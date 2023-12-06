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Большую часть дефицита бюджета Литвы составят расходы на Украину - РИА Новости, 06.12.2023
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02:00 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/litva-1914011880.html
Большую часть дефицита бюджета Литвы составят расходы на Украину
Большую часть дефицита бюджета Литвы составят расходы на Украину - РИА Новости, 06.12.2023
Большую часть дефицита бюджета Литвы составят расходы на Украину
Сейм Литвы утвердил бюджет на 2024 год, в нем запланированы расходы на оборону объемом в 2,75% ВВП, а также дефицит бюджета 3%, при чем 2,5% приходится на... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T02:00
2023-12-06T02:00
сергей лавров
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сейм Литвы утвердил бюджет на 2024 год, в нем запланированы расходы на оборону объемом в 2,75% ВВП, а также дефицит бюджета 3%, при чем 2,5% приходится на помощь Украине, сообщило литовское министерство финансов. "В проекте бюджета на 2024 год предусмотрено почти 17 миллиардов евро доходов (по сравнению с планом 2023 года доходы растут на 9,2% или на 1,4 миллиарда евро), а расходов - 20,6 миллиардов евро (они растут на 10,6% по сравнению с 2023 годом или на 2 миллиарда евро)", - говорится в сообщении на сайте министерства финансов, опубликованном после утверждения проекта бюджета в литовском парламенте. Отмечается, что задолженность госсектора в 2024 году составит 3% ВВП, "из которых 2,5% - вычет на временные меры (помощь Украине)", а госдолг составит 39,9% ВВП. В минфине сообщили, что правительство Литвы с каждым годом с момента прихода к власти увеличивает расходы на оборону, в 2024 году "они будут в два раза выше, превысят 2 миллиарда евро и составят 2,75% от ВВП Литвы". В июне министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что Вильнюс выделил Киеву помощь примерно на 1 миллиард евро, что составило 1,42% ВВП балтийской республики на 2022 год. После начала российской спецоперации на Украине правительство Литвы заявило, что оборонные расходы уже в 2022 году должны превышать 2,5% внутреннего валового продукта. Сейм Литвы на заседании в марте единогласно принял решение увеличить финансирование минобороны до 2,52% ВВП, что составило около 298 миллионов евро в 2022 году. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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сергей лавров, украина, россия, литва, дмитрий песков, нато
Сергей Лавров, Украина, Россия, Литва, Дмитрий Песков, НАТО
Большую часть дефицита бюджета Литвы составят расходы на Украину

Минфин Литвы: 2,5 из 3% дефицита бюджета на 2024 год составят расходы на Украину

© AP Photo / Mindaugas KulbisПожилая женщина на улице Вильнюса
Пожилая женщина на улице Вильнюса - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Пожилая женщина на улице Вильнюса. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Сейм Литвы утвердил бюджет на 2024 год, в нем запланированы расходы на оборону объемом в 2,75% ВВП, а также дефицит бюджета 3%, при чем 2,5% приходится на помощь Украине, сообщило литовское министерство финансов.
«
"В проекте бюджета на 2024 год предусмотрено почти 17 миллиардов евро доходов (по сравнению с планом 2023 года доходы растут на 9,2% или на 1,4 миллиарда евро), а расходов - 20,6 миллиардов евро (они растут на 10,6% по сравнению с 2023 годом или на 2 миллиарда евро)", - говорится в сообщении на сайте министерства финансов, опубликованном после утверждения проекта бюджета в литовском парламенте.
Отмечается, что задолженность госсектора в 2024 году составит 3% ВВП, "из которых 2,5% - вычет на временные меры (помощь Украине)", а госдолг составит 39,9% ВВП. В минфине сообщили, что правительство Литвы с каждым годом с момента прихода к власти увеличивает расходы на оборону, в 2024 году "они будут в два раза выше, превысят 2 миллиарда евро и составят 2,75% от ВВП Литвы".
В июне министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что Вильнюс выделил Киеву помощь примерно на 1 миллиард евро, что составило 1,42% ВВП балтийской республики на 2022 год.
После начала российской спецоперации на Украине правительство Литвы заявило, что оборонные расходы уже в 2022 году должны превышать 2,5% внутреннего валового продукта. Сейм Литвы на заседании в марте единогласно принял решение увеличить финансирование минобороны до 2,52% ВВП, что составило около 298 миллионов евро в 2022 году.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Здание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
На Украине заявили о готовности Литвы выделить Киеву советников по реформам
11 ноября, 03:03
 
Сергей ЛавровУкраинаРоссияЛитваДмитрий ПесковНАТО
 
 
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