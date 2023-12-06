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"Переобулась?": Лобода снова запела на русском языке - РИА Новости, 06.12.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:51 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/loboda-1914082158.html
"Переобулась?": Лобода снова запела на русском языке
"Переобулась?": Лобода снова запела на русском языке - РИА Новости, 06.12.2023
"Переобулась?": Лобода снова запела на русском языке
Певица Светлана Лобода выложила на своей странице в Instagram* фрагмент новой песни на русском языке. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T12:51
2023-12-06T12:51
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Певица Светлана Лобода выложила на своей странице в Instagram* фрагмент новой песни на русском языке. &quot;За окном метелица, и тебе не верится, что у нас не клеится…&quot; — подписала исполнительница пост словами из трека.Публикация сразу набрала сотни негативных комментариев, так как ранее артистка утверждала, что не будет петь на русском, а часть композиций перевела на украинский. "Я думала она уже забыла русский язык и не говорит на нем"; "Уже переобулась Светлана? Видимо на Песню Года хочет попасть. Я и думаю — последние посты все на русском"; "Не долго "музыка" играла, не долго мова ликовала…"; "Поняла, что плохи дела, и русский язык вспомнила"; "На русском лучше звучат твои песни, как ни крути" — написали фолловеры под постом.После начала спецоперации Лобода улетела из России за границу. Она отправляла гуманитарную помощь на Украину, выступала в Европе и США, а проживала в Латвии. В апреле прошлого года ей закрыли въезд в Россию на 50 лет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, украина, европа, светлана лобода, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Россия, Украина, Европа, Светлана Лобода, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
"Переобулась?": Лобода снова запела на русском языке

Обещавшая не петь на русском Лобода анонсировала в Сети новый трек "Метелица"

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПевица Лобода выступает на юбилейном вечере Народного Артиста России — Игоря Крутого в рамках международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна - 2019" в Сочи
Певица Лобода выступает на юбилейном вечере Народного Артиста России — Игоря Крутого в рамках международного конкурса молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Певица Светлана Лобода выложила на своей странице в Instagram* фрагмент новой песни на русском языке.
© @lobodaofficialСкриншот публикации Светланы Лободы в соцсети
Скриншот публикации Светланы Лободы в соцсети
© @lobodaofficial
Скриншот публикации Светланы Лободы в соцсети
«

"За окном метелица, и тебе не верится, что у нас не клеится…" — подписала исполнительница пост словами из трека.

Публикация сразу набрала сотни негативных комментариев, так как ранее артистка утверждала, что не будет петь на русском, а часть композиций перевела на украинский.
«
"Я думала она уже забыла русский язык и не говорит на нем"; "Уже переобулась Светлана? Видимо на Песню Года хочет попасть. Я и думаю — последние посты все на русском"; "Не долго "музыка" играла, не долго мова ликовала…"; "Поняла, что плохи дела, и русский язык вспомнила"; "На русском лучше звучат твои песни, как ни крути" — написали фолловеры под постом.
После начала спецоперации Лобода улетела из России за границу. Она отправляла гуманитарную помощь на Украину, выступала в Европе и США, а проживала в Латвии.
В апреле прошлого года ей закрыли въезд в Россию на 50 лет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Певица LOBODA на концерте Песня года — 2019 на стадионе ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Лобода выпустила песню на украинском языке с ошибкой в названии
18 ноября 2022, 13:17
 
ШоубизРоссияУкраинаЕвропаСветлана ЛободаЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаШоу-бизнес
 
 
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