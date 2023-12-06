"Переобулась?": Лобода снова запела на русском языке
Обещавшая не петь на русском Лобода анонсировала в Сети новый трек "Метелица"
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПевица Лобода выступает на юбилейном вечере Народного Артиста России — Игоря Крутого в рамках международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна - 2019" в Сочи
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Певица Светлана Лобода выложила на своей странице в Instagram* фрагмент новой песни на русском языке.
© @lobodaofficialСкриншот публикации Светланы Лободы в соцсети
© @lobodaofficial
Скриншот публикации Светланы Лободы в соцсети
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"За окном метелица, и тебе не верится, что у нас не клеится…" — подписала исполнительница пост словами из трека.
Публикация сразу набрала сотни негативных комментариев, так как ранее артистка утверждала, что не будет петь на русском, а часть композиций перевела на украинский.
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"Я думала она уже забыла русский язык и не говорит на нем"; "Уже переобулась Светлана? Видимо на Песню Года хочет попасть. Я и думаю — последние посты все на русском"; "Не долго "музыка" играла, не долго мова ликовала…"; "Поняла, что плохи дела, и русский язык вспомнила"; "На русском лучше звучат твои песни, как ни крути" — написали фолловеры под постом.
В апреле прошлого года ей закрыли въезд в Россию на 50 лет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.