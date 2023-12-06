https://ria.ru/20231206/loboda-1914082158.html

"Переобулась?": Лобода снова запела на русском языке

"Переобулась?": Лобода снова запела на русском языке - РИА Новости, 06.12.2023

"Переобулась?": Лобода снова запела на русском языке

Певица Светлана Лобода выложила на своей странице в Instagram* фрагмент новой песни на русском языке. РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T12:51

2023-12-06T12:51

2023-12-06T12:51

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Певица Светлана Лобода выложила на своей странице в Instagram* фрагмент новой песни на русском языке. "За окном метелица, и тебе не верится, что у нас не клеится…" — подписала исполнительница пост словами из трека.Публикация сразу набрала сотни негативных комментариев, так как ранее артистка утверждала, что не будет петь на русском, а часть композиций перевела на украинский. "Я думала она уже забыла русский язык и не говорит на нем"; "Уже переобулась Светлана? Видимо на Песню Года хочет попасть. Я и думаю — последние посты все на русском"; "Не долго "музыка" играла, не долго мова ликовала…"; "Поняла, что плохи дела, и русский язык вспомнила"; "На русском лучше звучат твои песни, как ни крути" — написали фолловеры под постом.После начала спецоперации Лобода улетела из России за границу. Она отправляла гуманитарную помощь на Украину, выступала в Европе и США, а проживала в Латвии. В апреле прошлого года ей закрыли въезд в Россию на 50 лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221118/loboda-1832432175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, украина, европа, светлана лобода, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес