвали "нелегитимными односторонними ограничительными мерами" и отметили очевидность "театрализованной привязки этой неубедительной акции к визиту министра иностранных дел страны Дэвида Кэмерона в Вашингтон". "Потуги британского официоза "гальванизировать" процесс выделения финансовой помощи на нужды киевского режима лишь подчеркивают грустную ситуацию, в которой тот оказался", - заявили в посольстве.

https://ria.ru/20231206/sanktsii-1914220940.html

https://ria.ru/20231206/peregovory-1914088125.html

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в мире, россия, лондон, владимир зеленский, дэвид кэмерон