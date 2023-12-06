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Посольство России в Лондоне: Британия жертвует репутацией ради Зеленского - РИА Новости, 06.12.2023
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21:18 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/london-1914226429.html
Посольство России в Лондоне: Британия жертвует репутацией ради Зеленского
Посольство России в Лондоне: Британия жертвует репутацией ради Зеленского - РИА Новости, 06.12.2023
Посольство России в Лондоне: Британия жертвует репутацией ради Зеленского
Великобритания, вводя санкции против России, жертвует своими деловыми интересами и репутацией ради спасения обанкротившегося режима Владимира Зеленского,... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T21:18
2023-12-06T21:18
в мире
россия
лондон
владимир зеленский
дэвид кэмерон
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Великобритания, вводя санкции против России, жертвует своими деловыми интересами и репутацией ради спасения обанкротившегося режима Владимира Зеленского, заявили в посольстве РФ в Лондоне после введения новых антироссийских санкций. В среду Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него 45 физических и юридических лиц. "Британцам, которые в последнее время свыкаются с характеристикой собственной страны как "нации стагнации", впору задуматься о причинах, по которым их правительство продолжает упрямо жертвовать деловыми интересами и репутацией во имя спасения обанкротившегося режима Владимира Зеленского", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости. В российской дипмиссии новые санкции назвали "нелегитимными односторонними ограничительными мерами" и отметили очевидность "театрализованной привязки этой неубедительной акции к визиту министра иностранных дел страны Дэвида Кэмерона в Вашингтон". "Потуги британского официоза "гальванизировать" процесс выделения финансовой помощи на нужды киевского режима лишь подчеркивают грустную ситуацию, в которой тот оказался", - заявили в посольстве.
https://ria.ru/20231206/sanktsii-1914220940.html
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в мире, россия, лондон, владимир зеленский, дэвид кэмерон
В мире, Россия, Лондон, Владимир Зеленский, Дэвид Кэмерон
Посольство России в Лондоне: Британия жертвует репутацией ради Зеленского

Дипмиссия в Лондоне о санкциях: Британия жертвует репутацией ради Зеленского

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании
Главное здание посольства России в Великобритании - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Великобритании . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Великобритания, вводя санкции против России, жертвует своими деловыми интересами и репутацией ради спасения обанкротившегося режима Владимира Зеленского, заявили в посольстве РФ в Лондоне после введения новых антироссийских санкций.
В среду Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него 45 физических и юридических лиц.
Посольство Российской Федерации в Великобритании - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Посольство в Лондоне прокомментировало антироссийские санкции Британии
Вчера, 20:43
«
"Британцам, которые в последнее время свыкаются с характеристикой собственной страны как "нации стагнации", впору задуматься о причинах, по которым их правительство продолжает упрямо жертвовать деловыми интересами и репутацией во имя спасения обанкротившегося режима Владимира Зеленского", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В российской дипмиссии новые санкции назвали "нелегитимными односторонними ограничительными мерами" и отметили очевидность "театрализованной привязки этой неубедительной акции к визиту министра иностранных дел страны Дэвида Кэмерона в Вашингтон".
«
"Потуги британского официоза "гальванизировать" процесс выделения финансовой помощи на нужды киевского режима лишь подчеркивают грустную ситуацию, в которой тот оказался", - заявили в посольстве.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
МИД: Британия пытается выставить себя миротворцем в ситуации по Украине
Вчера, 13:00
 
В миреРоссияЛондонВладимир ЗеленскийДэвид Кэмерон
 
 
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